العيون الساهرة تفسد خطة 345 محتكرا للسلع

٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٧ م

مباحث التموين - صورة أرشيفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، شن حملاتها على كل مديريات الأمن، تنفيذا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وذلك بالتحقق من الالتزام ببيع المواد والسلع التموينية بأسعارها المقررة، وكذلك الالتزام بتنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب" وكذلك غلق مراكز الدروس الخصوصية، التي تحشد أعدادا كبيرة من الطلاب نظير تحصيل الأموال منهم، دون اعتبار للحفاظ على صحتهم بمنع التجمعات تفاديا لانتشار فيروس كورونا.

وأسفرت جهود الحملة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 961 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 345 قضية في مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار، وضبط 274 مخالفة في مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية، وغلق مركزين تعليميين للدروس الخصوصية. وتستمر الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي