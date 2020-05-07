الشرطة تضبط 45 مروجا للكيف و15 قطعة سلاح في الجيزة

٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٤ م

سلاح ومخدرات - صورة أرشيفية

داهمت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة، بؤرا إجرامية عدة يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس والفودو" وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، خاصة البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.

أسفرت جهود الحملات التي أشرف عليها اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، برئاسة اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 45 متهما بالاتجار في المواد المخدرة بمضبوطات: 2035 جرام حشيش، 417 قرصا مخدرا، 730 جرام أستروكس،



أسفرت جهود الحملات التي أشرف عليها اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، برئاسة اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 45 متهما بالاتجار في المواد المخدرة بمضبوطات: 2035 جرام حشيش، 417 قرصا مخدرا، 730 جرام أستروكس، 417 جرام هيروين، 155 جرام شادو).



في مجال الأسلحة النارية، تمكنت القوات المشاركة في الحملة، بقيادة اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، واللواء سامح الحميلي، من ضبط 15 متهما في 14 قضية دفاع عن النفس وأخرى اتجار، بحوزتهم 11 فرد خرطوش محلي الصنع عيار "12 مم"، وبندقيتي خرطوش بامب أكشن عيار 12 مم، وطبنجتان و11 طلقة مختلفة الأعيرة.



