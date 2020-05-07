جريمة

ضبط 10 أشخاص في مشاجرة بسوق الفلكي بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٦ م
مشاجرة
مشاجرة
?وقعت مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الأشخاص وأصحاب المحال التجارية والباعة المتجولين أمام المحال التجارية داخل أحد أسواق منطقة الفلكي، الكائنة بشرق محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، وذلك بالأسلحة البيضاء وتسببوا فى إثارة الذعر والخوف والقلق بين المواطنين وسكان المنطقة، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من فض المشاجرة وإلقاء القبض على طرفيها حيث تم ضبط 10 أشخاص ممن شاركوا في المشاجرة المتلبسين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
بدأت الواقعة بتلقى اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رؤوف مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود اخطاراً من المقدم أحمد الديب رئيس مباحث قسم شرطة المنتزة ثالث يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء داخل سوق الفلكي بنطاق دائرة القسم.على الفور انتقل ضباط مباحث
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«الصلح خير» في 45 مخالفة مرورية بشوارع الجيزة

أعد ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، حملات انضباطية بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ التي تحول دون تحقيق السيولة المرورية المنشودة، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين الرئيسة في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الـ24 الماضية عن تحرير 2118 مخالفة مرورية متنوعة.
ضبط 3 بحوزتهم أسلحة نارية وكمية من المواد المخدرة بالدقهلية

الشرطة تضبط 45 مروجا للكيف و15 قطعة سلاح في الجيزة

داهمت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة، بؤرا إجرامية عدة يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس والفودو" وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، خاصة البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
رامز-جلال (1)

رفض وقف برنامج «رامز مجنون رسمي»: لا يحرض على العنف

أصدرت محكمة القضاء الإداري، حيثيات حكمها برفض دعوتين لوقف عرض برنامج رامز مجنون رسمي، وإلزام مقيمي دعوتي وقف البرنامج بمصروفات الشق العاجل، وذلك لكون "mbc" ليست شركة مصرية، وليست من الشركات المرخص لها بالعمل في مصر بنظام المنطقة الحرة العامة الإعلامية أو من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كما أن المحكمة عقب مشاهدة بعض من حلقات برنامج "رامز مجنون رسمي" المرفقة بالأوراق التي تم عرضها حتى تاريخ إصدار الحكم، لم تجد أن أي منها من شأنه الاخلال بمقتضيات الأمن القومي المصري، أو أن محتوى البرنامج يحض على التمييز أو العنف كما ذكر المدعون.
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ضبط مقر بث قنوات فضائية غير مرحض في العجوزة

داهمت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، مقر غير مرخص لإدارة مجموعة من القنوات الفضائية بمنطقة العجوزة، إذ تحفظت قوات الأمن على المتواجدين بالمكان، لإحالتهم للنيابة العامة باتهامات إقامة قناة فضائية خارج مدينة الإنتاج الإعلامي وبدون موافقة الهيئة الوطنية للإعلام، واستخدام برامج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون إذن أو تصريح من الشركات صاحبة الحقوق المادية والأدبية، وعرض عدد من الأفلام العربية القيدمة والحديثة بدون موافقة أصحاب الحقوق.
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لصوص لكن ظرفاء.. سقط العقل المدبر فلحقا به سريعًا

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على ضبط العناصر الإجرامية والخارجين على القانون، لاسيما مرتكبي جرائم ترويج العملات المالية المُقلدة، أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام عامل له معلومات جنائية مسجلة مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة وله محل إقامة آخر بالإسكندرية، بترويج عملات وطنية مقلدة على راغبي التعامل فيها مقابل مبالغ مالية صحيحة بنطاق محافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة.
حريق كنيسة الأنبا بولا

«كاهن مارجرجس» بالإسكندرية يكشف تفاصيل حريق الكنيسة

كشف القس أوغسطينوس فؤاد، راعي كنيسة مارجرجس والأنبا أنطونيوس، بمنطقة محرم بك وسط محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الأحد، تفاصيل نشوب الحريق الذي وقع في الكنيسة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، إذ أكد أن الحريق اندلع بمقصف الكنيسة –الكانتين– مشيرًا أن سبب اندلاع الحريق يعود لوقوع ماس كهربائي، مؤكدا أن الحريق لم يسفر عن وقوع وفيات أو أي إصابات أو أي خسائر بشرية، لافتًا أن الخسائر انحصرت في اشتعال النيران في مجموعة من الكراتين الخاصة بالسلع والبضائع فقط.
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إخلاء سبيل 13 شخصًا أقاموا صلاة الجمعة بالإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، قيام مجموعة من الأشخاص بمخالفة تعليمات مجلس الوزراء ووزارة الأوقاف بمنع إقامة شعائر وصلاة الجمعة وذلك بأحد المساجد بدائرة قسم شرطة اللبان بوسط المحافظة، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط نحو 13 شخصًا شاركوا في ارتكاب تلك المخالفة وذلك بعد ثبوت مخالفتهم قرار الدولة وقيامهم بفتح مسجد الضوي الكائن بمنطقة اللبان وإقامة شعائر صلاة الجمعة وإقامة الصلاة بصورة طبيعية دون التزام بقرارات غلق المسجد ومخالفة إقامة الأذان بصيغته المعتادة وليس بالنوازل.
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التحقيق مع 13 شخصا أقاموا صلاة الجمعة بالإسكندرية

باشرت نيابة غرب الإسكندرية الكلية، اليوم السبت، التحقيق مع 13 شخصا، لمخالفتهم قرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الرامية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد"كوفيد-19"، بإقامتهم صلاة الجمعة، داخل مسجد الضوي، الكائن غربي المحافظة. وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة اللبان، يفيد أداء مجموعة من الأشخاص صلاة الجمعة، داخل مسجد الضوي، الكائن أسفل عقار في نطاق دائرة القسم.
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