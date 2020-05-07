مباحث التموين تتصدى لغش التجار ومحتكري السلع بالجيزة

٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٩ م

سلع غذائية - صورة أرشيفية

أعدت إدارة مباحث التموين في الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملة تفتيشية مكبرة؛ لمراقبة الأسواق ومتابعته وضبط الخارجين عن القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار، والتصدي لمحاولات بعض التجار لاستغلال الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، في تجميع السلع الغذائية بكميات كبيرة داخل مخازن وإعادة طرحها بأزيد من السعر الرسمي، لتحقيق أرباح طائلة بطريقة غير مشروعة خاصة حجب المستلزمات الطبية مستغلين زيادة إقبال المواطنين على شرائها.

وخلال الـ24 ساعة الماضية أسفرت جهود الحملة التي قادها العميد خالد أبو العلا مدير مباحث التموين بالجيزة، تنسيقا مع الأجهزة المعنية (الصحة ومفتشي الأغذية والطب البيطري) عن ضبط 105 قضايا تموينية تنوعت ما بين 18 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، و18 مخالفة عدم الإعلان عن أسعار، وإدارة 14 منشأة بدون ترخيص. كما