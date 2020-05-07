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اتفاقية بين القومي للإدارة وساويرس لدعم القدرات البشرية

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:١٦ م
نجيب ساويرس - صورة أرشيفية
نجيب ساويرس - صورة أرشيفية
شهدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الخميس، توقيع مذكرة تفاهم وعقد اتفاق بين المعهد القومي للإدارة، الذراع التدريبي للوزارة، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية بشأن التعاون المشترك في مجال دعم بناء وتطوير القدرات البشرية، مع عقد اتفاق حول منحة تقدمها المؤسسة للمعهد بقيمة 4 ملايين جنيه، لدعم تنفيذ أنشطة البرنامج التدريبي "تطوير القيادات الحكومية".
وأوضحت السعيد، أن توقيع المذكرة جاء انطلاقا من الوعي الكامل بأهمية التعاون بين المؤسسات الهادفة لدعم عملية التنمية البشرية المستدامة، وإيمانا بأهمية الدور الذي يقوم به المعهد في تكوين وتأهيل ورفع مهارات الكوادر المصرية في مجالات الإدارة والقيادة والمجالات المرتبطة بها. وتابعت أن التعاون المشترك بين
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صادرات-تركيا للعراق

نمو الصادرات المصرية وتراجع بالتجارة الخارجية لهذه الأسباب

شهدت قيمة التجارة الخارجية لمصر هبوطا بنسبة 11% خلال شهري يناير وفبراير 2020 لتسجل نحو 16.201 مليار دولار في مقابل 18.193 مليار دولار خلال نفس الشهرين من 2019 ، وذلك تزامناً مع ظهور فيروس كورونا المستجد وبدء تفشيه مطلع العام الجاري. وأوضحت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة حديثًا أن قيمة العجز بالميزان التجاري خلال أول شهرين من العام انخفضت بنسبة 32.8% لتبلغ نحو 5.425 مليار دولار مقابل 8.079 مليار دولار.
وزير-الماليه

الحكومة تنفق 40 مليار جنيه لمواجهة أزمة فيروس كورونا

قال محمد معيط، وزير المالية أنه تم صرف 40 مليار جنيه من إجمالى 100 مليار جنيه لمواجهة أزمة فيروس كورونا. واضاف وزير المالية أنه من المتوقع تحقيق 4.2% نمو اقتصادى بدلًا من 6 % بنهاية العام. وكان الرئيس السيسي منذ بداية أزمة كورونا قد وجه بتخصيص 100 مليار جنيه لمواجه أزمة كورونا، وقامت الدولة بصرف 500 جنيه كإعانات للعمالة غير المنتظمة.
البورصة

البورصة تخسر 9.9 مليار جنيه في ختام التعاملات

اختتمت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الخميس، على تراجع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعا بعمليات بيع المستثمرين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 9.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 550.3 مليار جنيه، وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 10176.7 نقطة، وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.6% ليغلق عند مستوى 1154.4 نقطة.
اسعار-الذهب-دهب (3)

أسعار الذهب تنخفض 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 741 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية، اليوم الخميس، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي 4 جنيهات، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1693 دولارا. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
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هالة السعيد- وزيرة التخطيط

التخطيط تطلق منصة التعليم الرقمي بمواصفات عالمية

أعلن المعهد القومي للإدارة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن بدء العمل التجريبي بمنصة التعليم الرقمي للحكومة المصرية، وذلك لمواكبة الظروف الحالية، ومساندة جهود الدولة المصرية في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث جرى تجهيز المنصة بالتعاون مع مؤسسة (IBDL) وجامعة ولاية ميزوري بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك خلال شهر واحد، وفي هذا الإطار قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوضع الحالي في ظل الأزمة العالمية لفيروس كورونا دفع للتفكير في دعم استخدام التكنولوجيا الحديثة لتوصيل التدريب للمتدربين.
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وزيرة التخطيط: سيناريوهان لانتهاء أزمة كورونا في 2020

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه يجب تعاون الجميع والالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى أننا أمام حالة من عدم اليقين؛ يصعب معها تحديد الإجراءات المطلوبة على وجه الدقة، وأنما يتطلب الأمر أكبر قدر من التكيف والمرونة في اتخاذ الإجراءات اللازمة وفي التوقيتات المناسبة، مشيرة إلى أنه وفقًا للسيناريو الأول- وهو السيناريو المرجح- تنتهى الأزمة مع نهاية العام المالي الجاري (يونيو 2020).
هالة السعيد- وزيرة التخطيط

السعيد: تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة» في 357 قرية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن خطة العام المالى 20/2021 قد راعت الالتزام بمستهدفات الدولة الخاصة بالعدالة المكانية وتعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية، بزيادة الاستثمارات الموجهة إلى الـمحافظات والمناطق الأكثر احتياجًا بمراعاة الفجوات التنموية القائمة، مشيرة إلى تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" في 357 قرية جديدة في 14 محافظة، فضلاً عن استكمال المشروعات الجاري تنفيذها في قرى المرحلة الأولى من المبادرة (143 قرية)، بتكلفة 8 مليار جنيه للوصول إلى نسبة تغطية تبلغ 56% لسكان القرى.
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التخطيط: 740 مليار جنيه استثمارات كلية خلال عام 2020-2021

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه وفقاً لتقديرات الخِطة، تبلغ الاستثمارات الكُليّة 740 مليار جنيه مُقابل 840 مليار جنيه استثمارات متوقعة في العام الحالي 19/2020، وهي أقل من الاستثمارات الـمحققة في عام 18/2019، والتي ناهزت 970 مليار جنيه، ولتعويض احتمالات تباطؤ الاستثمار الخاص بسبب ظروف الأزمة، روعي تخصيص اعتمادات متزايدة للاستثمارات العامة والتي تقدر بنحو 595 مليار جنيه لعام الخطة بنسبة 80? من الاستثمارات الكلية.
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