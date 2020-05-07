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أداء متباين لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:١٥ م
البورصة - صورة أرشيفية
البورصة - صورة أرشيفية
استهلت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الخميس، على أداء متباين للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 500 مليون جنيه ليصل إلى مستوى559.7 مليار جنيه.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 0.12% ليصل عند مستوى 10306.6 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% ليصل عند مستوى 1199.9 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة0.13% ليصل عند مستوى 1116.8 نقطة.
صادرات-تركيا للعراق

نمو الصادرات المصرية وتراجع بالتجارة الخارجية لهذه الأسباب

شهدت قيمة التجارة الخارجية لمصر هبوطا بنسبة 11% خلال شهري يناير وفبراير 2020 لتسجل نحو 16.201 مليار دولار في مقابل 18.193 مليار دولار خلال نفس الشهرين من 2019 ، وذلك تزامناً مع ظهور فيروس كورونا المستجد وبدء تفشيه مطلع العام الجاري. وأوضحت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة حديثًا أن قيمة العجز بالميزان التجاري خلال أول شهرين من العام انخفضت بنسبة 32.8% لتبلغ نحو 5.425 مليار دولار مقابل 8.079 مليار دولار.
وزير-الماليه

الحكومة تنفق 40 مليار جنيه لمواجهة أزمة فيروس كورونا

قال محمد معيط، وزير المالية أنه تم صرف 40 مليار جنيه من إجمالى 100 مليار جنيه لمواجهة أزمة فيروس كورونا. واضاف وزير المالية أنه من المتوقع تحقيق 4.2% نمو اقتصادى بدلًا من 6 % بنهاية العام. وكان الرئيس السيسي منذ بداية أزمة كورونا قد وجه بتخصيص 100 مليار جنيه لمواجه أزمة كورونا، وقامت الدولة بصرف 500 جنيه كإعانات للعمالة غير المنتظمة.
البورصة

البورصة تخسر 9.9 مليار جنيه في ختام التعاملات

اختتمت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الخميس، على تراجع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعا بعمليات بيع المستثمرين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 9.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 550.3 مليار جنيه، وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 10176.7 نقطة، وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.6% ليغلق عند مستوى 1154.4 نقطة.
اسعار-الذهب-دهب (3)

أسعار الذهب تنخفض 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 741 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية، اليوم الخميس، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي 4 جنيهات، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1693 دولارا. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
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البورصة

البورصة تربح 4.2 مليار جنيه ومؤشرها الرئيسي يرتفع 1%

اختتمت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين العرب والأجانب، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 560.2 مليار جنيه.
البورصة-المصرية

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات

استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على تراجع جماعي لجميع المؤشرات، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2.9 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 553.5 مليار جنيه.
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البورصة تستهل تعاملاتها بالهبوط.. ومؤشرها الرئيسي ينخفض 1.8%

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على تراجع جماعى لجميع المؤشرات، إذ انخفض المؤشر الرئيسي "إيجى إكس 30" بنسبة 1.89% ليصل إلى مستوى 10354 نقطة، وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.18% ليصل إلى مستوى 1210 نقطة، كما تراجع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.13% ليصل إلى مستوى 1121 نقطة.
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تراجع طفيف لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات

استهلت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الخميس، على أداء متباين للمؤشرات، وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 10 آلاف و514 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 1216 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 1129 نقطة، واختتمت البورصة، تعاملات جلسة، أمس الأربعاء، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين الأجانب.
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