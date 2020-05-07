ضبط 10 أشخاص في مشاجرة بسوق الفلكي بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٦ م

مشاجرة

?وقعت مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الأشخاص وأصحاب المحال التجارية والباعة المتجولين أمام المحال التجارية داخل أحد أسواق منطقة الفلكي، الكائنة بشرق محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، وذلك بالأسلحة البيضاء وتسببوا فى إثارة الذعر والخوف والقلق بين المواطنين وسكان المنطقة، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من فض المشاجرة وإلقاء القبض على طرفيها حيث تم ضبط 10 أشخاص ممن شاركوا في المشاجرة المتلبسين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بدأت الواقعة بتلقى اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رؤوف مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود اخطاراً من المقدم أحمد الديب رئيس مباحث قسم شرطة المنتزة ثالث يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء داخل سوق الفلكي بنطاق دائرة القسم.على الفور انتقل ضباط مباحث



بدأت الواقعة بتلقى اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رؤوف مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود اخطاراً من المقدم أحمد الديب رئيس مباحث قسم شرطة المنتزة ثالث يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء داخل سوق الفلكي بنطاق دائرة القسم.



على الفور انتقل ضباط مباحث قسم المنتزه ثالث وتم ضبط طرفي المشاجرة والأسلحة المستخدمة في الواقعة وتم اقتيادهم إلى ديوان القسم وتبين أن المشاجرة نشبت بسبب الخلاف على فرش للبيع داخل السوق.



وأفاد الإخطار بتمكن المقدم أحمد الديب رئيس مباحث قسم شرطة المنتزة ثالث بشرق الإسكندرية من القبض على 10 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء داخل سوق بمنطقة الفلكي شرق المدينة بسبب خلافات البيع أمام عدد من المحال التجارية.



وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنتزة ثالث، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



