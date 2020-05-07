باكستان تعتزم رفع قيود «كورونا» رغم زيادة الإصابات

٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:١٤ م

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان - صورة أرشيفية

أعلنت باكستان، اليوم الخميس، خططا لرفع تقريبا كل القيود المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، باستثناء الحظر المفروض على وسائل النقل العام، رغم الزيادة في اعداد الإصابات الجديدة والوفيات، وقال رئيس الوزراء عمران خان، إن القيود سوف ترفع بداية من يوم السبت المقبل، مضيفا أن الخطوة يرجى منها عدم خسارة الملايين من الأشخاص سبل رزقهم في بلد يعيش نحو 40% منها في فقر، فيما قال وزير التخطيط أسد عمر، إنه سوف يعاد فتح قطاعات اقتصاد رئيسية بينها الزراعة والبناء والتصنيع والتجزئة، لكن سوف تظل وسائل النقل العام بما في ذلك القطارات والسفر جوا، مغلقة.

وبالإضافة إلى ذلك تم تمديد غلق المؤسسات التعليمة حتى 15 يوليو المقبل، بحسب وزير التعليم شفقت محمود، ويأتي القرار بتخفيف قيود الإغلاق بعد يوم من تسجيل باكستان نحو 1500 حالة إصابة جديدة، وهو أعلى رقم حتى الآن. وأصيب أكثر من 23 ألف شخص في باكستان التي شهدت نحو 550 حالة وفاة، بحسب الإحصاءات الرسمية التي