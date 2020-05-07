ترامب: «كورونا» هجوم أسوأ من «بيرل هاربر و11 سبتمبر»

٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:١٩ م

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - صورة أرشيفية

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بأنه أسوأ هجوم على الولايات المتحدة، متهما الصين بالتسبب في الأمر، قائلا إن الوباء العالمي ضرب الولايات المتحدة بشدة تفوق القصف الياباني على قاعدة بيرل هاربر في الحرب العالمية الثانية، وكذلك هجمات 11 سبتمبر 2001، وتبحث الإدارة الأمريكية اتخاذ إجراءات عقابية ضد الصين بسبب أسلوب تعاملها مع بداية تفشي الفيروس، فيما تقول بكين إن الولايات المتحدة تريد صرف الانتباه عن طريقة تعاملها هي مع الوباء.

ومنذ ظهوره في الصين في نهاية العام الماضي، تأكدت إصابة 1.2 مليون أمريكي، ومقتل نحو 73 ألفا جراء الإصابة بالفيروس. وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين في مكتبه بالبيت الأبيض: "لقد مررنا بأسوأ هجوم تتعرض له بلادنا على الإطلاق، هذا أسوأ هجوم تعرضنا له على الإطلاق، هذا أسوأ من بيرل هاربر، هذا أسوأ من الهجوم