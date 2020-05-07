شرطة المرافق تواجه إشغالات شوارع الجيزة بحملة مكبرة

٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٧ م

حملة إزالة - صورة أرشيفية

وجهت مديرية أمن الجيزة حملة مكبرة تحت إشراف اللواء الدكتور طارق مرزوق، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال، ورفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام والمخالفات المرورية وضبط الكافتيريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين، نظرا لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة.

وخلال الـ24 ساعة الماضية أسفرت الحملة عن رفع عشرات الإستاندات الحديدية والمقاعد الخشبية، بالإضافة إلى 13 عربة متنوعة، بالإضافة إلى تنفيذ4 قرارات إزالة ورفع 21 إعلانا بدون ترخيص وإزالة 3 "غُرزة شاي". وتم حجز 6 دراجات نارية مخالفة "توك توك" و20 تروللي و2 تروسيكل، وضبط 25 أسطوانة غاز، تم إيداعها بمخازن

وخلال الـ24 ساعة الماضية أسفرت الحملة عن رفع عشرات الإستاندات الحديدية والمقاعد الخشبية، بالإضافة إلى 13 عربة متنوعة، بالإضافة إلى تنفيذ4 قرارات إزالة ورفع 21 إعلانا بدون ترخيص وإزالة 3 "غُرزة شاي".



وتم حجز 6 دراجات نارية مخالفة "توك توك" و20 تروللي و2 تروسيكل، وضبط 25 أسطوانة غاز، تم إيداعها بمخازن الأحياء في الوقت الذي شدد مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع بمنع عودة تلك الإشغالات مرة أخرى، مؤكدا أهمية المتابعة المستمرة والمرور الدوري بتلك المناطق.



يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بالتصدي للإشغالات، وفرض الانضباط الأمني والمروري بمختلف أنحاء الجمهورية.







