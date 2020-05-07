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بدون تغيير.. الحكومة تقرر استمرار إجراءات الحظر حتى آخر شهر رمضان

٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٦ م
مدبولي
مدبولي
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، استمرار العمل بنفس إجراءات الحظر المقررة، والذي يبدأ موعده منذ التاسعة مساءً حتى السادسة صباحا، لآخر شهر رمضان الكريم، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أنه حال استمرار الأزمة الوبائية ستتخذ الحكومة إجراءات اقتصادية صارمة.
وطالب رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، المواطنين بمساعدة الدولة في مواجهة أزمة كورونا، من خلال الحرص على أرواحهم وسلوكياتهم، والالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية المعلنة. وتابع: "إذا ماكنش المواطن واعي لهذه الإجراءات هيكون هو ده التحدي اللي بنواجه"، مؤكدا أن التزام المواطنين يجنبنا تفشي
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طائرة- مصر -للطيران (1)

5 هيئات دولية تطالب: 10 مليارات دولار لإنقاذ السفر في إفريقيا

في مطالبة عاجلة، وجهت خمس هيئات دولية للنقل الجوي والسياحة، نداء إلى المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية الاقليمية والمانحين الدوليين لدعم قطاع السفر والسياحة في إفريقيا الذي يوظف حوالي 24.6 مليون شخص في القارة الإفريقية. وحذرت أنه بدون تمويل عاجل ، يمكن لأزمة COVID-19 أن تسبب انهيارًا للقطاع في إفريقيا، حيث تلتهم معها ملايين الوظائف، فيما يساهم القطاع بمبلغ 169 مليار دولار في الاقتصاد الأفريقي مجتمعة ، ويمثل 7.1 ? من الناتج المحلي الإجمالي للقارة.
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

مدبولي: أنفقنا 40 مليار جنيه لمواجهة كورونا حتى الآن

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، أن الدولة أنفقت 40 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا حتى الآن. وأضاف مدبولي خلال مؤتمر عقده لإعلان الموقف النهائي من حظر التجوال حتى نهاية رمضان، أن استمرار الخسائر الاقتصادية وعدم الالتزام من جانب المواطنين بالإجراءات الاحترازية ومواعيد الحظر يجبر الدولة على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة سواء احترازية أو حتى من الناحية الاقتصادية حتى يتم التخفيف من حجم الخسائر، مؤكدا أن عدد المحاضر التي تم تحريرها تخطى 4 آلاف محضر في الساعات الأخيرة لمواطنين اخترقوا حظر التجول.
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برلماني يطالب بسرعة إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الجرائم الإلكترونية

طالب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الحكومة بالإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، لما يمثله هذه التشريع من أهمية كبيرة في المرحلة الراهنة. وأشار النائب في بيان اليوم، إلى أنه مر قرابة عامين على موافقة مجلس النواب على القانون، إلا أن لائحته التنفيذية لم تصدر بعد وهو ما يعطل تنفيذ القانون على أرض الواقع.
مصطفى-مدبولي

مدبولي: حرصنا على التوازن بين صحة المواطن والاقتصاد

قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الخميس، إن الحكومة أصرت منذ اللحظة الأولى على التوازن بين صحة المواطن والحفاظ عليه من فيروس كورونا، ودوران عجلة الاقتصاد، مضيفًا: «تكبدنا أعباء زي كل دول العالم، وعملنا كل جهدنا حتى لا تشعروا بأي أعباء، وقدمنا تسهيلات علشان قطاع الاقتصاد». وأضاف، مدبولي خلال مؤتمر عقده لإعلان الموقف النهائي من حظر التجوال حتى نهاية رمضان، أن الدول التي اتخدت سيناريو الحظر الكامل حدثت لها مشكلات كتيرة جدا على مستوى الاقتصاد واختفاء السلع الرئيسية من دول متقدمة.
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مصطفى-مدبولى-والسيسى (2)

رئيس الوزراء يهنئ السيسي بحلول شهر رمضان

بعث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معربا خلالها بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، عن تقديم أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات بهذه المناسبة الكريمة، داعيا المولى عز وجل أن يعيدها على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر العظيم بالتقدم، والازدهار، وعلى شعوب الأمة العربية والإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بالخير والأمن والسلام.
الرئيس-السيسى

السيسي: نحرص على تعظيم حجم التبادل التجاري مع الهند

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًا من السيد ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، إذ تناول الاتصال تبادل الرؤى حول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مجالات الصحة، والبحث العلمي، والتكنولوجيا، وجهود البلدين لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم التوافق حول التنسيق المشترك في المجالات ذات الصلة بمكافحة انتشار الفيروس من خلال تبادل الخبرات الناجحة والتواصل بين الأجهزة المعنية بجهود المكافحة وإجراءات الوقاية الصحية.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

صلاة التراويح وجثث ضحايا كورونا.. الحكومة تنفي 15 شائعة

يواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، رصد الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق لا سيما يخص بجائحة فيروس كورونا المستجد.
الرئيس-السيسى

نعبر معا مرحلة فاصلة.. السيسي يوجه رسالة للشعب المصري

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة لجموع الشعب المصري، حول الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". ونشر السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" رسالة قال فيها: "نعبر معًا مرحلة فاصلة فى مواجهة الأزمة الحالية لفيروس كورونا، أتوجه فيها لجموع شعب مصر العظيم بالتحية والتقدير على صمودهم خلال الفترة الماضية، والتكاتف مع أجهزة الدولة فى تنفيذ إجراءات الحماية ومواجهة الفيروس".
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