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5 هيئات دولية تطالب: 10 مليارات دولار لإنقاذ السفر في إفريقيا

تحرير:أميرة إبراهيم ٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٢ م
طيران
طيران
في مطالبة عاجلة، وجهت خمس هيئات دولية للنقل الجوي والسياحة، نداء إلى المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية الاقليمية والمانحين الدوليين لدعم قطاع السفر والسياحة في إفريقيا الذي يوظف حوالي 24.6 مليون شخص في القارة الإفريقية. وحذرت أنه بدون تمويل عاجل ، يمكن لأزمة COVID-19 أن تسبب انهيارًا للقطاع في إفريقيا، حيث تلتهم معها ملايين الوظائف، فيما يساهم القطاع بمبلغ 169 مليار دولار في الاقتصاد الأفريقي مجتمعة ، ويمثل 7.1 ? من الناتج المحلي الإجمالي للقارة.
الهيئات الخمس التي أطلقت الدعوة هي الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) ، ومنظمة السياحة العالمية (UNWTO) التابعة للأمم المتحدة، والمجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) ، ورابطة الخطوط الجوية الإفريقية (AFRAA)، ورابطة شركات الطيران في الجنوب إفريقيا (AASA). ودعت هذه المنظمات المؤسسات المالية الدولية وشركاء
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رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

مدبولي: أنفقنا 40 مليار جنيه لمواجهة كورونا حتى الآن

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، أن الدولة أنفقت 40 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا حتى الآن. وأضاف مدبولي خلال مؤتمر عقده لإعلان الموقف النهائي من حظر التجوال حتى نهاية رمضان، أن استمرار الخسائر الاقتصادية وعدم الالتزام من جانب المواطنين بالإجراءات الاحترازية ومواعيد الحظر يجبر الدولة على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة سواء احترازية أو حتى من الناحية الاقتصادية حتى يتم التخفيف من حجم الخسائر، مؤكدا أن عدد المحاضر التي تم تحريرها تخطى 4 آلاف محضر في الساعات الأخيرة لمواطنين اخترقوا حظر التجول.
مجلس-النواب-الجلسة-العامة

برلماني يطالب بسرعة إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الجرائم الإلكترونية

طالب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الحكومة بالإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، لما يمثله هذه التشريع من أهمية كبيرة في المرحلة الراهنة. وأشار النائب في بيان اليوم، إلى أنه مر قرابة عامين على موافقة مجلس النواب على القانون، إلا أن لائحته التنفيذية لم تصدر بعد وهو ما يعطل تنفيذ القانون على أرض الواقع.
مصطفى-مدبولي

مدبولي: حرصنا على التوازن بين صحة المواطن والاقتصاد

قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الخميس، إن الحكومة أصرت منذ اللحظة الأولى على التوازن بين صحة المواطن والحفاظ عليه من فيروس كورونا، ودوران عجلة الاقتصاد، مضيفًا: «تكبدنا أعباء زي كل دول العالم، وعملنا كل جهدنا حتى لا تشعروا بأي أعباء، وقدمنا تسهيلات علشان قطاع الاقتصاد». وأضاف، مدبولي خلال مؤتمر عقده لإعلان الموقف النهائي من حظر التجوال حتى نهاية رمضان، أن الدول التي اتخدت سيناريو الحظر الكامل حدثت لها مشكلات كتيرة جدا على مستوى الاقتصاد واختفاء السلع الرئيسية من دول متقدمة.
مصطفى-مدبولي

بدون تغيير.. الحكومة تقرر استمرار إجراءات الحظر حتى آخر شهر رمضان

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، استمرار العمل بنفس إجراءات الحظر المقررة، والذي يبدأ موعده منذ التاسعة مساءً حتى السادسة صباحا، لآخر شهر رمضان الكريم، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أنه حال استمرار الأزمة الوبائية ستتخذ الحكومة إجراءات اقتصادية صارمة.
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إياتا

نداء لـ5 هيئات دولية: مطلوب 10 مليارات دولار لإنقاذ السفر في إفريقيا

وجهت 5 هيئات دولية للنقل الجوي والسياحة نداءً إلى المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية القطرية والمانحين الدوليين لدعم قطاع السفر والسياحة في إفريقيا الذي يوظف حوالي 24.6 مليون شخص في القارة الإفريقية، محذرة أنه بدون تمويل عاجل يمكن لأزمة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) أن تسبب انهيارا للقطاع في إفريقيا، حيث تلتهم معها ملايين الوظائف، فيما يساهم القطاع بمبلغ 169 مليار دولار في الاقتصاد الإفريقي مجتمعة، ويمثل 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة.
طائرة- مصر -للطيران (2)

تسيير أولى رحلات إعادة المصريين العالقين في الكويت إلى القاهرة

غادرت مطار الكويت الدولي، اليوم الثلاثاء، رحلتان لشركة مصر للطيران، تقلان مئات من المصريين العالقين في الكويت إلى أرض الوطن. وتبين أن الرحلة الأولى غادرت مطار الكويت باتجاه القاهرة في الثالثة من عصر اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، وعلى متنها نحو 300 مواطن مصري، فيما غادرت الرحلة الثانية بعدها بقليل، وعلى متنها أيضا نحو 300 راكب.
الكويت.

بينهم 66 مصريا.. الكويت تُعلن 526 إصابة جديدة بـ«كورونا»

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 526 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية منهم 66 حالة من المصريين، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 5804 حالات. وقال الناطق باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحافي اليومي، إن الحالات المرتبطة بالسفر بلغت 6 حالات وهي لمواطنين كويتيين مرتبطة بالسفر للولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن جميع تلك الحالات قدمت ضمن رحلات الإجلاء الجوي الأخيرة.
طائرة- مصر -للطيران (2)

مصر تبدأ جسرا جويا لإعادة آلاف العالقين في الكويت

قالت مصادر بمطار القاهرة إن طائرة تابعة لمصر للطيران غادرت صباح اليوم الثلاثاء متوجهة إلى الكويت، في بداية جسر جوي لإعادة آلاف المصريين العالقين هناك. وأضافت المصادر أنه سيجري نقل المصريين العائدين إلى بعض المدن الجامعية لقضاء فترة الحجر الصحي لمدة 14 يومًا ضمن إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا. وأشارت إلى أن أول رحلة غادرت صباح اليوم وستعود وعلى متنها "أكثر من 300 مصري من العالقين في الكويت، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية، حيث سيتم منح الأولوية في العودة للنساء والأطفال وكبار السن من العالقين".
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