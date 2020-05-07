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1.4 مليار جنيه رسوم وغرامات المستحقة بالجمارك في 3 أشهر

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٢٦ م
الدكتور محمد معيط وزير المالية - صورة أرشيفية
الدكتور محمد معيط وزير المالية - صورة أرشيفية
تلقى الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرا من كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، استعرض خلاله الجهود المبذولة لإحكام السيطرة على المنافذ الجمركية، وتشديد الرقابة بما يُسهم في منع أي محاولات للتهريب تؤثر سلبا على الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنه تم إحباط 5 آلاف و916 عملية تهريب، خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية مارس، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وبلغت القيمة الإجمالية للرسوم والغرامات المستحقة مليار و440 مليونا و504 آلاف جنيه.
وأضاف التقرير أنه تم تحرير 3 آلاف و372 محضر تهرب جمركي، يتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو 39 مليونًا و283 ألف جنيه، و289 محضرًا يتعلق بمحاولات تهريب مواد مخدرة، ومنشطات، وأجهزة تنصت وكاميرات مراقبة، ومهمات عسكرية، وأسلحة وذخائر، وسجائر، بلغت قيمة المستحق عليها نحو 884 مليونًا
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صادرات-تركيا للعراق

نمو الصادرات المصرية وتراجع بالتجارة الخارجية لهذه الأسباب

شهدت قيمة التجارة الخارجية لمصر هبوطا بنسبة 11% خلال شهري يناير وفبراير 2020 لتسجل نحو 16.201 مليار دولار في مقابل 18.193 مليار دولار خلال نفس الشهرين من 2019 ، وذلك تزامناً مع ظهور فيروس كورونا المستجد وبدء تفشيه مطلع العام الجاري. وأوضحت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة حديثًا أن قيمة العجز بالميزان التجاري خلال أول شهرين من العام انخفضت بنسبة 32.8% لتبلغ نحو 5.425 مليار دولار مقابل 8.079 مليار دولار.
وزير-الماليه

الحكومة تنفق 40 مليار جنيه لمواجهة أزمة فيروس كورونا

قال محمد معيط، وزير المالية أنه تم صرف 40 مليار جنيه من إجمالى 100 مليار جنيه لمواجهة أزمة فيروس كورونا. واضاف وزير المالية أنه من المتوقع تحقيق 4.2% نمو اقتصادى بدلًا من 6 % بنهاية العام. وكان الرئيس السيسي منذ بداية أزمة كورونا قد وجه بتخصيص 100 مليار جنيه لمواجه أزمة كورونا، وقامت الدولة بصرف 500 جنيه كإعانات للعمالة غير المنتظمة.
البورصة

البورصة تخسر 9.9 مليار جنيه في ختام التعاملات

اختتمت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الخميس، على تراجع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعا بعمليات بيع المستثمرين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 9.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 550.3 مليار جنيه، وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 10176.7 نقطة، وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.6% ليغلق عند مستوى 1154.4 نقطة.
اسعار-الذهب-دهب (3)

أسعار الذهب تنخفض 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 741 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية، اليوم الخميس، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي 4 جنيهات، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1693 دولارا. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
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جمارك-السيارت

جمارك الإسكندرية تفرج عن سيارات بـ3.1 مليار جنيه

صرح كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بأن إجمالي قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية، خلال شهر أبريل الماضي، وهو الشهر الـ16 لتطبيق «زيرو جمارك» على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، بلغ نحو 3 مليارات و144 مليون جنيه، تم تحصيل 749 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها، جاء ذلك في تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية، تضمن الإشارة إلى الإفراج عن 6 آلاف و297 سيارة ملاكي بمختلف الموديلات بجمارك الإسكندرية، تبلغ قيمتها حوالي مليار و750 مليون جنيه، خلال شهر أبريل الماضي، وتم تحصيل نحو 455 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.
وزارة-المالية

المالية تنفي إلغاء انتداب رئيس الجمارك ومستشار الوزير

أكدت وزارة المالية، أنه لا صحة لما نشر بأحد المواقع الإلكترونية حول إلغاء انتداب كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، وتكليفه للعمل مستشارا لوزير المالية لشئون الجمارك، خلفا لمجدي عبد العزيز.

وزير المالية: نسعى لتحويل محنة كورونا إلى منحة لقطاع الصناعة

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها القيادة السياسية وساندها الشعب خلال السنوات الماضية، أتاحت قدرًا من الصلابة للاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن الحكومة انتهجت سياسة استباقية لإدارة الأزمة بشكل سريع من خلال توفير حزمة مالية مساندة للاقتصاد المصري تبلغ نحو 2? من الناتج المحلي.
محمد-معيط (1)

مصر ثاني أعلى دولة بالشرق الأوسط في شفافية الموازنة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تقدمت 27 نقطة مئوية، في المؤشر العالمي لشفافية الموازنة، بشكل تراكمي، خلال الدورتين السابقتين في عامي «2017، 2019»، بعد أن كان 16 درجة عام 2015، بما يترجم جهود الوزارة في إتاحة أكبر قدر من المعلومات المبسطة للمواطنين، وشمولية التقارير التي يتم نشرها حول دورة إعداد الموازنة العامة للدولة، وعددها 7 تقارير، لافتا إلى أن تقرير شفافية الموازنة يستخدم على نطاق واسع من قبل المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين، إضافة إلى وكالات التصنيف الائتماني كمؤشر فرعي مهم لقياس بيئة الاستثمار الآمن.
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