إرهاب

انطلاق عملية أمنية مشتركة لتعقب «داعش» شرق بعقوبة

٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٠٠ م
الجيش العراقي - صورة أرشيفية
الجيش العراقي - صورة أرشيفية
انطلقت عملية أمنية مشتركة لتعقب خلايا داعش فى مناطق شرق بعقوبة مركز محافظة ديالي، وقال مصدر أمني، في تصريحات أوردتها الوكالة الوطنية العراقية للانباء "نينا" اليوم الخميس، إن عملية امنية مشتركة من الجيش والحشد الشعبى انطلقت من محورين لملاحقة فلول داعش الارهابى فى مناطق شرق بعقوبة، مضيفا أن العملية تهدف إلى تجفيف منابع الإرهاب وإنهاء نشاط خلايا داعش التى نشطت في الأونة الاخيرة في المنطقة. في سياق متصل دكت مدفعية الحشد الشعبي العراقب، اليوم، مواقعا لعناصر تنظيم داعش الإرهابي شرق قضاء طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين.
وذكر بيان لإعلام الحشد، أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، أن كتيبة مدفعية قيادة محور الشمال للحشد الشعبي ووفق معلومات استخبارية تمكنت من معالجة مواقع عناصر داعش في محيط قرية بارة شرق قضاء طوزخورماتو، مؤكدا أن المعلومات الأولية تشير إلى تحقيق إصابات مباشرة بين صفوف عناصر داعش. من جانبه،
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الشرطة التركية - أرشيفية

هجوم مسلح بأحد مقاهي مدينة «بورصا» التركية

رصدت كاميرات المراقبة هجوما مسلحا على أحد المقاهي في مدينة بورصا التركية قام به 3 مسلحين، وتسبب في إصابة 2 من المواطنين، وتم طلب تطبيق عقوبة السجن المؤبد على الجناة بتهمة محاولة القتل العمد، وفق الحساب الرسمي على تويتر لصحيفة "كارار هابير"، ولم يكن هذا الحادث الأول الذي تشهده تركيا ففي شهر أبريل الماضي، استهدف هجوم مسلح دورية للشرطة التركية في منطقة بيوغلو وسط مدينة إسطنبول، وقالت صحيفة "حرييت" التركية إن شرطيين اثنين أصيبا في هجوم نفذه مجهولين على دورية للشرطة في حي بيلارباشا بمنطقة بيوغلو في مدينة أسطنبول.
تفجير-في-أفغانستان (1)

انفجار سيارة تابعة لشركة حكومية في أفغانستان

انفجرت، صباح اليوم الثلاثاء، سيارة تابعة لشركة مرافق حكومية في منطقة جولجوندي بمقاطعة باروان الشمالية في أفغانستان، وذكرت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، أن الانفجار دمر السيارة جزئيا، لكنه لم يسفر عن وقوع إصابات بين أفراد ومهندسي الشركة الحكومية، ويأتي هذا الانفجار في الوقت الذي دمرت فيه الاشتباكات بين المسلحين وقوات أفغانية برجين آخرين لنقل الكهرباء في الأجزاء الشمالية من أفغانستان، بعد أيام من تدمير المسلحين برجين للإرسال في العاصمة الأفغانية كابول.
حركة-طالبان

مقتل وإصابة 14 مسلحًا من طالبان في أفغانستان

قتلت القوات الأفغانية 5 مسلحين من حركة طالبان، وأصابت 6 آخرين على الأقل، خلال عملية بإقليم قندهار جنوب أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد. وذكر فيلق أتال 205 في بيان أن مجموعة من مسلحي طالبان كانت تخطط لشن هجمات بمنطقة بانجواي، مضيفا أن القوات الأفغانية نفذت العملية لإحباط خطة الهجوم وقتلت 5 من مسلحي طالبان خلال العملية. وأصابت القوات الأفغانية أيضا 6 مسلحين آخرين خلال نفس الغارة، طبقا لما ذكره الفيلق في بيانه.
انفجار-فى-العراق

14 قتيلا وجريحا في هجوم لداعش على مركز شرطة بالعراق

ذكرت مصادر أمنية عراقية اليوم الأحد، أن الحصيلة النهائية لهجوم عناصر تنظيم داعش على مركز للشرطة بلغ 4 قتلى و10 مصابين في منطقة زاغنية التابعة لمحافظة ديالى شمال شرقي بغداد، وأوضحت المصادر "أن الحصيلة النهائية لهجوم عناصر بتنظيم داعش بالأسلحة الخفيفة والقناصة على نقطة حماية في مركز شرطة زاغنية في ناحية العبارة بقضاء بعقوبة أسفرت عن مقتل 4 من قوات الشرطة وإصابة 10 آخرين بينهم ضابطين و6 مدنيين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما سارعت القوات العراقية إلى الانتشار بحثا عن المهاجمين".
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انفجار-فى-العراق

14 قتيلا وجريحا في هجوم لداعش على مركز شرطة بالعراق

ذكرت مصادر أمنية عراقية اليوم الأحد، أن الحصيلة النهائية لهجوم عناصر تنظيم داعش على مركز للشرطة بلغ 4 قتلى و10 مصابين في منطقة زاغنية التابعة لمحافظة ديالى شمال شرقي بغداد، وأوضحت المصادر "أن الحصيلة النهائية لهجوم عناصر بتنظيم داعش بالأسلحة الخفيفة والقناصة على نقطة حماية في مركز شرطة زاغنية في ناحية العبارة بقضاء بعقوبة أسفرت عن مقتل 4 من قوات الشرطة وإصابة 10 آخرين بينهم ضابطين و6 مدنيين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما سارعت القوات العراقية إلى الانتشار بحثا عن المهاجمين".
حزب- الله

ألمانيا تحظر حزب الله اللبناني وتصنفه منظمة إرهابية

قررت السلطات الألمانية، اليوم الخميس، حظر حزب الله اللبناني على أراضيها، مصنفة إياه "منظمة إرهابية"، ونفذت في وقت مبكر من صباح اليوم مداهمات لتوقيف أشخاص يشتبه بانتمائهم للحزب. وكانت ألمانيا في السابق تفرق بين الذراع السياسي للحزب ووحداتها العسكرية التي تقاتل في سوريا. وأعلنت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم، أن بلادها حظرت حزب الله اللبناني، المدعوم من إيران، على أراضيها وصنفته "منظمة إرهابية"، وداهمت الشرطة مقرات 4 جمعيات تدير مساجد في دورتموند ومونستر في ولاية نورد راين فستفاليا غرب البلاد وفي بريمن وبرلين، يشتبه بأنها على صلة بالحزب.
نفجير في العراق

تفجير انتحاري قرب مبنى أمني شرقي كركوك

أفادت مصادر أمنية عراقية، اليوم الثلاثاء، بأن انتحاريين اثنين فجرا نفسيهما أمام مبنى مقر جهاز الاستخبارات التابع لوزارة الداخلية بمحافظة كركوك (شمالي بغداد)، إذ أن اثنين من عناصر تنظيم داعش الإرهابي فجرا نفسيهما بالقرب من مبنى مديرية جهاز الاستخبارات الأمنية التابع لوزارة الداخلية في حي العسكري شرقي كركوك، بعد أن حاولا اقتحام المبنى، لكن عناصر الحرس تصدت لهما حيث وقع التفجير خارج المبنى مما أوقع عددا من الإصابات، موضحة أن القوات الأمنية سارعت لإغلاق الطرق وتطويق مكان الانفجار وجراء حملة تفتيش بحثا عن عناصر للتنظيم متورطة في العملية.
القوات-العراقية

قوات العراق تدمر 3 أنفاق لتنظيمات إرهابية

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن تمكن قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات صلاح الدين من تدمير أوكار إرهابية و3 أنفاق وزورق تابعة للتنظيمات الإرهابية، كما أن قوة أمنية مشتركة وبإسناد طيران الجيش العراقى شرعت بتطهير وتفتيش منطقة "حاوي العظيم" وتم تفتيش قرى الميتة والبو جمعة والبو عواد والبو جنعان ضمن عمليات صلاح الدين، مضيفة أن العملية أسفرت عن تدمير 3 أوكار أحدها يحتوي على مواد طبية وغذائية ومواد أخرى، فضلا عن تدمير 3 أنفاق وزورق، وتفجير عبوة ناسفة، والعثور على معمل يحتوي على مواد تفجير وعبوات ناسفة.
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