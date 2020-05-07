نمو الصادرات المصرية وتراجع بالتجارة الخارجية لهذه الأسباب

تحرير:أحمد البرماوي ٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٢ م

شهدت قيمة التجارة الخارجية لمصر هبوطا بنسبة 11% خلال شهري يناير وفبراير 2020 لتسجل نحو 16.201 مليار دولار في مقابل 18.193 مليار دولار خلال نفس الشهرين من 2019 ، وذلك تزامناً مع ظهور فيروس كورونا المستجد وبدء تفشيه مطلع العام الجاري. وأوضحت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة حديثًا أن قيمة العجز بالميزان التجاري خلال أول شهرين من العام انخفضت بنسبة 32.8% لتبلغ نحو 5.425 مليار دولار مقابل 8.079 مليار دولار.

كما تأثرت حركة الواردات المصرية جراء تفشي الفيروس، حيث تراجعت قيمة الواردات المصرية خلال يناير وفبراير الماضيين لتسجل نحو 10.813 مليار دولار مقابل 13.136 مليار دولار خلال نفس الشهرين من 2019 بانخفاض 17.7%.وأرجعت النشرة ذلك إلى تراجع واردات منتجات البترول بنسبة 51.8% خلال أول

كما تأثرت حركة الواردات المصرية جراء تفشي الفيروس، حيث تراجعت قيمة الواردات المصرية خلال يناير وفبراير الماضيين لتسجل نحو 10.813 مليار دولار مقابل 13.136 مليار دولار خلال نفس الشهرين من 2019 بانخفاض 17.7%.

وأرجعت النشرة ذلك إلى تراجع واردات منتجات البترول بنسبة 51.8% خلال أول شهرين من 2020 لتسجل 532 مليون دولار مقابل 1.105 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2019، وكذلك الواردات غير البترولية بنسبة 21.4% لتبلغ نحو 9.179 مليار دولار مقابل 11.676 مليار خلال يناير وفبراير 2019.



وارتفعت واردات البترول الخام بنسبة 210.4% لتسجل 1.102 مليار دولار مقابل 355 مليون دولار.



وتستحوذ 5 دول ”الصين، تركيا، السعودية، امريكا، الكويت” على 30.2% من إجمالي الصادرات المصرية بقيمة 1.628 مليار دولار في مقابل 1.609 مليار دولار بنمو 1.2%.

وشهدت واردات مصر تراجعا من أمريكا بنسبة 31.8% لتبلغ 654.948 مليون دولار خلال يناير وفبراير الماضيين في مقابل 959.906 مليون دولار خلال نفس الشهرين من 2019.



وانخفضت واردات مصر من الصين خلال أول شهرين من 2020 لتسجل 1.695 مليار دولار في مقابل 2.108 مليار دولار خلال نفس الشهرين من العام الماضي بتراجع 19.6%.

كما تراجعت قيمة واردات مصر من تركيا بنسبة 8.2% لتبلغ 529.156 مليون دولار في مقابل 576.388 مليون دولار.



وارتفعت قيمة واردات مصر من الكويت خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بنسبة 44.5% لتبلغ 478.912 مليون دولار في مقابل 331.527 مليون دولار في نفس الشهرين من 2019، وكذلك من السعودية بنسبة 3.4% لتسجل 970.573 مليون دولار، في مقابل 938.93 مليون دولار.

فيما ارتفعت قيمة الصادرات المصرية خلال اول شهرين من 2020 لتسجل نحو 5.388 مليار دولار مقابل 5.057 مليار دولار خلال نفس الشهرين من العام الماضي بزيادة 6.5%، وذلك بدعم ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 10.5% لتسجل 4.688 مليار دولار مقابل 4.244 مليار دولار.

بينما شهدت صادرات البترول الخام تراجعاً بنسبة 10.8% لتبلغ 257 مليون دولار مقابل 288 مليون دولار، وكذلك منتجات البترول بنسبة 15.6% لتبلغ 443 مليون دولار مقابل 525 مليون دولار.

وتستحوذ 5 دول ” ايطاليا، الامارات، تركيا، السعودية، امريكا” على 30.2% من إجمالي الصادرات المصرية بقيمة 1.628 مليار دولار في مقابل 1.609 مليار دولار بنمو 1.2%.

وشهدت صادرات مصر إلى ايطاليا ارتفاعا بنسبة 17.6% لتبلغ 312.173 مليون دولار خلال يناير وفبراير 2020 في مقابل 265.564 مليون دولار خلال يناير وفبراير 2019، وكذلك للإمارات بنسبة 34% لتسجل 520.862 مليون دولار، في مقابل 388.723 مليون دولار.

وانخفضت صادرات مصر إلى تركيا خلال أول شهرين من العام الجاري لتسجل 292.156 مليون دولار في مقابل 349.045 مليون دولار خلال نفس الشهرين من العام الماضي بتراجع 16.3%.

كما تراجعت قيمة صادرات مصر إلى أمريكا بنسبة 23.1% لتبلغ 251.36 مليون دولار في مقابل 326.756 مليون دولار، وللسعودية بنسبة 9.9% لتبلغ 251.679 مليون دولار في مقابل 279.201 مليون دولار.

