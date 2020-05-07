شعراوي يبحث دعم الأسر المتضررة من كورونا في 101 قرية

البدء في إعداد كشوف تفصيلية للأسر المتضررة من فيروس كورونا في 101 قرية بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا لموافاة برنامج الأغذية العالمي بها لتوفير الدعم المالي لها

تحرير:هالة صقر ٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٤٠ ص

اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية - صورة أرشيفية

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم الخميس، اجتماعا مع آلاء الزهيري مسؤول العلاقات مع الجهات الحكومية في برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالقاهرة، لبحث طرق توفير الدعم والحماية الاجتماعية لبعض الفئات التي تأثرت من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19 )، وشهد الاجتماع استعراضا لآخر مستجدات التعاون بين الوزارة والبرنامج خلال الفترة الحالية لدعم الأسر الأكثر احتياجا في عدد من المحافظات وتقديم مساعدات مالية لها للتخفيف من الآثار المترتبة على تداعيات الإجراءات التي تقوم بها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتم البدء في إعداد كشوف تفصيلية عن الأسر المستحقة في 101 قرية بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا لموافاة برنامج الأغذية العالمي بها لتوفير الدعم المالي لها، وبحث ما يمكن تقديمه في إطار التعاون بين الجانبين لدعم صغار المقترضين والمستفيدين من صندوق التنمية المحلية والذين تعثروا خلال الفترة الأخيرة عن سداد الأقساط