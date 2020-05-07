تعافي 5 مصابين بكورونا وخروجهم من مستشفى العزل بإسنا

تحرير:هالة صقر ٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٣٧ م

كورونا - صورة أرشيفية

أعلنت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير مستشفى إسنا التخصصي، استشاري مكافحة العدوى بالأمانة العامة، اليوم الخميس، خروج 5 حالات من المصريين المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، من مستشفى عزل إسنا التخصصي بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة داخل المستشفى، والتي جاءت نتائجهم سلبية، موضحة أن حالات الخروج جميعها من كبار السن، تقترب أعماره من الخمسين عاما، وهم 3 رجال وامرأتان، وذلك بحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية لمستشفى عزل إسنا عبر موقع "فيسبوك".

وأشارت محمود، إلى أنهم استقبلوا خبر خروجهم بفرح شديد وسرور، وحرص العاملين بالعزل الصحي بالمستشفى، على تقديم التهنئة للمتعافين وعمت الفرحة أرجاء المستشفى. وتقدم المتعافون بالتحية إلى جيش مصر الأبيض على جهودهم في خدمتهم ورعايتهم منذ دخولهم إلى وقت خروجهم وتقديم كامل الدعم العلاجي والنفسي للمرضى. يذكر