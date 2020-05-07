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أحمد زاهر يعلق على دوره في البرنس: يخرب بيتك يا فتحي

تحرير:إسراء سليمان ٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٤٥ م
أحمد زاهر - صورة أرشيفية
أحمد زاهر - صورة أرشيفية
منذ بداية الماراثون الرمضاني، والجميع يترقب ما ستسفر عنه أحداث مسلسل "البرنس" للفنان محمد رمضان، إذ اختلف عليه الكثيرون، فالبعض يرى أنه يعتمد على أفكار متكررة، والبعض الآخر يشيد بأدوار الفنانين، خاصة أحمد زاهر، حيث تمكن من تجسيد دور الشر ببراعة، الأمر الذي جعل الجميع يكره "فتحي"، بسبب ما فعله في أخوه رضوان، وحتى الآن يحاول "البرنس" أن يحجز مكانا بين الأعمال الدرامية لهذا الموسم.
ونشر الفنان أحمد زاهر صورة من المسلسل، عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام"، وكتب: "يخرب بيتك يا فتحى ده أنا كرهتك، يا ترى بكره هايحصل إيه؟". View this post on Instagram يخرب بيتك يا فتحي ده انا كرهتك ?????? ياتري بكره هايحصل ايه ؟ ?????? #فتحي #البرنس تاليف و اخراج #محمد_سامي A post shared
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«أكل ورقص».. أسرة زياد في «فرصة تانية» تخطف الأنظار

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«سخرية وتنمر».. الوجه القبيح لبرامج المقالب في رمضان

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رامز جلال - رامز مجنون رسمي

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سلوى عثمان تتفوق على محمد رمضان وتتصدر «تويتر»

يقف الجمهور أمام بعض المشاهد الدرامية عاجزًا عن التعبير، وهذا ما حدث أمس، إذ تمكنت الفنانة سلوى عثمان من تجسيد مشهد درامي في مسلسل البرنس، جعلها تتصدر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث علمت أن أبنائها هم من خططوا لقتل رضوان وزوجته، والذي يجسده محمد رمضان، فتفوقت سلوى على نفسها، بطريقة جعلت الجمهور، يمنحها لقب أفضل أداء تمثيلي في المسلسل، وحتى الآن يعتبر من أفضل المشاهد في مسلسل البرنس، فمن الواضح أن كلا من سلوى عثمان وأحمد زاهر سيسحبون البساط من تحت أقدام محمد رمضان.
محمد رمضان

الجمهور يسخر من «البرنس»: قلبه وقع في دراعه

اختلف النقاد كثيرًا على محمد رمضان، فالبعض يقول إنه يتمتع بموهبة فريدة من نوعها، ويشبهونه بأحمد زكي، والبعض الآخر ينتقد أعمالها الفنية، لأنها تميل إلى العنف والبلطجة، وبالنسبة للأعمال الرمضانية، فلم يقدم محمد رمضان فكرة جديدة في المسلسلات، فهو ابن البلد الجدع، الذي ينتمي إلى منطقة شعبية، ويمارس دور البطولة، ويشعر بالظلم، ثم يقرر أن ينتقم في النهاية، وبالنسبة للبرنس، ستجده يأخذك إلى نفس النهج، وحتى أن الجمهور وجه له بعض الانتقادات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
تركي آل شيخ

تركي آل شيخ لمحمد رمضان: «بفتكر فيك أحمد زكي»

أشاد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، بأداء الفنان محمد رمضان في مسلسل "البرنس" الذي يعرض حاليا في رمضان، معتبرا أن "رمضان" يذكره بالفنان الراحل أحمد زكي، إذ كتب "آل الشيخ" على حسابه عبر "تويتر" تغريدة قال فيها: "مسلسلك بفتكر فيك أحمد زكي، واصل يا نجم". من جانبه رد الفنان محمد رمضان على حسابه عبر "إنستجرام" على كلام وإشادة أل شيخ قائلا: "شهادة أعتز بها من رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ".
ناني الديب

ناني الديب: الدراما الرمضانية تُعبر عن الأسر المصرية

قالت الفنانة ناني الديب، إنها شاركت في العديد من الأعمال الدرامية التي تعرض حاليًا في رمضان على بعض القنوات الفضائية المصرية، مؤكدة أن وجودها في بعض المسلسلات مع باقة كبيرة من نجوم الفن يعطيها طاقه إيجابية لباقي العام. وأوضحت، أن الدراما الرمضانية الحالية تختلف عن الأعوام السابقة، نظرًا لأنها تقدم محتوى درامي هادف لا يضر بالأسر المصرية، لافته أن فكرة المسلسلات تعمتدت على تقديم مشاهد الأسر المصرية البسيطة التي يعيشونها، ويمرون بها في حياتهم اليومية.
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