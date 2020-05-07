جريمة

مباحث التموين تتصدى لغش التجار ومحتكري السلع بالجيزة

٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٩ م
سلع غذائية - صورة أرشيفية
سلع غذائية - صورة أرشيفية
أعدت إدارة مباحث التموين في الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملة تفتيشية مكبرة؛ لمراقبة الأسواق ومتابعته وضبط الخارجين عن القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار، والتصدي لمحاولات بعض التجار لاستغلال الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، في تجميع السلع الغذائية بكميات كبيرة داخل مخازن وإعادة طرحها بأزيد من السعر الرسمي، لتحقيق أرباح طائلة بطريقة غير مشروعة خاصة حجب المستلزمات الطبية مستغلين زيادة إقبال المواطنين على شرائها.
وخلال الـ24 ساعة الماضية أسفرت جهود الحملة التي قادها العميد خالد أبو العلا مدير مباحث التموين بالجيزة، تنسيقا مع الأجهزة المعنية (الصحة ومفتشي الأغذية والطب البيطري) عن ضبط 105 قضايا تموينية تنوعت ما بين 18 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، و18 مخالفة عدم الإعلان عن أسعار، وإدارة 14 منشأة بدون ترخيص. كما
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«هتسافروا بعد الحظر» سائق ومدرس يبيعان الوهم للغلابة

كشف بلاغ ورد لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد عن نشاط سائق مارس أعمال النصب والاحتيال على شخصين يقيمان مركز المراغة محافظة سوهاج، إذ استولى السائق، 39 سنة، منهما على مبالغ مالية بعد إيهامهما بقدرته على تسفيرهما للعمل في إحدى الدول العربية بعد رفع قرار حظر الطيران، وذلك في إطار تكثيف جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لضبط الخارجين على القانون، خاصة في مجال مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم.
مرور

المرور: غلق كوبري الجيزة المعدني جزئيا 4 أيام

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن غلق جزئى لكوبرى الجيزة المعدنى لمدة 4 أيام، لاستكمال أعمال الصيانة، ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي، وتبدأ الأعمال في الساعة التاسعة مساء اليوم وحتى الساعة الخامسة صباح يوم الأحد المقبل، أعلى جسم الكوبري، لتحقيق سيولة مرورية وتحقيق أعلى معدلات الأمن، وسيكون العمل على مدار الـ24 ساعة دون تعطيل الحركة المرورية، وسيتم غلق حارة مرورية بالتبادل خلال الأعمال في الوقت الذي وجه مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة بتكثيف الخدمات بمحيط الأعمال ومطلع ومنزل الكوبري.
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العيون الساهرة تفسد خطة 345 محتكرا للسلع

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، شن حملاتها على كل مديريات الأمن، تنفيذا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وذلك بالتحقق من الالتزام ببيع المواد والسلع التموينية بأسعارها المقررة، وكذلك الالتزام بتنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب" وكذلك غلق مراكز الدروس الخصوصية، التي تحشد أعدادا كبيرة من الطلاب نظير تحصيل الأموال منهم، دون اعتبار للحفاظ على صحتهم بمنع التجمعات تفاديا لانتشار فيروس كورونا.
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رجل فقد ضميره..ضبط مدير مركز تجاري يبيع منتجات فاسدة

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة جرائم الغش التجاري والاتجار بالسلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، قيام المدير المسئول عن مركز لبيع السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة بحيازة كميات من العصائر المعبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر، وكميات من اللحوم المجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها وطرحها للبيع معرصا حياة المستهلكين للخطر.
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ضبط-ثلاثة-طن-دواجن-ولحوم-فاسدة-بسلاسل-سورية-بالإسكندرية (4)

رجل فقد ضميره..ضبط مدير مركز تجاري يبيع منتجات فاسدة

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة جرائم الغش التجاري والاتجار بالسلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، قيام المدير المسئول عن مركز لبيع السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة بحيازة كميات من العصائر المعبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر، وكميات من اللحوم المجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها وطرحها للبيع معرصا حياة المستهلكين للخطر.
ازاله-تعديات-الاراضى

شرطة المرافق تواجه إشغالات شوارع الجيزة بحملة مكبرة

وجهت مديرية أمن الجيزة حملة مكبرة تحت إشراف اللواء الدكتور طارق مرزوق، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال، ورفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام والمخالفات المرورية وضبط الكافتيريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين، نظرا لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة.
سلع-غذائية

مباحث التموين تتصدى لمحتكري السلع والمستلزمات الطبية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها التفيشية المكبرة على مستوى الجمهورية؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين .
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مصادرة 3 أطنان سلع غذائية لدى محتكر وطرحها للمواطنين

تواصل الأجهزة الأمنية، شن الحملات التموينية المكبرة، بهدف ضبط الأسواق، والرقابة عليها، للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وذلك إنفاذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على توافر احتياجات المواطنين وحفظ صحتهم وسلامتهم، خاصة في ظل الجهود الراهنة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتمكنت قوات الحملة في نطاق محافظة الجيزة من ضبط مخزن سلع غذائية غير مرخص ومصادرة محتواه.
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