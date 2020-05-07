اورنچ توفر 50 ألف كرتونة غذاء للمتضررين من كورونا

٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:١٠ م

اورنج تدعم 50 ألف أسرة

في إطار تكثيف جهودها المجتمعية في شهر رمضان، اعلنت "اورنچ مصر" عن تكفلها بإطعام 50 ألف أسرة مصرية من أسر العمالة اليومية غير المنتظمة وذلك بالتعاون مع "بنك الطعام المصري". وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للحملات المجتمعية المختلفة التي اتخذتها اورنچ لدعم جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد والمساهمة في تخفيف العبء عن المواطنين. وبموجب الحملة الجديدة ستقوم اورنچ بتوفير المواد الغذائية الاساسية في 6 محافظات وهم القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم والبحيرة والإسكندرية وذلك بالتعاون مع "بنك الطعام المصري".

و سوف تقوم اورانج مصر بتوزيع المواد الغذائية بالتعان مع562 جمعية في هذه المحافظات الستة والتي بدورها ستقوم بتوزيع 50 الف كرتونة غذائية على الأسر المستحقة والاكثر احتياجاً طبقاً لقاعدة بيانات بنك الطعام المصري والجمعيات الخيرية المشاركة في المبادرة. وتأتي هذه المبادرة تأكيدًا على الدور المجتمعي الذي