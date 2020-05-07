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السعودية تعتمد لائحة عقوبات مخالفي إجراءات «كورونا»

٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:١٠ م
السعودية - صورة أرشيفية
السعودية - صورة أرشيفية
أعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، موافقة وزير الداخلية اعتماد لائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وجاءت اللائحة بناء على الفقرة الثانية من الأمر الملكى، رقم (أ/584) وتاريخ 1441/9/6، وإلحاقا لما سبق إعلانه بتاريخ 12 رمضان 1441هـ بشأن الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، وجاءت اللائحة كالتالي: أولا: تهدف اللائحة فرض التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات البشرية التي تكون سببا مباشرا لتفشي فيروس كورونا، والحد منها بما يضمن الحيلولة دون تفشيه.
ثانيا: يقصد بالتجمعات لأغراض تطبيق هذه اللائحة، أي تجمع لأكثر من أسرة واحدة، أو أي تجمع بحسب ما أشير إليه في البند (ثالثا) من هذه اللائحة يتكون من 5 أشخاص فأكثر في حيز واحد أو محدد ولا يربطهم علاقة سكنية واحدة. ثالثا: تمنع التجمعات بكافة صورها وأشكالها وأماكن حدوثها. رابعا: يتولى ضبط التجمعات بجميع
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كورونا والحجر الصحي (9)

السعودية تسجل 1793 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في السعودية ارتفاعا قياسيا جديدا بتسجيل السلطات الصحية 1793 حالة جديدة للفيروس في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية. وأكدت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا، أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا في المملكة بلغ 33731 حالة. وشهدت حصيلة الإصابات اليوم في المملكة ارتفاعا قياسيا ثانيا على التوالي، بعد تسجيل 1687 إصابة يوم أمس. وأعلنت الوزارة عن تسجيل 10 وفيات جديدة جراء الوباء خلال آخر 24 ساعة، مقارنة مع 9 وفيات في اليوم السابق.
التظاهر -في -لبنان (8)

احتجاجات أمام البرلمان وقصر العدل في بيروت

انطلقت تحركات شعبية لبنانية، اليوم الخميس، أمام البرلمان وقصر العدل في بيروت، في تجدد للحركة الاحتجاجية اللبنانية، رغم قرار التعبئة العامة الذى أصدرته الحكومة احترازيا من تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، ووفقا لما نشر على موقع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، نفذت مجموعات من الناشطين وقفة احتجاجية أمام قصر العدل فى بيروت، للمطالبة بالإفراج عن عدد من الموقوفين من الحراك الشعبي في طرابلس "شمال لبنان"، وبلدة المرج البقاعية "وسط" وصيدا "جنوب لبنان"، وذلك إثر المواجهات التى حصلت الأسبوع الماضي.
حسان دياب

حسان دياب: لبنان لم يسبق له أن واجه كل هذه الأزمات

قال رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، إن بلاده لم يسبق لها أن واجهت كما من الأزمات على النحو الذي تشهده في الوقت الراهن، وأنه لا يوجد دولة في العالم واجهت هذا الحجم من المصاعب والأزمات لدى تقديمها طلبا لتلقي المساعدة والدعم من صندوق النقد الدولي، جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الحكومة اللبنانية وعدد من الوزراء، مع سفراء دول الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية وكندا ومسئولى المنظمات الدولية والأممية لدى لبنان، اليوم الخميس، لاستعراض أولويات التنمية التي يعتزم لبنان العمل عليها على مدة السنوات الـ3 المقبلة.
بشار-الاسد

«كورونا» يؤجل انتخابات مجلس الشعب السوري

أعلن الرئيس السورى بشار الأسد، تأجيل الانتخابات التشريعية في البلاد، إلى يوم 19 يوليو المقبل، بسبب الإجراءات الاحترازية من أجل التصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد، وذكرت رئاسة الجمهورية السورية، على حسابها الرسمي عبر موقع "تويتر"، اليوم الخميس: "ضمن الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة للتصدى لفيروس كورونا، أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 121 للعام 2020، القاضي بتأجيل انتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعى الثالث المحددة بموجب المرسوم رقم 86 لعام 2020 بتاريخ 20 مايو 2020، إلى يوم الأحد 19 يوليو 2020".
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محمد العبد العالي المتحدث باسم الصحة السعودية

السعودية تسجل 9 حالات وفاة و1595 إصابة جديدة بكورونا

أعلن الدكتور محمد العبد العالي المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1595 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليكون إجمالي الحالات 30 ألفًا و251 حالة، وتسجيل 9 حالات وفاة ليكون إجمالي حالات الوفاة 200 حالة، وتم تسجيل 955 حالة تعافٍ جديدة ليكون إجمالي الحالات 5 آلاف و431 حالة، إذ أن فترة التعافي متفاوتة بين المرضى، حيث يحتاج لأيام والبعض يحتاج لأسابيع، وبشكل عام فترات التعافي تعقب حالات الإصابة خلال الفترة المقبلة، مشددا على ضرورة البقاء في المنزل لتفادي العدوى.
كورونا

لمنع تفشي كورونا.. السعودية تعزل المدينة الصناعية الثانية في الدمام

قررت السلطات في السعودية عزْل منطقة صناعية في مدينة الدمام، في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وأشار مصدر بوزارة الداخلية، إلى أنه ابتداءً من اليوم الأحد، يصبح من الممنوع دخول المدينة الصناعية الثانية بالدمام والخروج منها حتى إشعار آخر، وسوف يُستثنى من هذه الإجراءات عمليات الشحن ونقل البضائع، كما ستعمل "المصانع الحيوية" بالمدينة الصناعية الثانية بثلث طاقتها، بحسب وكالة الأنباء الرسمية. وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار كورونا.
مكة-السعودية

بعد عزلها 52 يوما.. الحياة تعود للقطيف مجددا

صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، بأنه تقرر السماح بالدخول إلى محافظة القطيف والخروج منها بداية من، اليوم الخميس، إضافة لاستمرار السماح بالتجول من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، مؤكدا على استمرار عمل الأنشطة المستثناة، والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي سبق الإعلان عنها، وذلك حفاظا على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين، وذلك بحسب وكالة الأنباء السعودية. وكانت الداخلية السعودية قررت، يوم 8 مارس الماضي، تعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية مؤقتا، على خلفية تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا بها.
الطيران السعودي

الخطوط السعودية تعلن موعد تلقي الحجوزات الداخلية

أعلنت الخطوط الجوية السعودية، اليوم الثلاثاء، أنها ستبدأ في تلقي الحجوزات الداخلية على موقعها الإلكتروني اعتبارًا من يوم 1 يونيو المقبل، بعد التعليق الساري حاليًا لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ووفقًا لقناة "العربية"، ذكرت مصادر إعلامية سعودية، أن الشركة بدأت تلقي الحجوزات الداخلية على موقعها الإلكتروني، وحتى الآن لم يصدر قرار من الحكومة بعودة الطيران الداخلي في المملكة. وسبق أن أكد مصدر مسؤول بالخطوط الجوية العربية السعودية عدم دقة ما نشر حول توقعها استمرار تعليق الطيران حتى نهاية العام، مشيرا إلى أن الرسالة المتداولة استخدمت خارج السياق.
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