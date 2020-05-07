رجل فقد ضميره..ضبط مدير مركز تجاري يبيع منتجات فاسدة

٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٣ م

لحوم مجمدة - صورة أرشيفية

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة جرائم الغش التجاري والاتجار بالسلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، قيام المدير المسئول عن مركز لبيع السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة بحيازة كميات من العصائر المعبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر، وكميات من اللحوم المجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها وطرحها للبيع معرصا حياة المستهلكين للخطر.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مفتشي الأغذية بوزارة الصحة، أمكن ضبطه، وعثر بحوزته على 12 ألفا و905 عبوات سلع غذائية "عصائر" بدون مستندات مجهولة المصدر، و140 كيلو جرام لحوم مجمدة جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيتها، وبمواجهته اعترف بما نسب إليه. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة