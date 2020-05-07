«ونحب تاني ليه»..غالية مع مراد على إنستجرام لأول مرة

تحرير:إسراء سليمان ٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٤ م

ياسمين عبد العزيز

تميل ياسمين عبد العزيز دائمًا إلى اختيار الأدوار الكوميدية، التي تشبه شخصيتها بشكل كبير، ولكن في الموسم الرمضاني، قررت أن تجسد شخصية رومانسية في مسلسل "ونحب تاني ليه"، فيعتبر من أكثر المسلسلات الرمضانية، التي نالت إعجاب الجمهور، وظهر ذلك من خلال التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث عبر الجمهور عن أدائها المتميز، وفكرة المسلسل المختلفة، وتعتبر هذه هي التجربة السادسة لياسمين فيما يتعلق بالأعمال التليفزيونة، فبدأت لأول مرة في عام 1998، وشاركت في مسلسل "قط وفار".

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة لها مع الفنان كريم فهمي من مسلسل "ونحب تاني ليه"، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وكتبت "غالية ومراد" ، وتدور أحداث المسلسل حول مشاكل الزواج والأسرة، خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية. ويقول المتابعين على تويتر: "أخيرا وبدون صخب وصلت ياسمين