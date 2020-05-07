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إصابة المتحدث باسم رئيس البرازيل بفيروس كورونا

٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:١٥ م
المتحدث باسم رئيس البرازيل
المتحدث باسم رئيس البرازيل
أعلن مكتب المتحدث باسم رئيس البرازيل جايير بولسونارو، في بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" الفضائية، أن الفحوص أثبتت إصابة المتحدث أوتافيو دو ريجو باروس (59 عاما)، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وهو يخضع حاليا للحجر الصحي في منزله، ولم تظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس، مضيفا أن العاملين بالمكتب ينتظرون في منازلهم نتائج فحوص كورونا. وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الخميس، عن تسجيل رقم قياسي في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، بلغ 10 آلاف و503 حالات خلال الـ24 ساعة الماضية، إضافة إلى 615 وفاة في أعلى مؤشر أيضا.
وذكرت قناة "روسيا اليوم" أنه بذلك ارتفعت حصيلة حالات كورونا في البلاد إلى 125 ألفا و218 إصابة و8 آلاف و536 وفاة. وتشير الأرقام الأخيرة إلى أن الإصابات الجديدة زادت بحوالي 9.2% خلال اليوم الماضي، بينما ارتفعت الوفيات بحوالي 7.8%. وأصبحت البرازيل أول دولة في أمريكا اللاتينية تسجل إصابة بفيروس كورونا،
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مصنع-بتروكيماويات .(4)

مقتل 5 أشخاص وإصابة 1000 آخرين بسبب تسرب غاز بالهند

أعلنت الشرطة الهندية، صباح اليوم الخميس، مصرع 5 أشخاص على الأقل وإصابة 1000 آخرين، إثر تسرب غاز من مصنع مواد كيميائية في جنوب شرق البلاد، موضحة أن الغاز تسرب من خزانين يزنان 5 آلاف طن لم يكونا يخضعان لمراقبة، بسبب إجراءات العزل المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). ومن جانبه، قال سواروب راني المسؤول في شرطة فيزاخابتنام بولاية أندرا براديش: "يمكننا أن نؤكد حاليا أن 5 أشخاص قتلوا، وهناك 70 شخصا على الأقل غائبون عن الوعي، وما بين 200 إلى 500 شخص يتم معالجتهم".
فيروس كورونا

إصابات كورونا حول العالم تقترب من الـ4 ملايين

تخطى عدد الإصابات حول العالم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، اليوم الخميس، حاجز 3 ملايين و843 ألف حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 265 ألفا و668 حالة، ووصلت حالات الشفاء إلى مليون و314 ألفا و586 حالة. وبحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، تخطى عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها مليون و263 ألف حالة، ووصل عدد الوفيات إلى 74 ألفا و 809 حالات، أما في إسبانيا وصل عدد المصابين إلى 253 ألفا و682 حالة، وعدد الوفيات 25 ألفا و857 حالة، وفي إيطاليا بلغ عدد الإصابات 214 ألفا و 457 حالة، وعدد الوفيات 29 ألفا و684 حالة.
منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: إرسال بعثة للصين لتحديد منشأ كورونا

تدرس منظمة الصحة العالمية إرسال بعثة جديدة إلى الصين سعيا لتحديد منشأ فيروس كورونا المستجد، وذلك وسط جدل متنام حول مصدر الفيروس الذي تسبب في وفاة أكثر من 250 ألف شخص، ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن ماريا فان كيرخوف عالمة الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي: "بدون معرفة مكان أصل الحيوان، سيكون من الصعب منع التفشي من الحدوث مرة أخرى"، مضيفة: "هناك مناقشات تجري مع نظرائنا في الصين لإرسال بعثة أخرى ستكون أكاديمية بشكل أكبر في تركيزها، وتركز حقا على النظر فيما حدث في البداية فيما يتعلق بالتعرض لحيوانات مختلفة".
حركة-طالبان

أفغانستان تطلق سراح دفعة جديدة من سجناء طالبان

أعلنت أفغانستان، اليوم الخميس، عن إطلاق سراح دفعة جديدة من سجناء حركة طالبان في إطار الجهود المبذولة لدفع عملية السلام ومكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأكد مجلس الأمن القومي الأفغاني، وفقا لوكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية، إطلاق سراح 31 سجينا ينتمون لطالبان في وقت متأخر من الليلة الماضية. ويذكر أن مجلس الأمن القومي الأفغاني أعلن، في بيان له، يوم الإثنين الماضي، أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار الحالة الصحية للسجناء وعمرهم أو المتبقي من مدة سجنهم والجهود الجارية الهادفة إلى دعم عملية السلام ومكافحة انتشار فيروس كورونا.
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حاكم ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية جانيرو ويلسون

إصابة حاكم ولاية ريو دي جانيرو بفيروس كورونا

أعلن حاكم ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية جانيرو ويلسون ويتزل، في مقطع فيديو بثه عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا: "لم أشعر بأنني على ما يرام منذ الجمعة، وكنت أعاني من الحمى والتهاب في الحلق وفقدت حاسة الشم، وأجريت الاختبار واليوم حصلت على النتائج، لكني أشعر بتحسن حاليا وأرغب في مواصلة العمل"، وحث ويتزل السكان على الالتزام بالتباعد الاجتماعي، موضحا أن المرض لا يميز وينتشر بسرعة. وأصيب 3 آلاف و410 أشخاص في ريو دي جانيرو بينما توفي 224 شخصا.
جاير-بولسونارو-رئيس-البرازيل (1)

البرازيل تتخطى حاجز الألف وفاة بفيروس كورونا

باتت البرازيل أول دولة في نصف الكرة الأرضية الجنوبي تتخطى حاجز الألف وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، إذ سجلت 1,065 وفاة و19,638 إصابة، بحسب إحصاءات جامعة جونز هوبكنز. ويطبّق معظم حكام الولايات البرازيلية فرْض تدابير حجرٍ صحي، غير أن رئيس الدولة جايير بولسونارو يواصل تحدي القيود ويشكك في مدى خطورة الأمر، ويقول مسؤولون في وزارة الصحة البرازيلية إنه من غير المتوقع أن يسجل تفشّي الوباء ذروةً في الأسابيع القليلة المقبلة. فيما تتزايد المخاوف من خروج الأمور عن السيطرة، لا سيما في المناطق الأكثر فقرا وازدحاما حيث يتعذر تطبيق التباعد الاجتماعي.
كورونا والحجر الصحي (7)

السعودية تُعلن تسجيل 355 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 355 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرفع الإجمالي إلى 3287 ، كما تم تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا في السعودية ، ليكون الإجمالي 44 وفاة . وقالت الوزارة، خلال المؤتمر الصحفي اليومي إن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس وصل 666، مشيرة إلى أن نسبة دقة فحص تشخيص كورونا عالية جدا. وأوضحت أن نسبة دقة فحص تشخيص كورونا عالية جدا، مضيفة أن إجمالي المستفيدين من العزل تجاوز الـ 35 ألفا مشيرة إلى أن هناك 80 ألف طلب تطوع للمساهمة في مواجهة كورونا.
أنجيلا-ميركل

ميركل تعلق على تدابير كورونا إيجابيا: هناك بارقة أمل

أعطت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تقييما أوليا إيجابيا للتدابير التي اتخذتها حكومتها للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد. جاء ذلك وفقا لما نقله أعضاء في الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي اليوم الخميس عن ميركل خلال عقدها مؤتمرا عبر الفيديو مع الكتلة لمناقشة آخر تطورات الوضع في مكافحة كورونا. وقالت ميركل إن "هناك بارقة أمل"، مشيرة إلى أن المعيار الذي التزمته الحكومة في تعاملها مع الأزمة كان عدم تحميل النظام الصحي بأكثر من طاقته. وأضافت أن الحكومة نجحت في ذلك بشكل جيد تماما حتى الآن.
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