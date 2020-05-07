إصابة المتحدث باسم رئيس البرازيل بفيروس كورونا

٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:١٥ م

المتحدث باسم رئيس البرازيل

أعلن مكتب المتحدث باسم رئيس البرازيل جايير بولسونارو، في بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" الفضائية، أن الفحوص أثبتت إصابة المتحدث أوتافيو دو ريجو باروس (59 عاما)، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وهو يخضع حاليا للحجر الصحي في منزله، ولم تظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس، مضيفا أن العاملين بالمكتب ينتظرون في منازلهم نتائج فحوص كورونا. وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الخميس، عن تسجيل رقم قياسي في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، بلغ 10 آلاف و503 حالات خلال الـ24 ساعة الماضية، إضافة إلى 615 وفاة في أعلى مؤشر أيضا.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" أنه بذلك ارتفعت حصيلة حالات كورونا في البلاد إلى 125 ألفا و218 إصابة و8 آلاف و536 وفاة. وتشير الأرقام الأخيرة إلى أن الإصابات الجديدة زادت بحوالي 9.2% خلال اليوم الماضي، بينما ارتفعت الوفيات بحوالي 7.8%. وأصبحت البرازيل أول دولة في أمريكا اللاتينية تسجل إصابة بفيروس كورونا،