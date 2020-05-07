جريمة

«الصلح خير» في 45 مخالفة مرورية بشوارع الجيزة

٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٩ م
حملة مرورية - صورة أرشيفية
حملة مرورية - صورة أرشيفية
أعد ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، حملات انضباطية بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ التي تحول دون تحقيق السيولة المرورية المنشودة، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين الرئيسة في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الـ24 الماضية عن تحرير 2118 مخالفة مرورية متنوعة.
وشنت القوات حملات بمطالع ومنازل الكباري، وتم التصدي لـ14 موقفا عشوائيا، وتحرير 705 مخالفات انتظار خاطئ تعوق حركة السيارات. وشملت الجهود تنفيذ 4 حملات على سيارات السرفيس، وتحرير 235 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار" والتصالح الفوري في 45 مخالفة، كما تم حجز 3 مركبات "توك توك" مخالفة، وفحص 5 سائقين ثبث
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بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

ضبط 10 أشخاص في مشاجرة بسوق الفلكي بالإسكندرية

?وقعت مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الأشخاص وأصحاب المحال التجارية والباعة المتجولين أمام المحال التجارية داخل أحد أسواق منطقة الفلكي، الكائنة بشرق محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، وذلك بالأسلحة البيضاء وتسببوا فى إثارة الذعر والخوف والقلق بين المواطنين وسكان المنطقة، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من فض المشاجرة وإلقاء القبض على طرفيها حيث تم ضبط 10 أشخاص ممن شاركوا في المشاجرة المتلبسين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
ضبط 3 بحوزتهم أسلحة نارية وكمية من المواد المخدرة بالدقهلية

الشرطة تضبط 45 مروجا للكيف و15 قطعة سلاح في الجيزة

داهمت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة، بؤرا إجرامية عدة يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس والفودو" وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، خاصة البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
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رفض وقف برنامج «رامز مجنون رسمي»: لا يحرض على العنف

أصدرت محكمة القضاء الإداري، حيثيات حكمها برفض دعوتين لوقف عرض برنامج رامز مجنون رسمي، وإلزام مقيمي دعوتي وقف البرنامج بمصروفات الشق العاجل، وذلك لكون "mbc" ليست شركة مصرية، وليست من الشركات المرخص لها بالعمل في مصر بنظام المنطقة الحرة العامة الإعلامية أو من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كما أن المحكمة عقب مشاهدة بعض من حلقات برنامج "رامز مجنون رسمي" المرفقة بالأوراق التي تم عرضها حتى تاريخ إصدار الحكم، لم تجد أن أي منها من شأنه الاخلال بمقتضيات الأمن القومي المصري، أو أن محتوى البرنامج يحض على التمييز أو العنف كما ذكر المدعون.
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ضبط مقر بث قنوات فضائية غير مرحض في العجوزة

داهمت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، مقر غير مرخص لإدارة مجموعة من القنوات الفضائية بمنطقة العجوزة، إذ تحفظت قوات الأمن على المتواجدين بالمكان، لإحالتهم للنيابة العامة باتهامات إقامة قناة فضائية خارج مدينة الإنتاج الإعلامي وبدون موافقة الهيئة الوطنية للإعلام، واستخدام برامج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون إذن أو تصريح من الشركات صاحبة الحقوق المادية والأدبية، وعرض عدد من الأفلام العربية القيدمة والحديثة بدون موافقة أصحاب الحقوق.
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.رادار-مرور

«الرادار» سلاح المرور في رحلة الحد من حوادث الطرق

أعدت الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء متولي، حملات انضباطية مستمرة بمختلف الشوارع والميادين؛ تحقيقًا لأعلى معدلات السيولة المرورية ضمن الخطة الموضوعة التي ترتكز على إعداد حملات مرورية على جميع الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية؛ تيسيرا على المواطنين، خاصة أوقات الذروة الصباحية، وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، إذ أسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية- عن تحرير 1802 مخالفة مرورية متنوعة.
أجهزة-رادار-لرصد-المخالفات

التقاط 321 مخالفة تجاوز السرعة المقررة في 24 ساعة

وجهت الإدارة العامة للمرور حملات انضباطية مكبرة بكل الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة؛ تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، فقد وجه مساعد وزير الداخلية للمرور، اللواء علاء متولي، بتكثيف نشاط الحملات المرورية لتحقيق الانضباط المروري، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.
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المرور تشن حملات انضباطية في الشوارع والميادين

واصلت الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء متولي، حملاتها الانضباطية المكبرة بمختلف الشوارع والميادين؛ لتحقيق أعلى معدلات السيولة المرورية ضمن الخطة الموضوعة التي ترتكز على إعداد حملات مرورية على جميع الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية؛ تيسيرا على المواطنين، خاصة أوقات الذروة الصباحية، وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، إذ أسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية- عن تحرير 807 مخالفات مرورية متنوعة.
.رادار-مرور

«رادارت المرور» تلتقط 354 مخالفة في 24 ساعة

حملات انضباطية مستمرة بمختلف الشوارع والميادين، تشنها الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء متولي؛ تحقيقًا لأعلى معدلات السيولة المرورية ضمن الخطة الموضوعة التي ترتكز على إعداد حملات مرورية على جميع الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية؛ تيسيرا على المواطنين، خاصة أوقات الذروة الصباحية، وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، إذ أسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية- عن تحرير 1810 مخالفات مرورية متنوعة.
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