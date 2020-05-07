«كورونا» يؤجل انتخابات مجلس الشعب السوري

٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ١٢:٤٨ م

الرئيس السوري بشار الأسد - صورة أرشيفية

أعلن الرئيس السورى بشار الأسد، تأجيل الانتخابات التشريعية في البلاد، إلى يوم 19 يوليو المقبل، بسبب الإجراءات الاحترازية من أجل التصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد، وذكرت رئاسة الجمهورية السورية، على حسابها الرسمي عبر موقع "تويتر"، اليوم الخميس: "ضمن الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة للتصدى لفيروس كورونا، أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 121 للعام 2020، القاضي بتأجيل انتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعى الثالث المحددة بموجب المرسوم رقم 86 لعام 2020 بتاريخ 20 مايو 2020، إلى يوم الأحد 19 يوليو 2020".

وسبق أن أكد الرئيس السوري، أن الحكومة نفذت سلسلة مدروسة من الإجراءات لحماية السوريين من فيروس كورونا، لكنه حذر من التداعيات السلبية للوباء على الاقتصاد السوري. وقال الأسد، خلال اجتماع مع المجموعة الحكومية المعنية بمواجهة جائحة كورونا، وفقا لوكالة الأنباء السورية: "الاجتماع يأتي بعد بضعة أسابيع من تطبيق