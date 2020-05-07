بومبيو يرحب بمنح برلمان العراق الثقة لحكومة الكاظمي
٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٢٤ م
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو - صورة أرشيفية
رحب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس بتصويت البرلمان العراقي على التشكيلة الوزارية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي. وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الجانبين نقاشا خلال اتصال هاتفي العمل الجاد العاجل الذي ينتظر الحكومة العراقية، وتنفيذ الإصلاحات، ومعالجة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ومحاربة الفساد، مضيفة أنه "دعما للحكومة الجديدة، ستمضي الولايات المتحدة قدما في منح العراق إعفاء لمدة 120 يوما فيما يتعلق باستيراد الكهرباء، إظهارا لرغبتنا في المساعدة على توفير الظروف الصحيحة للنجاح".
كما رحبت الممثلة الخاصة للأمين العام
للأمم المتحدة فى العراق جينين بلاسخارت، بمنح مجلس النواب الثقة لحكومة الكاظمي.
وحثت بلاسخارات على استكمال تشكيل الوزارة،
ليتسنى للحكومة الجديدة التحرك سريعا لمعالجة التحديات الأمنية والاجتماعية
والسياسية والاقتصادية والصحية المتزايدة.
وقالت: "تواجه الحكومة معركة
كما رحبت الممثلة الخاصة للأمين العام
للأمم المتحدة فى العراق جينين بلاسخارت، بمنح مجلس النواب الثقة لحكومة الكاظمي.
وحثت بلاسخارات على استكمال تشكيل الوزارة،
ليتسنى للحكومة الجديدة التحرك سريعا لمعالجة التحديات الأمنية والاجتماعية
والسياسية والاقتصادية والصحية المتزايدة.
وقالت: "تواجه الحكومة معركة شاقة
وليس هناك وقت يدخر، وتمثل مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت في ظل جائحة
كورونا وتراجع أسعار النفط أولويةً قصوى".
وأضافت: "لكن يجب التصدي للتحديات
الأخرى التي طال أمدها دون تأخير، وهي تشمل تقديم الخدمات العامة الكافية ومحاربة
الفساد وتعزيز الحكم الرشيد، فضلا عن العدالة والمساءلة".
وصوت البرلمان العراقي، في ساعة مبكرة
من صباح اليوم الخميس، بالموافقة على التشكيلة الوزارية الجديدة برئاسة الكاظمي.