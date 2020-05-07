لترطيب الجسم في الصيف.. إليك 4 نصائح مدهشة

تحرير:إسراء سليمان ٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٣٥ ص

العصائر في الصيف - صورة أرشيفية

ترتفع درجة الحرارة في فصل الصيف بشكل كبير، وبالتالي ترتفع أيضا درجة حرارة الجسم، وقد يفقد كميات كبيرة من السوائل، لذا لا بد من اتباع بعض من النصائح الهامة، للحفاظ على درجة حرارة معتدلة للجسم وترطيبه، وذلك من خلال تناول الفواكه والخضراوات الطازجة والبذور، كما يوصى بشرب ماء جوز الهند، وبالنسبة للعصائر، فالأناناس مثالي بشكل كبير، وسيمنحك العناصر الغذائية الهامة، وسيحافظ على درجة حرارة معتدلة لجسمك، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "Bold Sky".

وفيما يلي بعض النصائح لتجنب الجفاف في فصل الصيف: - تناول الفواكه والخضراوات الغنية بكميات كبيرة من المياه والألياف الغذائية، على سبيل المثال البطيخ والرمان والخيار. - شرب ماء جوز الهند من الأمور الهامة، لأنه يقلل من درجة حرارة الجسم، ويعتبر أحد العلاجات المنزلية الفعالة، ويكافح المشكلات الصحية المتعلقة