«الصلح خير» في 45 مخالفة مرورية بشوارع الجيزة

٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٩ م

حملة مرورية - صورة أرشيفية

أعد ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، حملات انضباطية بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ التي تحول دون تحقيق السيولة المرورية المنشودة، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين الرئيسة في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الـ24 الماضية عن تحرير 2118 مخالفة مرورية متنوعة.

وشنت القوات حملات بمطالع ومنازل الكباري، وتم التصدي لـ14 موقفا عشوائيا، وتحرير 705 مخالفات انتظار خاطئ تعوق حركة السيارات. وشملت الجهود تنفيذ 4 حملات على سيارات السرفيس، وتحرير 235 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار" والتصالح الفوري في 45 مخالفة، كما تم حجز 3 مركبات "توك توك" مخالفة، وفحص 5 سائقين ثبث