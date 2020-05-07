أداء متباين لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:١٥ م

البورصة - صورة أرشيفية

استهلت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الخميس، على أداء متباين للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 500 مليون جنيه ليصل إلى مستوى559.7 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 0.12% ليصل عند مستوى 10306.6 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% ليصل عند مستوى 1199.9 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة0.13% ليصل عند مستوى 1116.8 نقطة.