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مقتل 5 أشخاص وإصابة 1000 آخرين بسبب تسرب غاز بالهند

٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٤٢ م
مصنع كيماويات - صورة أرشيفية
مصنع كيماويات - صورة أرشيفية
أعلنت الشرطة الهندية، صباح اليوم الخميس، مصرع 5 أشخاص على الأقل وإصابة 1000 آخرين، إثر تسرب غاز من مصنع مواد كيميائية في جنوب شرق البلاد، موضحة أن الغاز تسرب من خزانين يزنان 5 آلاف طن لم يكونا يخضعان لمراقبة، بسبب إجراءات العزل المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). ومن جانبه، قال سواروب راني المسؤول في شرطة فيزاخابتنام بولاية أندرا براديش: "يمكننا أن نؤكد حاليا أن 5 أشخاص قتلوا، وهناك 70 شخصا على الأقل غائبون عن الوعي، وما بين 200 إلى 500 شخص يتم معالجتهم".
وأوضح راني، لوكالة "فرانس برس"، أن "الغاز لم يكن يخضع لإشراف بسبب إجراءات الإغلاق، وحدث تفاعل كيميائي وارتفاع في درجة الحرارة داخل الخزانين وتسرب الغاز لهذا السبب". لكن الطبيب بي كا نايك منسق مستشفيات المنطقة قال لـ"فرانس برس" إن "1000 شخص على الأقل في مناطق محيطة بموقع تسرب الغاز نقلوا إلى مستشفيات
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أوتافيو? ?دو ريجو باروس

إصابة المتحدث باسم رئيس البرازيل بفيروس كورونا

أعلن مكتب المتحدث باسم رئيس البرازيل جايير بولسونارو، في بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" الفضائية، أن الفحوص أثبتت إصابة المتحدث أوتافيو دو ريجو باروس (59 عاما)، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وهو يخضع حاليا للحجر الصحي في منزله، ولم تظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس، مضيفا أن العاملين بالمكتب ينتظرون في منازلهم نتائج فحوص كورونا. وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الخميس، عن تسجيل رقم قياسي في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، بلغ 10 آلاف و503 حالات خلال الـ24 ساعة الماضية، إضافة إلى 615 وفاة في أعلى مؤشر أيضا.
فيروس كورونا

إصابات كورونا حول العالم تقترب من الـ4 ملايين

تخطى عدد الإصابات حول العالم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، اليوم الخميس، حاجز 3 ملايين و843 ألف حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 265 ألفا و668 حالة، ووصلت حالات الشفاء إلى مليون و314 ألفا و586 حالة. وبحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، تخطى عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها مليون و263 ألف حالة، ووصل عدد الوفيات إلى 74 ألفا و 809 حالات، أما في إسبانيا وصل عدد المصابين إلى 253 ألفا و682 حالة، وعدد الوفيات 25 ألفا و857 حالة، وفي إيطاليا بلغ عدد الإصابات 214 ألفا و 457 حالة، وعدد الوفيات 29 ألفا و684 حالة.
منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: إرسال بعثة للصين لتحديد منشأ كورونا

تدرس منظمة الصحة العالمية إرسال بعثة جديدة إلى الصين سعيا لتحديد منشأ فيروس كورونا المستجد، وذلك وسط جدل متنام حول مصدر الفيروس الذي تسبب في وفاة أكثر من 250 ألف شخص، ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن ماريا فان كيرخوف عالمة الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي: "بدون معرفة مكان أصل الحيوان، سيكون من الصعب منع التفشي من الحدوث مرة أخرى"، مضيفة: "هناك مناقشات تجري مع نظرائنا في الصين لإرسال بعثة أخرى ستكون أكاديمية بشكل أكبر في تركيزها، وتركز حقا على النظر فيما حدث في البداية فيما يتعلق بالتعرض لحيوانات مختلفة".
حركة-طالبان

أفغانستان تطلق سراح دفعة جديدة من سجناء طالبان

أعلنت أفغانستان، اليوم الخميس، عن إطلاق سراح دفعة جديدة من سجناء حركة طالبان في إطار الجهود المبذولة لدفع عملية السلام ومكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأكد مجلس الأمن القومي الأفغاني، وفقا لوكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية، إطلاق سراح 31 سجينا ينتمون لطالبان في وقت متأخر من الليلة الماضية. ويذكر أن مجلس الأمن القومي الأفغاني أعلن، في بيان له، يوم الإثنين الماضي، أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار الحالة الصحية للسجناء وعمرهم أو المتبقي من مدة سجنهم والجهود الجارية الهادفة إلى دعم عملية السلام ومكافحة انتشار فيروس كورونا.
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داعش

قتلى وجرحى في اشتباكات مع عناصر داعش بالعراق

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، بسقوط خمسة عناصر من الحشد العشائري بين قتيل وجريح جراء اشتباكات مع مسلحي "داعش" في محافظة ديالى، إذ قال المصدر، إن اشتباكات جرت مساء اليوم بين الحشد العشائري وعناصر من تنظيم داعش في ناحية العظيم شمالي محافظة ديالى، مضيفا أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل وجرح خمسة عناصر من الحشد العشائري بينهم قيادي في الحشد، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
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بحثًا عن علاج كورونا.. شاب يسبح من بنجلاديش إلى الهند

كشفت تقارير إخبارية، أن سكان إحدى القرى الحدودية الواقعة بين الهند وبنجلاديش، أصيبوا بحالة من الخوف والفزع، بعد ضبط شاب من بنجلاديش سبح النهر الفاصل بين البلدين بحثا عن علاج لفيروس كورونا. وذكرت التقارير، أن الشاب يدعى عبد الحق، عمره 30 عاما، سبح من الضفة الأخرى لمسافة حوالى 4 كيلو متر، وطالب السكان بالعلاج من فيروس كورونا، حيث بدا في حالة إعياء شديد، بينما تلقت قوات الحدود البحرية الهندية بلاغا من بعض السكان، حيث جاءت قوات أمن الحدود في دولة بنجلاديش وأعادوا الرجل مرة أخرى بعد ساعتين.
طفل-رضيع

هوس كورونا يلاحق المواليد..أب هندي يسمي ابنه مُطهر

أعلنت أسرة هندية، أنها قررت تسمية مولودها الجديد «Sanitiser أو مطهر»، موضحة أن الناس سيتذكرون دائما ان المطهر هو الذي أنقذهم من الإصابة بالفيروس، وذلك بحسب صحيفة «ميرور» البريطانية. وقال أومفير سينج، والد الطفل في تصريح لـ «كيدزيوت»، أن اختيار الاسم هو بمثابة تذكير دائم للناس بوقت أزمة فيروس كورونا المستجد، وأهمية تدابير السلامة للبقاء في أمان، وللحث على إبقاء الأيدي نظيفة لتقليل معدل انتقال العدوى، لافتا إلى أن الجميع يحارب ضد هذا الفيروس بداية من رئيس الوزراء إلى الشعب.
الرئيس-السيسى

السيسي: نحرص على تعظيم حجم التبادل التجاري مع الهند

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًا من السيد ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، إذ تناول الاتصال تبادل الرؤى حول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مجالات الصحة، والبحث العلمي، والتكنولوجيا، وجهود البلدين لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم التوافق حول التنسيق المشترك في المجالات ذات الصلة بمكافحة انتشار الفيروس من خلال تبادل الخبرات الناجحة والتواصل بين الأجهزة المعنية بجهود المكافحة وإجراءات الوقاية الصحية.
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