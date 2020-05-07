بدون تغيير.. الحكومة تقرر استمرار إجراءات الحظر حتى آخر شهر رمضان

٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٦ م

مدبولي

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، استمرار العمل بنفس إجراءات الحظر المقررة، والذي يبدأ موعده منذ التاسعة مساءً حتى السادسة صباحا، لآخر شهر رمضان الكريم، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أنه حال استمرار الأزمة الوبائية ستتخذ الحكومة إجراءات اقتصادية صارمة.

وطالب رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، المواطنين بمساعدة الدولة في مواجهة أزمة كورونا، من خلال الحرص على أرواحهم وسلوكياتهم، والالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية المعلنة. وتابع: "إذا ماكنش المواطن واعي لهذه الإجراءات هيكون هو ده التحدي اللي بنواجه"، مؤكدا أن التزام المواطنين يجنبنا تفشي