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نمو الصادرات المصرية وتراجع بالتجارة الخارجية لهذه الأسباب

تحرير:أحمد البرماوي ٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٢ م
الصادرات
الصادرات
شهدت قيمة التجارة الخارجية لمصر هبوطا بنسبة 11% خلال شهري يناير وفبراير 2020 لتسجل نحو 16.201 مليار دولار في مقابل 18.193 مليار دولار خلال نفس الشهرين من 2019 ، وذلك تزامناً مع ظهور فيروس كورونا المستجد وبدء تفشيه مطلع العام الجاري. وأوضحت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة حديثًا أن قيمة العجز بالميزان التجاري خلال أول شهرين من العام انخفضت بنسبة 32.8% لتبلغ نحو 5.425 مليار دولار مقابل 8.079 مليار دولار.
كما تأثرت حركة الواردات المصرية جراء تفشي الفيروس، حيث تراجعت قيمة الواردات المصرية خلال يناير وفبراير الماضيين  لتسجل نحو 10.813 مليار دولار مقابل 13.136 مليار دولار خلال نفس الشهرين من 2019  بانخفاض  17.7%.وأرجعت النشرة ذلك إلى تراجع واردات منتجات  البترول بنسبة 51.8% خلال أول
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الحكومة تنفق 40 مليار جنيه لمواجهة أزمة فيروس كورونا

قال محمد معيط، وزير المالية أنه تم صرف 40 مليار جنيه من إجمالى 100 مليار جنيه لمواجهة أزمة فيروس كورونا. واضاف وزير المالية أنه من المتوقع تحقيق 4.2% نمو اقتصادى بدلًا من 6 % بنهاية العام. وكان الرئيس السيسي منذ بداية أزمة كورونا قد وجه بتخصيص 100 مليار جنيه لمواجه أزمة كورونا، وقامت الدولة بصرف 500 جنيه كإعانات للعمالة غير المنتظمة.
البورصة

البورصة تخسر 9.9 مليار جنيه في ختام التعاملات

اختتمت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الخميس، على تراجع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعا بعمليات بيع المستثمرين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 9.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 550.3 مليار جنيه، وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 10176.7 نقطة، وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.6% ليغلق عند مستوى 1154.4 نقطة.
اسعار-الذهب-دهب (3)

أسعار الذهب تنخفض 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 741 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية، اليوم الخميس، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي 4 جنيهات، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1693 دولارا. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
محمد-معيط (1)

1.4 مليار جنيه رسوم وغرامات المستحقة بالجمارك في 3 أشهر

تلقى الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرا من كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، استعرض خلاله الجهود المبذولة لإحكام السيطرة على المنافذ الجمركية، وتشديد الرقابة بما يُسهم في منع أي محاولات للتهريب تؤثر سلبا على الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنه تم إحباط 5 آلاف و916 عملية تهريب، خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية مارس، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وبلغت القيمة الإجمالية للرسوم والغرامات المستحقة مليار و440 مليونا و504 آلاف جنيه.
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