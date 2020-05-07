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بومبيو يرحب بمنح برلمان العراق الثقة لحكومة الكاظمي

٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٢٤ م
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو - صورة أرشيفية
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو - صورة أرشيفية
رحب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس بتصويت البرلمان العراقي على التشكيلة الوزارية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي. وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الجانبين نقاشا خلال اتصال هاتفي العمل الجاد العاجل الذي ينتظر الحكومة العراقية، وتنفيذ الإصلاحات، ومعالجة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ومحاربة الفساد، مضيفة أنه "دعما للحكومة الجديدة، ستمضي الولايات المتحدة قدما في منح العراق إعفاء لمدة 120 يوما فيما يتعلق باستيراد الكهرباء، إظهارا لرغبتنا في المساعدة على توفير الظروف الصحيحة للنجاح".
كما رحبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة فى العراق جينين بلاسخارت، بمنح مجلس النواب الثقة لحكومة الكاظمي. وحثت بلاسخارات على استكمال تشكيل الوزارة، ليتسنى للحكومة الجديدة التحرك سريعا لمعالجة التحديات الأمنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية المتزايدة. وقالت: "تواجه الحكومة معركة
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فيروس- كورونا (7)

وفيات كورونا بالولايات المتحدة تتجاوز الـ74 ألف حالة

تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، مساء اليوم الأربعاء، حاجز 74 ألف حالة، إذ سجلت في الولايات المتحدة 1256039 إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، بينها 74093 وفاة، ما يساوي 5.9% من عدد الحالات المرصودة، و205215 شفاء، أي 16.3%. وارتفع عدد المصابين بالفيروس خلال اليوم الحالي بواقع 18406 أشخاص، بينما بلغت زيادة الوفيات حتى الآن 1822 حالة، وفقا لروسيا اليوم. وتأتي من نصيل الولايات المتحدة 33% من العدد الإجمالي للإصابات المسجلة في العالم و28.1% من حصيلة المتوفين جراء المرض.
المتحدثة-باسم-البيت-الأبيض (2)

البيت الأبيض: العلاقة بين أمريكا والصين في حالة من خيبة الأمل

قال البيت الأبيض يوم الأربعاء، إن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين هي واحدة من خيبة الأمل والخيانة، إذ أفادت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض، كايلي ماكناني، بأن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين في حالة من خيبة الأمل والإحباط، مضيفة أن العلاقة مع الصين ليست جيدة، مما يسلط الضوء على الخلاف المتعمق بين واشنطن وبكين. وتأتي التصريحات التي ألقيت خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، في الوقت الذي تصاعدت فيه حدة التصريحات بين بكين وواشنطن حول أصول فيروس كورونا الذي أودى بحياة مئات الآلاف في جميع أنحاء العالم وقلب الحياة في جميع أنحاء العالم.
ترامب

ترامب: لا أصدق بيانات الصين حول وفيات كورونا

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه لا يصدق إحصائيات الصين المنشورة رسميا بشأن فيروس كورونا، فيما صرح بأنه يحتاج من أسبوع إلى أسبوعين لتقدير مدى تطبيق بكين للصفقة التجارية، إذ قال ترامب، في تصريح صحفي أدلى به مساء اليوم الأربعاء في البيت الأبيض، إنه يصدق الأرقام التي تنشرها السلطات المعنية الأمريكية حول الوفيات الناجمة عن كورونا في البلاد، ولا يصدق بيانات حكومة الصين حول حصيلة الضحايا فيها نتيجة الوباء، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم في نبأ عاجل لها.
نانسي بيلوسي وترامب

بيلوسي: غرور ترامب يمنعه من اتباع تعليمات السلامة في زمن الوباء

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إنه يتعين على رئيس البلاد دونالد ترامب أن يرتدي كمامة، حتى يكون قدوة حسنة للشعب الأمريكي في زمن جائحة كورونا، وفي حديثها مع قناة MSNBC، اليوم الأربعاء، أضافت: «أن غرور الرئيس يمنعه من اتباع تعليمات السلامة في زمن الوباء، ومن بين هذه التعليمات ارتداء قناع واق أثناء التواجد في الأماكن العامة»، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم.
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مصطفى الكاظمي الحكومة العراقية

الكاظمي: سيادة العراق وأمنه واستقراره مسار الحكومة

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الخميس، أن سيادة العراق وأمنه واستقراره وازدهاره هو مسار الحكومة الجديدة، وذلك بعد أن حظي بموافقة البرلمان على حكومته دون إقرار وزارتي النفط والخارجية، موضحا: "اليوم، منح مجلس النواب ثقته لحكومتي، وسأعمل بمعية الفريق الوزاري بشكل حثيث على كسب ثقة ودعم شعبنا، امتناني لكل من دعمنا، وأملي أن تتكاتف القوى السياسية جميعا لمواجهة التحديات الصعبة، وسأعطي الأولوية للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) الذي أصاب أكثر من 2000 عراقي، ومحاسبة قتلة المحتجين في المظاهرات".
مصطفى الكاظمي

البرلمان العراقي يمنح الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي

منح البرلمان العراقي الثقة لحكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. وأمس الأربعاء، رجح النائب عن تيار الحكمة العراقي علي البديري، عقد جلسة مجلس النواب، بحضور غالبية أعضاء المجلس، والتصويت على تمرير أغلب وزراء حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، إذ أن كتلته ستحضر الجلسة بكامل أعضائها، قائلا: "العراق يمر اليوم بظروف قاهرة لم يمر بها سابقا، من خلال اجتماع تحديات صحية بوباء كورونا واقتصادية وأمنية وسياسية، ناهيك عن التحديات الاقليمية"، وذلك بحسب ما صرح به لموقع "السومرية نيوز".
الحلبوسي-رئيس-برلمان-العراق

الحلبوسي: ليس أمام القوى إلا التصويت لحكومة الكاظمي

أكد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، في مقابلة مع تلفزيون "الشرقية"، اليوم الثلاثاء، أن البرلمان سيعقد خلال الـ48 ساعة المقبلة جلسة لمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، قائلا: "البلاد لا تتحمل المناورة، والوضع الحالي يتطلب أن تكون هناك حكومة بكامل الصلاحيات لإعادة الوضع الاقتصادي والأمني، والمرشح الكاظمي مر بخطوات عملية، إلا أن هناك اعتراضات على أشخاص في وزارته للبحث عن آخرين أكثر مقبولية، ليس أمام القوى السياسية إلا التصويت لحكومة الكاظمي، ووجهة نظرنا هي أن تكون هناك حكومة صقور سياسيين تتبناها القوى السياسية".
مصطفى الكاظمي

جلسة للبرلمان العراقي لحسم حكومة مصطفى الكاظمي

تتجه أنظار العراقيين إلى جلسة البرلمان العراقي، التي ستشهد التصويت على حكومة رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي. ووفقا لموقع "العربية نت" فإن هناك اتفاق شبه نهائى على تمرير حكومته، حيث إنه فى وقت تعهدت الكتل السنية والكردية بالإضافة إلى الكتل الشيعية بالحضور والتصويت لحكومة الكاظمى، أعلنت كتلة دولة القانون وائتلاف الوطنية وكتلة سند عدم تصويتها لصالح الكاظمى. وقد حسم الخلاف على وزارتى الداخلية والدفاع ، حيث سيتولى الفريق جمعة عناد حقيبة الدفاع فيما ستكون حقيبة الداخلية من نصيب الفريق عثمان الغانمي.
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