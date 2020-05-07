جريمة

شرطة المرافق تواجه إشغالات شوارع الجيزة بحملة مكبرة

٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٧ م
حملة إزالة - صورة أرشيفية
حملة إزالة - صورة أرشيفية
وجهت مديرية أمن الجيزة حملة مكبرة تحت إشراف اللواء الدكتور طارق مرزوق، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال، ورفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام والمخالفات المرورية وضبط الكافتيريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين، نظرا لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة.
وخلال الـ24 ساعة الماضية أسفرت الحملة عن رفع عشرات الإستاندات الحديدية والمقاعد الخشبية، بالإضافة إلى 13 عربة متنوعة، بالإضافة إلى تنفيذ4 قرارات إزالة ورفع 21 إعلانا بدون ترخيص وإزالة 3 "غُرزة شاي". وتم حجز 6 دراجات نارية مخالفة "توك توك" و20 تروللي و2 تروسيكل، وضبط 25 أسطوانة غاز، تم إيداعها بمخازن
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المتهمين (1)

«هتسافروا بعد الحظر» سائق ومدرس يبيعان الوهم للغلابة

كشف بلاغ ورد لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد عن نشاط سائق مارس أعمال النصب والاحتيال على شخصين يقيمان مركز المراغة محافظة سوهاج، إذ استولى السائق، 39 سنة، منهما على مبالغ مالية بعد إيهامهما بقدرته على تسفيرهما للعمل في إحدى الدول العربية بعد رفع قرار حظر الطيران، وذلك في إطار تكثيف جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لضبط الخارجين على القانون، خاصة في مجال مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم.
مرور

المرور: غلق كوبري الجيزة المعدني جزئيا 4 أيام

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن غلق جزئى لكوبرى الجيزة المعدنى لمدة 4 أيام، لاستكمال أعمال الصيانة، ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي، وتبدأ الأعمال في الساعة التاسعة مساء اليوم وحتى الساعة الخامسة صباح يوم الأحد المقبل، أعلى جسم الكوبري، لتحقيق سيولة مرورية وتحقيق أعلى معدلات الأمن، وسيكون العمل على مدار الـ24 ساعة دون تعطيل الحركة المرورية، وسيتم غلق حارة مرورية بالتبادل خلال الأعمال في الوقت الذي وجه مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة بتكثيف الخدمات بمحيط الأعمال ومطلع ومنزل الكوبري.
مباحث-التموين-صور-ارشيفية (1)

العيون الساهرة تفسد خطة 345 محتكرا للسلع

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، شن حملاتها على كل مديريات الأمن، تنفيذا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وذلك بالتحقق من الالتزام ببيع المواد والسلع التموينية بأسعارها المقررة، وكذلك الالتزام بتنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب" وكذلك غلق مراكز الدروس الخصوصية، التي تحشد أعدادا كبيرة من الطلاب نظير تحصيل الأموال منهم، دون اعتبار للحفاظ على صحتهم بمنع التجمعات تفاديا لانتشار فيروس كورونا.
ضبط-ثلاثة-طن-دواجن-ولحوم-فاسدة-بسلاسل-سورية-بالإسكندرية (4)

رجل فقد ضميره..ضبط مدير مركز تجاري يبيع منتجات فاسدة

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة جرائم الغش التجاري والاتجار بالسلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، قيام المدير المسئول عن مركز لبيع السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة بحيازة كميات من العصائر المعبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر، وكميات من اللحوم المجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها وطرحها للبيع معرصا حياة المستهلكين للخطر.
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سلع-غذائية

مباحث التموين تتصدى لغش التجار ومحتكري السلع بالجيزة

أعدت إدارة مباحث التموين في الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملة تفتيشية مكبرة؛ لمراقبة الأسواق ومتابعته وضبط الخارجين عن القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار، والتصدي لمحاولات بعض التجار لاستغلال الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، في تجميع السلع الغذائية بكميات كبيرة داخل مخازن وإعادة طرحها بأزيد من السعر الرسمي، لتحقيق أرباح طائلة بطريقة غير مشروعة خاصة حجب المستلزمات الطبية مستغلين زيادة إقبال المواطنين على شرائها.
.رادار-مرور

«في 24 ساعة».. رادارات المرور تلتقط 311 مخالفة

حملات انضباطية مستمرة بمختلف الشوارع والميادين، تشنها الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء متولي؛ تحقيقًا لأعلى معدلات السيولة المرورية ضمن الخطة الموضوعة التي ترتكز على إعداد حملات مرورية على جميع الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية؛ تيسيرا على المواطنين، خاصة أوقات الذروة الصباحية، وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، إذ أسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية- عن تحرير 1420 مخالفة مرورية متنوعة.
انهيار- العقار (3)

مصرع شقيقتين وإصابة 3 أشخاص في انهيار عقار بالإسكندرية

لقيت شقيقتان في العقد السابع من العمر، مصرعيهما، فيما أصيب 3 أشخاص آخرين، إثر انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق بالإضافة للطابق الأرضي، وذلك بشارع عثمان جلال، المتفرع من شارع عرفان في حي محرم بك بوسط محافظة الإسكندرية. وبدأت الواقعة بتلقى اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من إدارة الحماية المدنية بقيادة اللواء جمال ياسين مدير الإدارة، يفيد انهيار عقار قديم مأهول بالسكان ووجود متوفيين وإصابات بين السكان.
وزير-الداخلية -اللواء -محمود- توفيق (2)

وزير الداخلية يزور أبطال الشرطة المصابين بالأميرية

زار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، مساء اليوم الأربعاء، 4 أبطال مكافحة الإرهاب الدنيء، من ضباط وأفراد الشرطة البواسل، المصابين خلال تأدية واجبهم الوطني، بالتصدي لعناصر خلية إرهابية، ومحاولة ضبطهم والاشتباك معهم بمنطقة الأميرية بالقاهرة أمس، وذلك لإحباط مخططهم الإجرامي لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع عيد القيامة المجيد، مما أسفر عن استشهاد ضابط شرطة وإصابة 4 آخرين من قوات الأمن، ومصرع 7 عناصر إجرامية إرهابية كان بحوزتهم 6 بنادق آلية و4 أسلحة خرطوش وكمية من الذخيرة.
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