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اورنچ توفر 50 ألف كرتونة غذاء للمتضررين من كورونا

٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:١٠ م
اورنج تدعم 50 ألف أسرة
اورنج تدعم 50 ألف أسرة
في إطار تكثيف جهودها المجتمعية في شهر رمضان، اعلنت "اورنچ مصر" عن تكفلها بإطعام 50 ألف أسرة مصرية من أسر العمالة اليومية غير المنتظمة وذلك بالتعاون مع "بنك الطعام المصري". وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للحملات المجتمعية المختلفة التي اتخذتها اورنچ لدعم جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد والمساهمة في تخفيف العبء عن المواطنين. وبموجب الحملة الجديدة ستقوم اورنچ بتوفير المواد الغذائية الاساسية في 6 محافظات وهم القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم والبحيرة والإسكندرية وذلك بالتعاون مع "بنك الطعام المصري".
و سوف تقوم اورانج مصر بتوزيع المواد الغذائية بالتعان مع562 جمعية في هذه المحافظات الستة والتي بدورها ستقوم بتوزيع 50 الف كرتونة غذائية على الأسر المستحقة والاكثر احتياجاً طبقاً لقاعدة بيانات بنك الطعام المصري والجمعيات الخيرية المشاركة في المبادرة. وتأتي هذه المبادرة تأكيدًا على الدور المجتمعي الذي
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البنك-المركزي

البنك المركزي: تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 37 مليار دولار

أعلن البنك المركزي، تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر إلى 37.037 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي، مقابل 40.108 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، موضحا أنه نتيجة لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد للشهر الثاني على التوالي وعلى أثارها، تواصلت عمليات التخارج لاستثمارات الصناديق المالية الأجنبية من الأسواق الناشئة، وكذلك السوق المصرية خلال شهر أبريل الماضي.
صادرات-تركيا للعراق

نمو الصادرات المصرية وتراجع بالتجارة الخارجية لهذه الأسباب

شهدت قيمة التجارة الخارجية لمصر هبوطا بنسبة 11% خلال شهري يناير وفبراير 2020 لتسجل نحو 16.201 مليار دولار في مقابل 18.193 مليار دولار خلال نفس الشهرين من 2019 ، وذلك تزامناً مع ظهور فيروس كورونا المستجد وبدء تفشيه مطلع العام الجاري. وأوضحت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة حديثًا أن قيمة العجز بالميزان التجاري خلال أول شهرين من العام انخفضت بنسبة 32.8% لتبلغ نحو 5.425 مليار دولار مقابل 8.079 مليار دولار.
وزير-الماليه

الحكومة تنفق 40 مليار جنيه لمواجهة أزمة فيروس كورونا

قال محمد معيط، وزير المالية أنه تم صرف 40 مليار جنيه من إجمالى 100 مليار جنيه لمواجهة أزمة فيروس كورونا. واضاف وزير المالية أنه من المتوقع تحقيق 4.2% نمو اقتصادى بدلًا من 6 % بنهاية العام. وكان الرئيس السيسي منذ بداية أزمة كورونا قد وجه بتخصيص 100 مليار جنيه لمواجه أزمة كورونا، وقامت الدولة بصرف 500 جنيه كإعانات للعمالة غير المنتظمة.
الكسندر فرومان فودافون مصر

صرف معونة الحكومة للعمالة اليومية عبر فودافون كاش

أعلنت شركة "فودافون مصر"، تعاونها مع البنك المركزي المصري ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة القوى العاملة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لدعم مبادرة البنك والحكومة المصرية لدعم العمالة اليومية وغير المنتظمة من المتأثرين بالأوضاع الحالية، وتمكينهم اقتصاديا، حيث تشارك فودافون في المرحلة الثانية من صرف المعونة المستحقة، وتقوم "فودافون" بصرف المعونة لأكثر من 50?من اجمالي نصيب شركات المحمول التي تقدم خدمات المحافظ الإلكترونية في السوق المصرية وذلك لتمتع فودافون بالحصة السوقية الأكبر لسوق المحمول في مصر وايضا لخدمات تحويل الأموال عبر المحمول.
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خالد حجازى اتصالات مصر

اتصالات مصر: جاهزون لخطة الدولة في التحول الرقمي

نجحت شركة اتصالات مصر في صرف منحة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة بالتعاون مع البنك المركزي المصري والهيئة القومية للبريد، حيث استطاع المستفيدون من المنحة صرف مستحقاتهم بكل سهولة على مدار الأيام الماضية من خلال تطبيق «اتصالات كاش» المتميز، وأكدت الشركة أن نجاحها في هذا المشروع يأتي تأكيدًا على قوة اتصالات مصر في المشاركة في خطة الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي الذي تستهدف تحقيقة بشكل متكامل، لاسيما وأن اتصالات كانت لها تجربة نجاح سابقة فيما يتعلق بصرف النفقة للسيدات المطلقات بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي.

وزير المالية: نسعى لتحويل محنة كورونا إلى منحة لقطاع الصناعة

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها القيادة السياسية وساندها الشعب خلال السنوات الماضية، أتاحت قدرًا من الصلابة للاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن الحكومة انتهجت سياسة استباقية لإدارة الأزمة بشكل سريع من خلال توفير حزمة مالية مساندة للاقتصاد المصري تبلغ نحو 2? من الناتج المحلي.
هالة السعيد- وزيرة التخطيط

بعد أزمة كورونا.. هل يعود الاقتصاد المصري إلى النمو في عام 2021؟

يؤكد صندوق النقد الدولى، أن مصر تعد الدولة الوحيدة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التى من المتوقع أن تحافظ على معدلات النمو، فى ظل تداعيات انتشار كورونا، لافتًا إلى أن النمو فى مصر يأتى مقارنة بتحقيق بقية الدول انكماشًا اقتصاديًّا، جراء تفشى الفيروس المستجد، متوقعًا أن تنجح الحكومة فى تحقيق معدل نمو اقتصادى 2% خلال العام المالى الجارى، و2.8% فى 2021، مقابل نحو 5.6% فى 2019، كما توقع الصندوق انكماشًا حادًّا لنمو الاقتصاد العالمى بنسبة 3% خلال العام الجارى بسبب كورونا.
الضريبة-العقارية

تفاصيل تقسيط ضريبة الدخل للشركات المتضررة من كورونا

أصدرت مصلحة الضرائب تعليمات رقم (47) لسنة 2020 وملحقًا لها، بشأن تقسيط ضريبة الدخل المستحقة عن إقرار عام 2019 على الشركات العاملة في كل من قطاع الطيران، وقطاع السياحة والآثار (يتضمن المطاعم والمقاهي)، وقطاع الفنادق (المنشآت السياحية والفندقية)، وقطاع الصحافة والإعلام، (بسبب التأثر الكبير بأهم مورد مالي وهو حصيلة الإعلانات والتسويق)، والقطاع الصناعي (خاصة الشركات التي تعمل بمجال التصدير)، وباستثناء المنشآت الصناعية العاملة في القطاع الغذائي والدوائي ومستلزمات الرعاية الصحية أو المنظفات.
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