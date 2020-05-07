يحافظ على المعدة والقلب.. 4 فوائد لجوز الهند

تحرير:إسراء سليمان ٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:١٣ م

جوز الهند - صورة أرشيفية

يعتبر جوز الهند أحد المكسرات الأساسية في شهر رمضان، ويستخدم مع الحلويات، وخاصة القطايف والبسبوسة وغيرها من أطعمة الشهر الفضيل، لكن هل تعرف أنه يتميز بقيمة غذائية عالية؟ فيحتوي على معدلات عالية من الدهون الصحية والبروتين والألياف الغذائية، وغني بالمعادن والفيتامينات، ويتمتع بعدة فوائد صحية، على سبيل المثال يحافظ على صحة القلب، ويعزز من المناعة، كما أنه يتمتع بفاعلية كبيرة في التحسين من وظائف المخ، ويعالج الأنيميا، وذلك نقلا عن موقع "Everyday Health Group".

يوصى دائما بتناول جوز الهند، وإدراجه في النظام الغذائي، لأنه يتميز بعدة فوائد صحية، وفيما يلي بعض منها: - يحافظ على صحة القلب، لأنه غني بالألياف الغذائية الهامة، التي تعزز من وظائف القلب، وتحميك من أمراض الأوعية الدموية. - يعزز من وظائف الجهاز المناعي، لأنه غني بالسيلينيوم المضاد للأكسدة، وبالتالي يحافظ