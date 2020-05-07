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مدبولي: أنفقنا 40 مليار جنيه لمواجهة كورونا حتى الآن

تحرير:هالة صقر ٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٤ م
مدبولي
مدبولي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، أن الدولة أنفقت 40 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا حتى الآن. وأضاف مدبولي خلال مؤتمر عقده لإعلان الموقف النهائي من حظر التجوال حتى نهاية رمضان، أن استمرار الخسائر الاقتصادية وعدم الالتزام من جانب المواطنين بالإجراءات الاحترازية ومواعيد الحظر يجبر الدولة على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة سواء احترازية أو حتى من الناحية الاقتصادية حتى يتم التخفيف من حجم الخسائر، مؤكدا أن عدد المحاضر التي تم تحريرها تخطى 4 آلاف محضر في الساعات الأخيرة لمواطنين اخترقوا حظر التجول.
يذكر أن وزارة الصحة والسكان في مصر، أعلنت، أمس الأربعاء، عن خروج 85 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1815 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور
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طائرة- مصر -للطيران (1)

5 هيئات دولية تطالب: 10 مليارات دولار لإنقاذ السفر في إفريقيا

في مطالبة عاجلة، وجهت خمس هيئات دولية للنقل الجوي والسياحة، نداء إلى المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية الاقليمية والمانحين الدوليين لدعم قطاع السفر والسياحة في إفريقيا الذي يوظف حوالي 24.6 مليون شخص في القارة الإفريقية. وحذرت أنه بدون تمويل عاجل ، يمكن لأزمة COVID-19 أن تسبب انهيارًا للقطاع في إفريقيا، حيث تلتهم معها ملايين الوظائف، فيما يساهم القطاع بمبلغ 169 مليار دولار في الاقتصاد الأفريقي مجتمعة ، ويمثل 7.1 ? من الناتج المحلي الإجمالي للقارة.
مجلس-النواب-الجلسة-العامة

برلماني يطالب بسرعة إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الجرائم الإلكترونية

طالب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الحكومة بالإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، لما يمثله هذه التشريع من أهمية كبيرة في المرحلة الراهنة. وأشار النائب في بيان اليوم، إلى أنه مر قرابة عامين على موافقة مجلس النواب على القانون، إلا أن لائحته التنفيذية لم تصدر بعد وهو ما يعطل تنفيذ القانون على أرض الواقع.
مصطفى-مدبولي

مدبولي: حرصنا على التوازن بين صحة المواطن والاقتصاد

قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الخميس، إن الحكومة أصرت منذ اللحظة الأولى على التوازن بين صحة المواطن والحفاظ عليه من فيروس كورونا، ودوران عجلة الاقتصاد، مضيفًا: «تكبدنا أعباء زي كل دول العالم، وعملنا كل جهدنا حتى لا تشعروا بأي أعباء، وقدمنا تسهيلات علشان قطاع الاقتصاد». وأضاف، مدبولي خلال مؤتمر عقده لإعلان الموقف النهائي من حظر التجوال حتى نهاية رمضان، أن الدول التي اتخدت سيناريو الحظر الكامل حدثت لها مشكلات كتيرة جدا على مستوى الاقتصاد واختفاء السلع الرئيسية من دول متقدمة.
مصطفى-مدبولي

بدون تغيير.. الحكومة تقرر استمرار إجراءات الحظر حتى آخر شهر رمضان

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، استمرار العمل بنفس إجراءات الحظر المقررة، والذي يبدأ موعده منذ التاسعة مساءً حتى السادسة صباحا، لآخر شهر رمضان الكريم، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أنه حال استمرار الأزمة الوبائية ستتخذ الحكومة إجراءات اقتصادية صارمة.
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مصطفى-مدبولي

مدبولي: حرصنا على التوازن بين صحة المواطن والاقتصاد

قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الخميس، إن الحكومة أصرت منذ اللحظة الأولى على التوازن بين صحة المواطن والحفاظ عليه من فيروس كورونا، ودوران عجلة الاقتصاد، مضيفًا: «تكبدنا أعباء زي كل دول العالم، وعملنا كل جهدنا حتى لا تشعروا بأي أعباء، وقدمنا تسهيلات علشان قطاع الاقتصاد». وأضاف، مدبولي خلال مؤتمر عقده لإعلان الموقف النهائي من حظر التجوال حتى نهاية رمضان، أن الدول التي اتخدت سيناريو الحظر الكامل حدثت لها مشكلات كتيرة جدا على مستوى الاقتصاد واختفاء السلع الرئيسية من دول متقدمة.
ايام- الحظر (3)

متحدث الوزراء: أتوقع تجديد إجراءات الحظر الخميس المقبل

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه لا يتوقع قرار يحدث تغيير في ساعات الحظر الحالية، وربما يتم إضافة في القرار الجديد عودة الحركة في الفنادق وفقا للاشتراطات الاحترازية التي حددتها الحكومة والقواعد التي يتم تطبيقها حاليا، مشيرا إلى أن الخميس المقبل من المحتمل أن يتم تجديد الحظر الذي تم إعلانه في بداية شهر رمضان، مضيفا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرامج "القاهرة الآن"، الذي يذاع على قناة الحدث، أن التكدس لازال موجود خاصة في الخدمات التي عادت، مثل الشهر العقاري والخدمات الأخرى الأساسية.
المتسشار-نادر-سعد

متحدث الوزراء: أزمة كورونا قد تطول حتى نهاية 2020

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء أن عدد الإصابات في مصر حتى الآن، مطمئن رغم تزايد الأعداد، لأن تلك الأعداد، ما زالت في فلك توقعات الحكومة، وإمكانية الدولة في قطاع الصحة، وقدرتها الاستيعابية، لافتا إلى أن الخطط المستمرة تضمن ذلك، بما فيها فتح المدن الجامعية ونزل الشباب للحالات الأقل خطرا، والاعتماد على المستشفيات فقط في الحالات الحرجة. وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، أن 80% من الحالات حتى الآن غير حرجة، وكثير منها يشفى دون تدخل طبي.
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

تقليص ساعات الحظر.. قرارات جديدة من الحكومة لمواجهة كورونا

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن إجراءات حظر تحرك المواطنين ستستمر من التاسعة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالي خلال شهر رمضان المعظم بداية من صباح غد الجمعة، مشيرًا خلال مؤتمر صحفي اليوم، إلى الإعلان عن القرارات الجديدة، في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد، إلى السماح بفتح المحال والمراكز التجارية حتى الخامسة مساء طوال أيام الأسبوع، مع الحرص على تخفيض العمالة في جميع مؤسسات الدولة، كما هو متبع في السابق.
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