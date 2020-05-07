البورصة تخسر 9.9 مليار جنيه في ختام التعاملات

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٨ م

البورصة - صورة أرشيفية

اختتمت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الخميس، على تراجع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعا بعمليات بيع المستثمرين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 9.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 550.3 مليار جنيه، وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 10176.7 نقطة، وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.6% ليغلق عند مستوى 1154.4 نقطة.

وبلغ حجم التداول بالبورصة نحو 344.4 مليون ورقة مالية بقيمة مليار جنيه، عبر تنفيذ 25.7 ألف عملية لـ180 شركة، وصعدت أسهم 21 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 134 شركة، ولم تتغير مستويات 25 شركة. واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء بقيمة بلغت نحو 29.4 مليون جنيه، بينما اتجهت