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يحافظ على المعدة والقلب.. 4 فوائد لجوز الهند

تحرير:إسراء سليمان ٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:١٣ م
جوز الهند - صورة أرشيفية
جوز الهند - صورة أرشيفية
يعتبر جوز الهند أحد المكسرات الأساسية في شهر رمضان، ويستخدم مع الحلويات، وخاصة القطايف والبسبوسة وغيرها من أطعمة الشهر الفضيل، لكن هل تعرف أنه يتميز بقيمة غذائية عالية؟ فيحتوي على معدلات عالية من الدهون الصحية والبروتين والألياف الغذائية، وغني بالمعادن والفيتامينات، ويتمتع بعدة فوائد صحية، على سبيل المثال يحافظ على صحة القلب، ويعزز من المناعة، كما أنه يتمتع بفاعلية كبيرة في التحسين من وظائف المخ، ويعالج الأنيميا، وذلك نقلا عن موقع "Everyday Health Group".
يوصى دائما بتناول جوز الهند، وإدراجه في النظام الغذائي، لأنه يتميز بعدة فوائد صحية، وفيما يلي بعض منها: - يحافظ على صحة القلب، لأنه غني بالألياف الغذائية الهامة، التي تعزز من وظائف القلب، وتحميك من أمراض الأوعية الدموية. - يعزز من وظائف الجهاز المناعي، لأنه غني بالسيلينيوم المضاد للأكسدة، وبالتالي يحافظ
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الفول-السودانى

مهم للضغط والقلب.. 5 فوائد للفول السوداني

يتميز الفول السوداني باحتوائه على معدلات عالية من العناصر الغذائية المهمة، على سبيل المثال: البروتين والماغنسيوم والمنجنيز والزنك والنحاس والحديد والسيلينيوم والفوسفور، كما يعتبر مصدرا صحيا للدهون الطبيعية، وبجانب القيمة الغذائية، يتمتع بعدة فوائد صحية، على سبيل المثال يقلل من معدلات الكوليسترول، ويحمي من مرض السكري من النوع الثاني، ومضاد جيد للبكتيريا، ويمكن استخدامه كـ"اسناك" صحي، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "Organic Facts".
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مفيد للعين و يعالج الأنيميا..4 فوائد للزبيب في رمضان

يعتبر الزبيب أحد الفواكه المجففة، التي ينصح بتناولها خلال شهر رمضان، حيث يتمتع بقيمة غذائية عالية، على سبيل المثال غني بالألياف الغذائية والبروتين والكربوهيدرات، إضافة إلى البوتاسيوم والماغنسيوم والفوسفور والزنك والصوديوم والكالسيوم، وبالنسبة للفيتامينات، فهو مصدر طبيعي لفيتامين C، بالإضافة إلى حمض الفوليك، والريبوفلافين، وحمض البانتوثنيك، وبالتالي يساعد في التخفيف من المشكلات الصحية المتعلقة بالمعدة، كالانتفاخات على سبيل المثال، كما يقلل من فرص إصابتك بالحموضة، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "Organic Facts".
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مفيدة للعظام والأنيميا.. 5 فوائد للقراصيا في رمضان

عند الحديث عن المقبلات في رمضان، لابد أن نتذكر الفواكه المجففة، حيث تحتوي على معدلات عالية من العناصر الغذائية الهامة، التي يحتاجها الجسم، وتعزز من الجهاز المناعي، وتساعد على فقدان الوزن، وتعتبر سناك صحي بين الوجبات الأساسية، وبالنسبة للقراصيا، فيقول خبراء التغذية، إنها غنية بالمعادن والفيتامينات الهامة، المتطلبة للجسم، على سبيل المثال الزنك والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنسيوم والحديد والفوسفور والألياف الغذائية وفيتامين(A، C،K) وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي"Organic Facts".
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قراصيا

مفيدة للعظام والأنيميا.. 5 فوائد للقراصيا في رمضان

عند الحديث عن المقبلات في رمضان، لابد أن نتذكر الفواكه المجففة، حيث تحتوي على معدلات عالية من العناصر الغذائية الهامة، التي يحتاجها الجسم، وتعزز من الجهاز المناعي، وتساعد على فقدان الوزن، وتعتبر سناك صحي بين الوجبات الأساسية، وبالنسبة للقراصيا، فيقول خبراء التغذية، إنها غنية بالمعادن والفيتامينات الهامة، المتطلبة للجسم، على سبيل المثال الزنك والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنسيوم والحديد والفوسفور والألياف الغذائية وفيتامين(A، C،K) وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي"Organic Facts".
القهوة

تؤذي القلب والمزاج.. 4 أضرار لتناول القهوة في رمضان

يعتبر القهوة أحد المشروبات الأساسية، التي يحبها الكثير من الاشخاص، فهي المشروب الرسمي بعد يوم عمل طويل، أو عند الاستيقاظ من النوم، كما أن عشاقها في كل مكان، وتساعد على التركيز والانتباه، إضافة إلى إنجاز العمل، لكن هناك من يفرطون في تناولها خلال شهر رمضان، وهذا يعد خطرا واضحا، إذ كشفت الدراسات أن تناول القهوة بعد وجبة الإفطار، يعرضك للجفاف، وستجد نفسك في اليوم التالي تشعر بالصداع، وحالة من عدم الاتزان، لذا ينصح باستبدالها بالعصائر الطبيعية، كالتفاح والبرتقال والليمون على سبيل المثال، وذلك نقلًا عن الموقع البريطاني "Medical News Today".
التوقف-عن-تناول-الحلويات

لا للحلويات نعم للبروتين.. روشتة مرضى الكلى في رمضان

مر الكلى (CKD)، هي حالة مرضية مزمنة، يفقد فيها الجسم وظائف الكلى تدريجيًا، لذا عند اتخاذ المريض قرارا بالصيام في شهر رمضان، لا بد من اتباع بعض النصائح الهامة، للتمتع بصيام صحي بدون الشعور بالتعب، ومنها: تناول السوائل والعصائر الطبيعية باعتدال، وعدم التواجد في أماكن ترتفع بها درجة الحرارة، حتى لا يصاب المريض بالجفاف، إضافة إلى الاهتمام بتناول طعام صحي غني بالبروتينات الحيوانية، والابتعاد عن الحلويات مثل الكنافة والقطايف، وعدم تناولها إلا بعلم الطبيب.
فوائد-البيض

مفيد للعين والقلب.. 4 فوائد رائعة للبيض في رمضان

يعتبر البيض من أهم الأطعمة الصحية، التي نتناولها في شهر رمضان، ويحظى بشهرة كبيرة منذ عقود ماضية، نتيجة العناصر الغذائية الهامة، التي يمد الجسم بها، فعلى سبيل المثال غني بمعدلات عالية من البروتين والألياف الغذائية، إضافة إلى البوتاسيوم والمغنسيوم والكالسيوم والحديد والفوسفور، وفيتامين (B6، B12، A، D)، وبجانب ذلك يتميز بعدة فوائد صحية، على سبيل المثال يعزز من صحة القلب، ويدعم القدرات المعرفية والإدراكية، ويزيد أيضًا من معدلات الشبع، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "Organic Facts".
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