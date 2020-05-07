دعاء اليوم الرابع عشر من شهر رمضان الكريم

تحرير:هالة صقر ٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ١١:٤٧ ص

التراويح

قالت دار الإفتاء، إن الدعاء مستجاب وقت الإفطار فعن عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ: «إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّ» أخرجه ابن ماجة في "سننه"، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: «ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ» أخرجه أبو داود في "سننه"، وعليه فالدعاء وقت الإفطار مستحبٌّ ومستجاب بإذن الله.

وإليكم دعاء اليوم الرابع عشر من شهر رمضان: اَللّهُمَّ لا تُؤاخِذْني فيهِ بالْعَثَراتِ، وَأَقِلْني فيهِ مِنَ الْخَطايا وَالْهَفَواتِ، وَلا تَجْعَلْني فيهِ عَرَضاً لِلْبَلايا وَالآفاتِ بِعزَّتِكَ يا عِزَّ المُسْلمينَ. وهناك العديد من الأدعية الرمضانية الأخرى منها: اللّهُمَّ ارْزُقني فيهِ الذِّهنَ وَالتَّنْبيهِ،