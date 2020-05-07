مقتل 5 أشخاص وإصابة 1000 آخرين بسبب تسرب غاز بالهند

٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٤٢ م

مصنع كيماويات - صورة أرشيفية

أعلنت الشرطة الهندية، صباح اليوم الخميس، مصرع 5 أشخاص على الأقل وإصابة 1000 آخرين، إثر تسرب غاز من مصنع مواد كيميائية في جنوب شرق البلاد، موضحة أن الغاز تسرب من خزانين يزنان 5 آلاف طن لم يكونا يخضعان لمراقبة، بسبب إجراءات العزل المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). ومن جانبه، قال سواروب راني المسؤول في شرطة فيزاخابتنام بولاية أندرا براديش: "يمكننا أن نؤكد حاليا أن 5 أشخاص قتلوا، وهناك 70 شخصا على الأقل غائبون عن الوعي، وما بين 200 إلى 500 شخص يتم معالجتهم".

وأوضح راني، لوكالة "فرانس برس"، أن "الغاز لم يكن يخضع لإشراف بسبب إجراءات الإغلاق، وحدث تفاعل كيميائي وارتفاع في درجة الحرارة داخل الخزانين وتسرب الغاز لهذا السبب". لكن الطبيب بي كا نايك منسق مستشفيات المنطقة قال لـ"فرانس برس" إن "1000 شخص على الأقل في مناطق محيطة بموقع تسرب الغاز نقلوا إلى مستشفيات