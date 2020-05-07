1.4 مليار جنيه رسوم وغرامات المستحقة بالجمارك في 3 أشهر

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٢٦ م

الدكتور محمد معيط وزير المالية - صورة أرشيفية

تلقى الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرا من كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، استعرض خلاله الجهود المبذولة لإحكام السيطرة على المنافذ الجمركية، وتشديد الرقابة بما يُسهم في منع أي محاولات للتهريب تؤثر سلبا على الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنه تم إحباط 5 آلاف و916 عملية تهريب، خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية مارس، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وبلغت القيمة الإجمالية للرسوم والغرامات المستحقة مليار و440 مليونا و504 آلاف جنيه.

وأضاف التقرير أنه تم تحرير 3 آلاف و372 محضر تهرب جمركي، يتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو 39 مليونًا و283 ألف جنيه، و289 محضرًا يتعلق بمحاولات تهريب مواد مخدرة، ومنشطات، وأجهزة تنصت وكاميرات مراقبة، ومهمات عسكرية، وأسلحة وذخائر، وسجائر، بلغت قيمة المستحق عليها نحو 884 مليونًا