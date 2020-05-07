«أكل ورقص».. أسرة زياد في «فرصة تانية» تخطف الأنظار

تحرير:هالة صقر ٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٤٠ م

أحمد مجدي - صورة أرشيفية

حازت أسرة الفنان أحمد مجدي "زياد" في مسلسل "فرصة تانية"، على إعجاب المشاهدين وتفاعل معها عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مشهد أمس الأربعاء، حين أخبر زياد أسرته بأن الفنانة ياسمين صبري "ملك" صرحت بحبها له، ما أثار جوا من الفرح وتراقصت الأسرة على أغنية حسن شاكوش "بنت الجيران"، وشهدت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي العديد من التعليقات حول أسرة "زياد" التي يتعامل فيها الأب مع أبنائه كأصدقاء ويعد لهم الطعام بشكل دائم ومن بين هذه التعليقات "أنا عايز عيلة زي عيلة زياد مقضينها أكل ورقص".

وأيضا من بين التعليقات: "الجو الأسري في أسرة أحمد مجدي في فرصة تانية ممتع جدا.. أحلى حاجة في المسلسل أسرة زياد تحس إنهم أصدقاء.. إيه الجمال والحلاوة اللي في علاقة أسرة زياد ببعض دي؟". ويعد المسلسل ثاني بطولات ياسمين صبري المطلقة في الدراما، بعد مسلسل "حكايتي"، الذي خاضت به السباق رمضان الماضي مع أحمد