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باكستان تعتزم رفع قيود «كورونا» رغم زيادة الإصابات

٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:١٤ م
رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان - صورة أرشيفية
رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان - صورة أرشيفية
أعلنت باكستان، اليوم الخميس، خططا لرفع تقريبا كل القيود المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، باستثناء الحظر المفروض على وسائل النقل العام، رغم الزيادة في اعداد الإصابات الجديدة والوفيات، وقال رئيس الوزراء عمران خان، إن القيود سوف ترفع بداية من يوم السبت المقبل، مضيفا أن الخطوة يرجى منها عدم خسارة الملايين من الأشخاص سبل رزقهم في بلد يعيش نحو 40% منها في فقر، فيما قال وزير التخطيط أسد عمر، إنه سوف يعاد فتح قطاعات اقتصاد رئيسية بينها الزراعة والبناء والتصنيع والتجزئة، لكن سوف تظل وسائل النقل العام بما في ذلك القطارات والسفر جوا، مغلقة.
وبالإضافة إلى ذلك تم تمديد غلق المؤسسات التعليمة حتى 15 يوليو المقبل، بحسب وزير التعليم شفقت محمود، ويأتي القرار بتخفيف قيود الإغلاق بعد يوم من تسجيل باكستان نحو 1500 حالة إصابة جديدة، وهو أعلى رقم حتى الآن. وأصيب أكثر من 23 ألف شخص في باكستان التي شهدت نحو 550 حالة وفاة، بحسب الإحصاءات الرسمية التي
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أوتافيو? ?دو ريجو باروس

إصابة المتحدث باسم رئيس البرازيل بفيروس كورونا

أعلن مكتب المتحدث باسم رئيس البرازيل جايير بولسونارو، في بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" الفضائية، أن الفحوص أثبتت إصابة المتحدث أوتافيو دو ريجو باروس (59 عاما)، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وهو يخضع حاليا للحجر الصحي في منزله، ولم تظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس، مضيفا أن العاملين بالمكتب ينتظرون في منازلهم نتائج فحوص كورونا. وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الخميس، عن تسجيل رقم قياسي في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، بلغ 10 آلاف و503 حالات خلال الـ24 ساعة الماضية، إضافة إلى 615 وفاة في أعلى مؤشر أيضا.
مصنع-بتروكيماويات .(4)

مقتل 5 أشخاص وإصابة 1000 آخرين بسبب تسرب غاز بالهند

أعلنت الشرطة الهندية، صباح اليوم الخميس، مصرع 5 أشخاص على الأقل وإصابة 1000 آخرين، إثر تسرب غاز من مصنع مواد كيميائية في جنوب شرق البلاد، موضحة أن الغاز تسرب من خزانين يزنان 5 آلاف طن لم يكونا يخضعان لمراقبة، بسبب إجراءات العزل المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). ومن جانبه، قال سواروب راني المسؤول في شرطة فيزاخابتنام بولاية أندرا براديش: "يمكننا أن نؤكد حاليا أن 5 أشخاص قتلوا، وهناك 70 شخصا على الأقل غائبون عن الوعي، وما بين 200 إلى 500 شخص يتم معالجتهم".
فيروس كورونا

إصابات كورونا حول العالم تقترب من الـ4 ملايين

تخطى عدد الإصابات حول العالم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، اليوم الخميس، حاجز 3 ملايين و843 ألف حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 265 ألفا و668 حالة، ووصلت حالات الشفاء إلى مليون و314 ألفا و586 حالة. وبحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، تخطى عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها مليون و263 ألف حالة، ووصل عدد الوفيات إلى 74 ألفا و 809 حالات، أما في إسبانيا وصل عدد المصابين إلى 253 ألفا و682 حالة، وعدد الوفيات 25 ألفا و857 حالة، وفي إيطاليا بلغ عدد الإصابات 214 ألفا و 457 حالة، وعدد الوفيات 29 ألفا و684 حالة.
منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: إرسال بعثة للصين لتحديد منشأ كورونا

تدرس منظمة الصحة العالمية إرسال بعثة جديدة إلى الصين سعيا لتحديد منشأ فيروس كورونا المستجد، وذلك وسط جدل متنام حول مصدر الفيروس الذي تسبب في وفاة أكثر من 250 ألف شخص، ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن ماريا فان كيرخوف عالمة الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي: "بدون معرفة مكان أصل الحيوان، سيكون من الصعب منع التفشي من الحدوث مرة أخرى"، مضيفة: "هناك مناقشات تجري مع نظرائنا في الصين لإرسال بعثة أخرى ستكون أكاديمية بشكل أكبر في تركيزها، وتركز حقا على النظر فيما حدث في البداية فيما يتعلق بالتعرض لحيوانات مختلفة".
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ميخائيل ميشوستين

روسيا تمدد القيود المفروضة على دخول الأجانب

أعلن رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع لهيئة رئاسة المجلس التنسيقي الحكومي، أن القيود المفروضة على دخول الأجانب إلى روسيا سيتم تمديدها حتى موعد تحسن الوضع وانحسار تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا: "حتى 30 أبريل على المواطنين الأجانب قيود مفروضة على دخولهم إلى بلادنا، ولقد وقعت على قرار حكومي بتمديد هذه الفترة حتى انحسار تفشي وانتشار فيروس كورونا، أما بالنسبة لبعض الأجانب سيتم إلغاء القيود المفروضة على دخول الأراضي الروسية"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.
مسجد-الدمرداش (2)

رجال دين في باكستان يطالبون باستئناف صلاة الجماعة

طالبت مجموعة من رجال الدين البارزين في باكستان باستئناف صلاة الجمعة داخل المساجد رغم الحظر المفروض بسبب فيروس كورونا، مشيرين إلى أن إقامة صلوات الجماعة سيتم مع مراعاة التدابير التي تدعو إليها الحكومة. وكانت السلطات قد حظرت تجمع أكثر من 5 أشخاص داخل المساجد وهو ما أثار حفيظة رجال دين واشتباكات بين مصلين ورجال الشرطة، وسجلت باكستان نحو 6 آلاف حالة إصابة و96 وفاة، وأكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، أن الحكومة تتخذ كافة الإجراءات لإعادة الباكستانيين العالقين في الخارج.
??كورونا في الكويت

سوريا تخفف من القيود على بعض النشاطات الاقتصادية

سمحت الحكومة السورية، اليوم الأربعاء، لمهن ومصانع جديدة بإعادة فتح أبوابها، وذلك في إطار سياسة التخفيف من القيود والإجراءات التي فرضتها السلطات قبل أسابيع لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتشمل قائمة النشاطات الاقتصادية التي سيسمح بإعادة استئناف نشاطها محلات الصاغة ومحلات العدد الصناعية ومحلات الهاتف المحمول، ووافقت، أمس الثلاثاء، الحكومة السورية على استثناء بعض المهن من قرار الحظر، الذي فرضته، في منتصف شهر مارس الماضي، بسبب انتشار كورونا.
الامارات

الإمارات: قيود على الدول التى ترفض استقبال رعاياها

تدرس دولة الإمارات العربية المتحدة، فرض قيود على الدول التي ترفض استقبال رعاياها. وقال مصدر مسؤول في وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية "إن الوزارة تدرس خيارات عدة تعيد بموجبها شكل التعاون والعلاقة في مجال العمل مع الدول المرسلة للعمالة التي ترفض استقبال رعاياها العاملين في القطاع الخاص في الدولة والذين يرغبون بالعودة الى بلدانهم سواء بانتهاء علاقة العمل أو الخروج في إجازة مبكرة. وأوضح أن خطوة الوزارة جاءت بعد عدم تجاوب عدد من الدول في استقبال رعاياها العاملين في الدولة الذين تقدموا بطلبات للعودة إلى بلدانهم في ظل الظروف الراهنة.
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