الغربية: توريد 52 ألفا و581 طن قمح للصوامع

تحرير:هالة صقر ٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٠٠ م

قمح - صورة أرشيفية

أعلن علي عبد الجواد وكيل وزارة الزراعه بالغربية، اليوم الخميس، أنه تم توريد 52 ألفا و581 طنا و251 كيلوجرام قمح حتى اليوم من خلال اللجنة العليا المشكلة برئاسة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بواقع 1863 طنا و479 كيلوجراما لشركة المطاحن، وللشركة المصرية 1635 طنا و449 كيلوجراما، والبنك 2733 طنا و 646 كيلوجراما، موضحا أن المساحة المحصودة من محصول القمح للموسم الجديد، والذي بدأ حصاده بداية شهر أبريل الماضي وحتى الآن، بلغت 84 ألفا و150 فدانا، مناشدا المزارعين، باتباع تعليمات التوريد والاستلام، منعا للتكدس فى ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

يذكر أن وائل عباس معاون وزير التموين والتجارة الداخلية للاستثمار واللوجستيات، أكد، في وقت سابق، أن صوامع القمح في مصر تستعد لاستقبال أكثر من 3.5 مليون طن خلال موسم توريد القمح الحالي، لافتا إلى استقبال مليون طن من الأقماح منذ 15 أبريل الماضي. وأضاف عباس أن معدل التوريد اليومي للقمح بلغ 66 ألف طن، وأن