مدبولي: أنفقنا 40 مليار جنيه لمواجهة كورونا حتى الآن

تحرير:هالة صقر ٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٤ م

مدبولي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، أن الدولة أنفقت 40 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا حتى الآن. وأضاف مدبولي خلال مؤتمر عقده لإعلان الموقف النهائي من حظر التجوال حتى نهاية رمضان، أن استمرار الخسائر الاقتصادية وعدم الالتزام من جانب المواطنين بالإجراءات الاحترازية ومواعيد الحظر يجبر الدولة على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة سواء احترازية أو حتى من الناحية الاقتصادية حتى يتم التخفيف من حجم الخسائر، مؤكدا أن عدد المحاضر التي تم تحريرها تخطى 4 آلاف محضر في الساعات الأخيرة لمواطنين اخترقوا حظر التجول.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان في مصر، أعلنت، أمس الأربعاء، عن خروج 85 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1815 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور