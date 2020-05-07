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لترطيب الجسم في الصيف.. إليك 4 نصائح مدهشة

تحرير:إسراء سليمان ٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٣٥ ص
العصائر في الصيف - صورة أرشيفية
العصائر في الصيف - صورة أرشيفية
ترتفع درجة الحرارة في فصل الصيف بشكل كبير، وبالتالي ترتفع أيضا درجة حرارة الجسم، وقد يفقد كميات كبيرة من السوائل، لذا لا بد من اتباع بعض من النصائح الهامة، للحفاظ على درجة حرارة معتدلة للجسم وترطيبه، وذلك من خلال تناول الفواكه والخضراوات الطازجة والبذور، كما يوصى بشرب ماء جوز الهند، وبالنسبة للعصائر، فالأناناس مثالي بشكل كبير، وسيمنحك العناصر الغذائية الهامة، وسيحافظ على درجة حرارة معتدلة لجسمك، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "Bold Sky".
وفيما يلي بعض النصائح لتجنب الجفاف في فصل الصيف: - تناول الفواكه والخضراوات الغنية بكميات كبيرة من المياه والألياف الغذائية، على سبيل المثال البطيخ والرمان والخيار. - شرب ماء جوز الهند من الأمور الهامة، لأنه يقلل من درجة حرارة الجسم، ويعتبر أحد العلاجات المنزلية الفعالة، ويكافح المشكلات الصحية المتعلقة
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«التعثر والترنح».. علامات تدل على الإصابة بالكورونا

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يونيسف: 15 مليون طفل معرضون لعدم الحصول على لقاحات بسبب كورونا

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الأحد، من أن نحو عشرة ملايين طفل دون الخامسة وحوالى 4.5 ملايين طفل دون الخامسة عشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، باتوا معرضين لخطر عدم الحصول على لقاحات بسبب تكريس العاملين في مجال الصحة جهودهم لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد. وقالت المنظمة في بيانها الذي أوردته قناة "فرانس 24"، إن "حملات التلقيح الخاصة في بعض بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توقفت بسبب تحويل العاملين في مجال الصحة إلى الاستجابة لأزمة فيروس كورونا المستجد".
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مفيد للعين والقلب.. 4 فوائد رائعة للبيض في رمضان

يعتبر البيض من أهم الأطعمة الصحية، التي نتناولها في شهر رمضان، ويحظى بشهرة كبيرة منذ عقود ماضية، نتيجة العناصر الغذائية الهامة، التي يمد الجسم بها، فعلى سبيل المثال غني بمعدلات عالية من البروتين والألياف الغذائية، إضافة إلى البوتاسيوم والمغنسيوم والكالسيوم والحديد والفوسفور، وفيتامين (B6، B12، A، D)، وبجانب ذلك يتميز بعدة فوائد صحية، على سبيل المثال يعزز من صحة القلب، ويدعم القدرات المعرفية والإدراكية، ويزيد أيضًا من معدلات الشبع، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "Organic Facts".
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لا للمكسرات نعم للبيض..روشتة مرضى القلب في رمضان

يجب أن يتخذ مرضى القلب احتياطات زائدة أثناء صيام شهر رمضان، ويعتبر الذهاب إلى الطبيب من الأشياء الهامة، لمعرفة الأوقات المناسبة لتناول الدواء، لتجنب حدوث مضاعفات، على سبيل المثال ينصح بالتقليل من المكسرات الممحلة، إضافة إلى تناول السوائل الطبيعية، كالماء والعصائر غير المحلاة بالسكر، وينصح أيضًا بممارسة الأنشطة الرياضية بعد وجبة الإفطار، لأنها تعزز من صحة القلب والأوعية الدموية، وعند الشعور بأي مضاعفات ينبغي الذهاب للطبيب على الفور، حتى لا تتدهور حالتك.
الفول

مهم للقلب وضغط الدم.. 4 فوائد صحية للفول برمضان

توجد بعض الأطعمة الأساسية التي نتناولها في رمضان، على سبيل المثال التمر والفواكه المجففة، إضافة إلى العصائر الطبيبعة مثل الكركديه والتمر الهندي والسوبيا، أما في وجبة السحور، فيعتبر الفول أحد الأغذية الهامة، لأنه غني بالعناصر الهامة من جانب، ويزيد من معدلات الشبع من جانب آخر، كما أنه يحتوي على معدلات عالية من البروتين والدهون الصحية والألياف الغذائية، وفيتامينات (A، وK، وB)، ويساعد أيضا في التحسين من عملية الهضم، ويمد الجسم بالطاقة، ويعزز من الجهاز المناعي، ويقلل معدلات الكوليستورل في الدم.
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نعم للفواكه ولا للمخللات.. روشتة رمضان لمرضى الضغط

يعرف مرض "ضغط الدم المرتفع" بالقاتل الصامت، لأن مرضاه لا يظهر عليهم أي عراض لمدة سنوات، تشير إلى وجد خلل ما بالجسم، وبالرغم من ذلك، فهو أحد الأمراض الشائعة عالميا، وغالبا ما يكون المصابين به مصابون بمرض السكري، وبالنسبة للصيام، وجدت العديد من الدراسات الطبية أن مرضى ضغط الدم المرتفع، يمكنهم الصيام، بدون حدوث أي مشكلات صحية، ولكن لا بد من الالتزام ببعض الإرشادات الوقائية، مثل شرب كميات كبيرة من السوائل، والابتعاد عن الأطعمة الممحلة، مثل المكسرات والمخللات.
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