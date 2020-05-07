اتفاقية بين القومي للإدارة وساويرس لدعم القدرات البشرية

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:١٦ م

نجيب ساويرس - صورة أرشيفية

شهدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الخميس، توقيع مذكرة تفاهم وعقد اتفاق بين المعهد القومي للإدارة، الذراع التدريبي للوزارة، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية بشأن التعاون المشترك في مجال دعم بناء وتطوير القدرات البشرية، مع عقد اتفاق حول منحة تقدمها المؤسسة للمعهد بقيمة 4 ملايين جنيه، لدعم تنفيذ أنشطة البرنامج التدريبي "تطوير القيادات الحكومية".

وأوضحت السعيد، أن توقيع المذكرة جاء انطلاقا من الوعي الكامل بأهمية التعاون بين المؤسسات الهادفة لدعم عملية التنمية البشرية المستدامة، وإيمانا بأهمية الدور الذي يقوم به المعهد في تكوين وتأهيل ورفع مهارات الكوادر المصرية في مجالات الإدارة والقيادة والمجالات المرتبطة بها. وتابعت أن التعاون المشترك بين