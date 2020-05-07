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«ونحب تاني ليه»..غالية مع مراد على إنستجرام لأول مرة

تحرير:إسراء سليمان ٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٤ م
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
تميل ياسمين عبد العزيز دائمًا إلى اختيار الأدوار الكوميدية، التي تشبه شخصيتها بشكل كبير، ولكن في الموسم الرمضاني، قررت أن تجسد شخصية رومانسية في مسلسل "ونحب تاني ليه"، فيعتبر من أكثر المسلسلات الرمضانية، التي نالت إعجاب الجمهور، وظهر ذلك من خلال التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث عبر الجمهور عن أدائها المتميز، وفكرة المسلسل المختلفة، وتعتبر هذه هي التجربة السادسة لياسمين فيما يتعلق بالأعمال التليفزيونة، فبدأت لأول مرة في عام 1998، وشاركت في مسلسل "قط وفار".
نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة لها مع الفنان كريم فهمي من مسلسل "ونحب تاني ليه"، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وكتبت "غالية ومراد" ، وتدور أحداث المسلسل حول مشاكل الزواج والأسرة، خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية. ويقول المتابعين على تويتر: "أخيرا وبدون صخب وصلت ياسمين
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أحمد زاهر

أحمد زاهر يعلق على دوره في البرنس: يخرب بيتك يا فتحي

منذ بداية الماراثون الرمضاني، والجميع يترقب ما ستسفر عنه أحداث مسلسل "البرنس" للفنان محمد رمضان، إذ اختلف عليه الكثيرون، فالبعض يرى أنه يعتمد على أفكار متكررة، والبعض الآخر يشيد بأدوار الفنانين، خاصة أحمد زاهر، حيث تمكن من تجسيد دور الشر ببراعة، الأمر الذي جعل الجميع يكره "فتحي"، بسبب ما فعله في أخوه رضوان، وحتى الآن يحاول "البرنس" أن يحجز مكانا بين الأعمال الدرامية لهذا الموسم.
أحمد مجدي - تصوير دعاء السيد

«أكل ورقص».. أسرة زياد في «فرصة تانية» تخطف الأنظار

حازت أسرة الفنان أحمد مجدي "زياد" في مسلسل "فرصة تانية"، على إعجاب المشاهدين وتفاعل معها عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مشهد أمس الأربعاء، حين أخبر زياد أسرته بأن الفنانة ياسمين صبري "ملك" صرحت بحبها له، ما أثار جوا من الفرح وتراقصت الأسرة على أغنية حسن شاكوش "بنت الجيران"، وشهدت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي العديد من التعليقات حول أسرة "زياد" التي يتعامل فيها الأب مع أبنائه كأصدقاء ويعد لهم الطعام بشكل دائم ومن بين هذه التعليقات "أنا عايز عيلة زي عيلة زياد مقضينها أكل ورقص".
رامز-جلال (2)

«سخرية وتنمر».. الوجه القبيح لبرامج المقالب في رمضان

سخرية وتنمر ومشاهد تعذيب يتبعها صراخ واستغاثات، حال برامج المقالب التي فشلت في انتزاع الضحكة البريئة من على وجه المشاهد الذي يجلس أمامها نادما على الاستخفاف بعقله، لحظات إلى الخلف يسترجع فيها ذكرياته مع برامج الكاميرا الخفية التي كان يقدمها الفنان الكبير فؤاد المهندس، مع إسماعيل يسري، لتظل حكرا على الفنان إبراهيم نصر لسنوات قادرا على أن ينتزع الضحكة من المواطن بطل حلقاته في الشارع، أو من الأسرة التي تلتف حول الشاشة في البيت دون أن تخجل من سماع لفظ خارج أو شتائم، ليحقق من خلالها مشاهدات بالملايين، في زمن لم يكن يعرف "التريند".
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ياسمين عبد العزيز

الارتباط عايز طاقة.. إيمان السيد تعبر عن حال السناجل

"لا لا الارتباط دا عايز طاقة مش موجودة عندي أصلا النوم أفيد"، جملة أطلقتها الفنانة إيمان السيد بخفة دم خلال مشهد لها بمسلسل "ونحب تاني ليه"، وتداولها عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن هذه الجملة تعبر عن حالهم. وتفاعل عدد من مشاهدي المسلسل مع عبارة إيمان السيد من خلال عدد من التعليقات منها "خلقي ضيق وربنا"، "دي أنا أقسم بالله"، "مافيش أحسن من السنجلة"، "أنا من مؤيدي السنجلة"، "أه والله مافيش طاقة للارتباط"، "جابت من الآخر النوم أفيد"، "الكلام دا بيعبر عني جدا"، "لما يسألوك انت ليه لسه سنجل.
فيفى-عبده

«كهربني جامد جدا».. فيفي عبده تهدد بمقاضاة رامز جلال

قررت الفنانة فيفي عبده، رفع دعوى قضائية على رامز جلال عن الحلقة التي ظهرت بها من خلال برنامجه «رامز مجنون رسمي»، إذ قالت في تصريح لها: «عايزة أقولكم أنا اتكهربت جامد جدا من رامز جلال وأنا هعمله قضية السنادي على حلقتي». وكشفت أنها تعرضت للصعق الكهربائي، وتعتمد فكرة البرنامج على خداع الضيف ووضع المتسابق على «كرسي الاعتراف» التي يتم خداع الضيف من خلاله، وتبدأ المذيعة «أروى» بالاتفاق مع «رامز» بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت، وفي إحدى الفقرات يتم سؤال الضيف عن رأيه في صور لثلاث شخصيات، الصورة الثالثة ستكون لرامز جلال الذي يخرج منها ويفاجيء الضيف.
إليسا

«الفيروس اتعمل لشيء معين»..إليسا توجه رسالة أمل

يحاول الجميع الآن تشجيع الجيش الأبيض، على استكمال مهامه الصعبة، في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والذين يبذلون قصارى جهدهم، للتخفيف من آلام المرضى، ما دفع الفنانة إليسا إلى توجيه رسالة تحية وشكر، للأطباء في كل مكان، وللتشجيع على البقاء في المنزل، وصورت أغنية بعنوان "هنغني كمان وكمان" من داخل المنزل، وظهرت معها المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، من خلال الفيديو كول، من أجل تحدي أجواء الكورونا، ونشر الفرح والمرح، وحققت الأغنية أكثر من 3.5 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب".
ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز تنشر برومو مسلسل «ونحب تاني ليه»

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز على حسابها عبر إنستجرام برومو لمسلسلها «ونحب تاني ليه»، الذي تخوض من خلاله الماراثون الرمضاني 2020، ويعرض على قناة cbc. ويكثف المخرج مصطفى فكري ساعات التصوير مع إتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والذي انتشر مؤخرًا في عدد من دول العالم ، إذ توقف التصوير فترة بسبب ظروف الحظر التي أرقتها الحكومة نظرا لما تمر بها البلاد وأزمة كورونا التي تسبب في إصابة العديد من المصريين على مدار الأيام الماضية.
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