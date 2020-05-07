بومبيو يرحب بمنح برلمان العراق الثقة لحكومة الكاظمي

٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٢٤ م

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو - صورة أرشيفية

رحب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس بتصويت البرلمان العراقي على التشكيلة الوزارية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي. وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الجانبين نقاشا خلال اتصال هاتفي العمل الجاد العاجل الذي ينتظر الحكومة العراقية، وتنفيذ الإصلاحات، ومعالجة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ومحاربة الفساد، مضيفة أنه "دعما للحكومة الجديدة، ستمضي الولايات المتحدة قدما في منح العراق إعفاء لمدة 120 يوما فيما يتعلق باستيراد الكهرباء، إظهارا لرغبتنا في المساعدة على توفير الظروف الصحيحة للنجاح".

كما رحبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة فى العراق جينين بلاسخارت، بمنح مجلس النواب الثقة لحكومة الكاظمي. وحثت بلاسخارات على استكمال تشكيل الوزارة، ليتسنى للحكومة الجديدة التحرك سريعا لمعالجة التحديات الأمنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية المتزايدة. وقالت: "تواجه الحكومة معركة