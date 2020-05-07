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تعافي 5 مصابين بكورونا وخروجهم من مستشفى العزل بإسنا

تحرير:هالة صقر ٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٣٧ م
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
أعلنت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير مستشفى إسنا التخصصي، استشاري مكافحة العدوى بالأمانة العامة، اليوم الخميس، خروج 5 حالات من المصريين المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، من مستشفى عزل إسنا التخصصي بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة داخل المستشفى، والتي جاءت نتائجهم سلبية، موضحة أن حالات الخروج جميعها من كبار السن، تقترب أعماره من الخمسين عاما، وهم 3 رجال وامرأتان، وذلك بحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية لمستشفى عزل إسنا عبر موقع "فيسبوك".
وأشارت محمود، إلى أنهم استقبلوا خبر خروجهم بفرح شديد وسرور، وحرص العاملين بالعزل الصحي بالمستشفى، على تقديم التهنئة للمتعافين وعمت الفرحة أرجاء المستشفى. وتقدم المتعافون بالتحية إلى جيش مصر الأبيض على جهودهم في خدمتهم ورعايتهم منذ دخولهم إلى وقت خروجهم وتقديم كامل الدعم العلاجي والنفسي للمرضى. يذكر
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طائرة- مصر -للطيران (1)

5 هيئات دولية تطالب: 10 مليارات دولار لإنقاذ السفر في إفريقيا

في مطالبة عاجلة، وجهت خمس هيئات دولية للنقل الجوي والسياحة، نداء إلى المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية الاقليمية والمانحين الدوليين لدعم قطاع السفر والسياحة في إفريقيا الذي يوظف حوالي 24.6 مليون شخص في القارة الإفريقية. وحذرت أنه بدون تمويل عاجل ، يمكن لأزمة COVID-19 أن تسبب انهيارًا للقطاع في إفريقيا، حيث تلتهم معها ملايين الوظائف، فيما يساهم القطاع بمبلغ 169 مليار دولار في الاقتصاد الأفريقي مجتمعة ، ويمثل 7.1 ? من الناتج المحلي الإجمالي للقارة.
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

مدبولي: أنفقنا 40 مليار جنيه لمواجهة كورونا حتى الآن

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، أن الدولة أنفقت 40 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا حتى الآن. وأضاف مدبولي خلال مؤتمر عقده لإعلان الموقف النهائي من حظر التجوال حتى نهاية رمضان، أن استمرار الخسائر الاقتصادية وعدم الالتزام من جانب المواطنين بالإجراءات الاحترازية ومواعيد الحظر يجبر الدولة على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة سواء احترازية أو حتى من الناحية الاقتصادية حتى يتم التخفيف من حجم الخسائر، مؤكدا أن عدد المحاضر التي تم تحريرها تخطى 4 آلاف محضر في الساعات الأخيرة لمواطنين اخترقوا حظر التجول.
مجلس-النواب-الجلسة-العامة

برلماني يطالب بسرعة إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الجرائم الإلكترونية

طالب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الحكومة بالإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، لما يمثله هذه التشريع من أهمية كبيرة في المرحلة الراهنة. وأشار النائب في بيان اليوم، إلى أنه مر قرابة عامين على موافقة مجلس النواب على القانون، إلا أن لائحته التنفيذية لم تصدر بعد وهو ما يعطل تنفيذ القانون على أرض الواقع.
مصطفى-مدبولي

مدبولي: حرصنا على التوازن بين صحة المواطن والاقتصاد

قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الخميس، إن الحكومة أصرت منذ اللحظة الأولى على التوازن بين صحة المواطن والحفاظ عليه من فيروس كورونا، ودوران عجلة الاقتصاد، مضيفًا: «تكبدنا أعباء زي كل دول العالم، وعملنا كل جهدنا حتى لا تشعروا بأي أعباء، وقدمنا تسهيلات علشان قطاع الاقتصاد». وأضاف، مدبولي خلال مؤتمر عقده لإعلان الموقف النهائي من حظر التجوال حتى نهاية رمضان، أن الدول التي اتخدت سيناريو الحظر الكامل حدثت لها مشكلات كتيرة جدا على مستوى الاقتصاد واختفاء السلع الرئيسية من دول متقدمة.
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كورونا والحجر الصحي (9)

خروج 18 حالة بالدقهلية من العزل بعد تعافيهم من كورونا

أعلنت مديرية الصحة في محافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، خروج 18 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من العزل بالمدينة الجامعية، بعد التأكد من تعافيهم من الفيروس بشكل تام، لافتا إلى أنهم استقبلوا خبر تعافيهم بالورود والبالونات وسط أجواء فرح وبهجة. وأكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه تمت إعادة تشغيل مستشفى صدر دكرنس بكامل طاقتها بعد تجهيزها من قبل المجتمع المدني، بعد تركيب الفواصل المادية التي تفصل غرف المرضى عن بعضها، لافتا إلى أن هذه الخطوة من أهم الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، لأنها ستسعمل على عزل كل مريض عن الآخر.
كورونا

بعد تعافيهم.. مغادرة 10 من مصابي كورونا عزل الدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية اليوم الخميس، تعافي 10 حالات من مصابي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية وخروجهم من المدينة الجامعية بالمنصورة، لافتا إلى أنهم من مواطني محافظات مختلفة. وتقدم مكي بالشكر لجامعة المنصورة وشعب الدقهلية على مشاركتهم الإيجابية التي تساعد الفريق الطبي في تأدية مهام عمله، وطالب الجميع الالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة في هذا الصدد تحت شعار “إلزم بيتك تحمي نفسك وأهلك وبلدك”.
كورونا والحجر الصحي (5)

محافظ أسوان: إخضاع عمارتين للحجر الصحي بـ«الشنقراب»

قام اللواء إسماعيل عطية، محافظ أسوان، بجولة ميدانية مفاجئة داخل بعض المناطق السكنية والشوارع الداخلية منها منطقتي الشنقراب والجزيرة، بالإضافة إلى مستشفى أسوان التخصصي للعزل بالصداقة الجديدة. وأصدر المحافظ قرارا خلال الجولة، بإخضاع عمارتين سكنيتين للحجر الصحي بمنطقة الشنقراب بأسوان، وذلك بعد اكتشاف إصابة حالات بفيروس كورونا، موجها مديرية أمن أسوان بغلق مداخل العمارتين، كما كلف مديريتى الصحة والتضامن الإجتماعي بتنظيم حركة دخول وخروج المقيمين بهما والحصول على احتياجاتهم اليومية.
كورونا والحجر الصحي (2)

تسجيل أول حالة وفاة بكورونا في مستشفى كفر الزيات

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا، داخل العزل الصحي بمستشفى كفر الزيات العام، لمواطن من محافظة القليوبية يبلغ من العمر 70 عاما. وأوضحت المديرية، أن المواطن وصل العزل الصحي بمستشفى كفرالزيات العام فى حالة متأخرة، وتم تقديم كافة الإسعافات اللازمة له في محاولة لإنقاذه، ولكنه توفى. وكان الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، قد استقبل أول أمس، الأطباء المتطوعين لرعاية حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لمده 14 يوما متواصله داخل مستشفى كفر الزيات العام.
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