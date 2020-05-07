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حسان دياب: لبنان لم يسبق له أن واجه كل هذه الأزمات

٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٠٥ م
رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب - صورة أرشيفية
رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب - صورة أرشيفية
قال رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، إن بلاده لم يسبق لها أن واجهت كما من الأزمات على النحو الذي تشهده في الوقت الراهن، وأنه لا يوجد دولة في العالم واجهت هذا الحجم من المصاعب والأزمات لدى تقديمها طلبا لتلقي المساعدة والدعم من صندوق النقد الدولي، جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الحكومة اللبنانية وعدد من الوزراء، مع سفراء دول الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية وكندا ومسئولى المنظمات الدولية والأممية لدى لبنان، اليوم الخميس، لاستعراض أولويات التنمية التي يعتزم لبنان العمل عليها على مدة السنوات الـ3 المقبلة.
وحث دياب، سفراء الدول الأجنبية على دعم لبنان حتى يتسنى للبلاد إطلاق الدورة الاقتصادية والقطاعات الإنتاجية على النحو الذى تسعى إليه الحكومة. وأشار إلى أن مصرف لبنان المركزى لديه بروتوكول لتمويل المشاريع الصغيرة منذ سنوات، وأنه سيطلب من القطاع المصرفى الانضمام إلى هذا البروتوكول فى إطار خطة تنمية البلاد. وأضاف:
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بشار-الاسد

«كورونا» يؤجل انتخابات مجلس الشعب السوري

أعلن الرئيس السورى بشار الأسد، تأجيل الانتخابات التشريعية في البلاد، إلى يوم 19 يوليو المقبل، بسبب الإجراءات الاحترازية من أجل التصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد، وذكرت رئاسة الجمهورية السورية، على حسابها الرسمي عبر موقع "تويتر"، اليوم الخميس: "ضمن الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة للتصدى لفيروس كورونا، أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 121 للعام 2020، القاضي بتأجيل انتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعى الثالث المحددة بموجب المرسوم رقم 86 لعام 2020 بتاريخ 20 مايو 2020، إلى يوم الأحد 19 يوليو 2020".
مصطفى الكاظمي الحكومة العراقية

الكاظمي: سيادة العراق وأمنه واستقراره مسار الحكومة

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الخميس، أن سيادة العراق وأمنه واستقراره وازدهاره هو مسار الحكومة الجديدة، وذلك بعد أن حظي بموافقة البرلمان على حكومته دون إقرار وزارتي النفط والخارجية، موضحا: "اليوم، منح مجلس النواب ثقته لحكومتي، وسأعمل بمعية الفريق الوزاري بشكل حثيث على كسب ثقة ودعم شعبنا، امتناني لكل من دعمنا، وأملي أن تتكاتف القوى السياسية جميعا لمواجهة التحديات الصعبة، وسأعطي الأولوية للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) الذي أصاب أكثر من 2000 عراقي، ومحاسبة قتلة المحتجين في المظاهرات".
قوات-الاحتلال-فى-غزة (1)

لجنة أممية تدعو للتصدي لضم إسرائيل أجزاء من فلسطين

دعت لجنة الجمعية العامة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لخطر ضم حكومة الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتة إلى أن الضم تهديد لحل الدولتين. وأشارت اللجنة، في بيان لها، اليوم الخميس، إلى أنه وفيما تحول انتباه العالم إلى مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، يواجه الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت نير الاحتلال الإسرائيلي، أزمة إضافية، ألا وهي تهديد الضم، حسبما جاء في وكالة الأنباء السعودية "واس".
مراكز الفحص منتشرة في الإمارات - كورونا

تجمع عائلى وراء 30 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

عقدت حكومة الإمارات، الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبو ظبي للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا في الدولة، تحدثت خلالها المتحدثة الرسمية عن حكومة الإمارات الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، حول مستجدات الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الفيروس، قائلة إنه بسبب الاستهانة بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي، تم الكشف، ضمن الحالات المعلنة، اليوم الخميس، عن إصابة 30 شخصاً من عائلتين، لم تلتزما بالإجراءات الوقائية بعدما أقامتا تجمعاً عائلياً ساهم في نشر الإصابة بين أفرادهما بينهم طفل لم يتجاوز الشهرين وعدد من كبار السن.
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حسان دياب

دياب: الواقع في لبنان مؤلم وفرصة الاستدراك لن تطول

حذر رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، خلال اللقاء الوطني، اليوم الأربعاء، من أن الواقع في البلاد مؤلم وفرصة الاستدراك لن تطول، وأن الخطة الاقتصادية هدفها عبور لبنان المرحلة الصعبة، قائلا: "إن ما تطرحه الحكومة اليوم ليس منزلا بل قابل للتحديث والتعديل والنقاش، والحوار يصبح الأهم لتمتين الصفوف في الأزمة الوطنية، ولقد خاضت الحكومة تحديات كبيرة وضخمة ولكنها أصرت على معالجة الوضع المالي في ظل وقع ضاغط على كافة المستويات"، وذلك حسبما نقلت "الوكالة الوطنية للإعلام".
وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، ناصيف حتي

وزير خارجية لبنان يستدعي سفير ألمانيا بشأن حزب الله

استدعى وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، ناصيف حتى، سفير ألمانيا الاتحادية في بيروت جورج بيرغلين ، وطلب منه ايضاحا بشأن القرار الذي اتخذه البرلمان الألماني بشأن حظر حزب الله الذي صدر مؤخرا. ووفق ما أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الثلاثاء ، أفاد السفير الألماني جورج بيرغلين بأن "القرار المتعلق بحزب الله متخذ منذ فترة ودخل حيز التنفيذ أخيرا، وقد وضع بعض المسؤولين بمحتواه"، مؤكدا أن "القرار لا يصنف حزب الله إرهابيا إنما يحظر نشاطاته على الأراضي الألمانية".
الحريري

سعد الحريري: أدعم إسقاط الحكومة الحالية إذا فشلت

قال رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، إنه مع إسقاط الحكومة الحالية إذا فشلت، مؤكدا أنه مستهدف سياسيا، وأنه سيستمر بالمعارضة، مضيفًا في حديثه مع الإعلاميين بعد لقاء جمعه في بيت الوسط، اليوم الخميس، مع رؤوساء الحكومات السابقين، فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام، أن «لبنان إلى تدهور، والحل الوحيد هو باللجوء إلى صندوق النقد وبضخ المال إلى البلد وليس أخذ الأموال من ودائع الناس»، مؤكدًا أنه مستمر بالمعارضة، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم.
ميشال-عون

عون: إقرار خطة اقتصادية مالية يوم تاريخي في لبنان

أعلنت الرئاسة اللبنانية، ، في بيان عبر حسابها على موقع "تويتر"، اليوم الخميس، موافقة مجلس الوزراء بالإجماع على الخطة الاقتصادية، قائلة إن ذلك جاء بعد إدخال تعديلات طفيفة على الصيغة المقترحة. وبدأت الحكومة اجتماعها قبل الظهر برئاسة الرئيس ميشال عون، وبعد 3 أيام متتالية نزل خلالها مئات المتظاهرين إلى الشوارع احتجاجا على غلاء المعيشة، وغياب أي أفق حل للأزمة الاقتصادية، وحصلت مواجهات بينهم وبين الجيش، خاصة في مدينة طرابلس. وفي وقت سابق اليوم، أكد عون، أن إقرار خطة اقتصادية - مالية يوم تاريخي للبنان.
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