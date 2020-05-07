أحمد زاهر يعلق على دوره في البرنس: يخرب بيتك يا فتحي

تحرير:إسراء سليمان ٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ٠١:٤٥ م

أحمد زاهر - صورة أرشيفية

منذ بداية الماراثون الرمضاني، والجميع يترقب ما ستسفر عنه أحداث مسلسل "البرنس" للفنان محمد رمضان، إذ اختلف عليه الكثيرون، فالبعض يرى أنه يعتمد على أفكار متكررة، والبعض الآخر يشيد بأدوار الفنانين، خاصة أحمد زاهر، حيث تمكن من تجسيد دور الشر ببراعة، الأمر الذي جعل الجميع يكره "فتحي"، بسبب ما فعله في أخوه رضوان، وحتى الآن يحاول "البرنس" أن يحجز مكانا بين الأعمال الدرامية لهذا الموسم.

ونشر الفنان أحمد زاهر صورة من المسلسل، عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام"، وكتب: "يخرب بيتك يا فتحى ده أنا كرهتك، يا ترى بكره هايحصل إيه؟". View this post on Instagram يخرب بيتك يا فتحي ده انا كرهتك ?????? ياتري بكره هايحصل ايه ؟ ?????? #فتحي #البرنس تاليف و اخراج #محمد_سامي A post shared