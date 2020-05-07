انطلاق عملية أمنية مشتركة لتعقب «داعش» شرق بعقوبة

٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٠٠ م

الجيش العراقي - صورة أرشيفية

انطلقت عملية أمنية مشتركة لتعقب خلايا داعش فى مناطق شرق بعقوبة مركز محافظة ديالي، وقال مصدر أمني، في تصريحات أوردتها الوكالة الوطنية العراقية للانباء "نينا" اليوم الخميس، إن عملية امنية مشتركة من الجيش والحشد الشعبى انطلقت من محورين لملاحقة فلول داعش الارهابى فى مناطق شرق بعقوبة، مضيفا أن العملية تهدف إلى تجفيف منابع الإرهاب وإنهاء نشاط خلايا داعش التى نشطت في الأونة الاخيرة في المنطقة. في سياق متصل دكت مدفعية الحشد الشعبي العراقب، اليوم، مواقعا لعناصر تنظيم داعش الإرهابي شرق قضاء طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين.

وذكر بيان لإعلام الحشد، أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، أن كتيبة مدفعية قيادة محور الشمال للحشد الشعبي ووفق معلومات استخبارية تمكنت من معالجة مواقع عناصر داعش في محيط قرية بارة شرق قضاء طوزخورماتو، مؤكدا أن المعلومات الأولية تشير إلى تحقيق إصابات مباشرة بين صفوف عناصر داعش. من جانبه،