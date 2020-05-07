الصحة العالمية: إرسال بعثة للصين لتحديد منشأ كورونا

٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ١١:١١ ص

منظمة الصحة العالمية - صورة أرشيفية

تدرس منظمة الصحة العالمية إرسال بعثة جديدة إلى الصين سعيا لتحديد منشأ فيروس كورونا المستجد، وذلك وسط جدل متنام حول مصدر الفيروس الذي تسبب في وفاة أكثر من 250 ألف شخص، ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن ماريا فان كيرخوف عالمة الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي: "بدون معرفة مكان أصل الحيوان، سيكون من الصعب منع التفشي من الحدوث مرة أخرى"، مضيفة: "هناك مناقشات تجري مع نظرائنا في الصين لإرسال بعثة أخرى ستكون أكاديمية بشكل أكبر في تركيزها، وتركز حقا على النظر فيما حدث في البداية فيما يتعلق بالتعرض لحيوانات مختلفة".

وشاركت فان كيرخوف في بعثة سابقة إلى الصين، في شهر فبراير الماضي، وخلصت إلى أن الفيروس حيواني الأصل، فيما أفاد تقرير بأن الخفافيش بدت أنها حامل الفيروس، لكن لم يتم تحديد عائل وسيط. وأمس الأربعاء، حذر الدكتور تادروس أدهانوم مدير منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي بمدينة جنيف السويسرية، من أنه ستكون هناك