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صرف معونة الحكومة للعمالة اليومية عبر فودافون كاش

تحرير:أحمد البرماوي ٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٠ م
ألكسندر فرومان
ألكسندر فرومان
أعلنت شركة "فودافون مصر"، تعاونها مع البنك المركزي المصري ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة القوى العاملة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لدعم مبادرة البنك والحكومة المصرية لدعم العمالة اليومية وغير المنتظمة من المتأثرين بالأوضاع الحالية، وتمكينهم اقتصاديا، حيث تشارك فودافون في المرحلة الثانية من صرف المعونة المستحقة، وتقوم "فودافون" بصرف المعونة لأكثر من 50?من اجمالي نصيب شركات المحمول التي تقدم خدمات المحافظ الإلكترونية في السوق المصرية وذلك لتمتع فودافون بالحصة السوقية الأكبر لسوق المحمول في مصر وايضا لخدمات تحويل الأموال عبر المحمول.
هذا وقد تم بالفعل صرف? المستحقات للعمالة من فروع الشركة والصراف الالي، كما تقوم "فودافون" بإرسال رسائل للمستفيدين بالتوجه لصرف المنحة من أقرب فرع لهم.‎وساعد علي نجاح عملية الصرف انتشار منافذ "فودافون" علي مستوي الجمهورية ووجود اكثر من 180 الف منفذ وماكينات صرف آلي في جميع أنحاء الجمهورية.‎وتأتي هذه
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البنك-المركزي

البنك المركزي: تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 37 مليار دولار

أعلن البنك المركزي، تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر إلى 37.037 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي، مقابل 40.108 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، موضحا أنه نتيجة لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد للشهر الثاني على التوالي وعلى أثارها، تواصلت عمليات التخارج لاستثمارات الصناديق المالية الأجنبية من الأسواق الناشئة، وكذلك السوق المصرية خلال شهر أبريل الماضي.
اورنج تدعم 500 ألف أسرة

اورنچ توفر 50 ألف كرتونة غذاء للمتضررين من كورونا

في إطار تكثيف جهودها المجتمعية في شهر رمضان، اعلنت "اورنچ مصر" عن تكفلها بإطعام 50 ألف أسرة مصرية من أسر العمالة اليومية غير المنتظمة وذلك بالتعاون مع "بنك الطعام المصري". وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للحملات المجتمعية المختلفة التي اتخذتها اورنچ لدعم جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد والمساهمة في تخفيف العبء عن المواطنين. وبموجب الحملة الجديدة ستقوم اورنچ بتوفير المواد الغذائية الاساسية في 6 محافظات وهم القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم والبحيرة والإسكندرية وذلك بالتعاون مع "بنك الطعام المصري".
صادرات-تركيا للعراق

نمو الصادرات المصرية وتراجع بالتجارة الخارجية لهذه الأسباب

شهدت قيمة التجارة الخارجية لمصر هبوطا بنسبة 11% خلال شهري يناير وفبراير 2020 لتسجل نحو 16.201 مليار دولار في مقابل 18.193 مليار دولار خلال نفس الشهرين من 2019 ، وذلك تزامناً مع ظهور فيروس كورونا المستجد وبدء تفشيه مطلع العام الجاري. وأوضحت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة حديثًا أن قيمة العجز بالميزان التجاري خلال أول شهرين من العام انخفضت بنسبة 32.8% لتبلغ نحو 5.425 مليار دولار مقابل 8.079 مليار دولار.
وزير-الماليه

الحكومة تنفق 40 مليار جنيه لمواجهة أزمة فيروس كورونا

قال محمد معيط، وزير المالية أنه تم صرف 40 مليار جنيه من إجمالى 100 مليار جنيه لمواجهة أزمة فيروس كورونا. واضاف وزير المالية أنه من المتوقع تحقيق 4.2% نمو اقتصادى بدلًا من 6 % بنهاية العام. وكان الرئيس السيسي منذ بداية أزمة كورونا قد وجه بتخصيص 100 مليار جنيه لمواجه أزمة كورونا، وقامت الدولة بصرف 500 جنيه كإعانات للعمالة غير المنتظمة.
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الكسندر-فرومان-رئيس-فودافون-مصر‎

إجراءات جديدة وزيادة حدود المعاملات على فودافون كاش

أعلنت شبكة المحمول الأولى في مصر، "فودافون مصر"، عن اطلاقها عدد من الخدمات المميزة من خلال محفظتها الالكترونية "فودافون كاش" والتي يمكن الأن ولأول مرة التسجيل لاستخدامها من المنزل باستخدام الرقم القومي فقط، بهدف تطوير ودعم منظومة خدمات الدفع الالكتروني في مصر بما يتماشى مع خطة الدولة والبنك المركزي للحد من التعامل النقدي وتحويل الخدمات إلى النمط الرقمي خلال الفترة الراهنة. كما تساهم هذه الخطوة في إتاحة خدمات "فودافون كاش" لمزيد من الشرائح والمستخدمين، حيث ساهمت المحفظة بالفعل في تيسير الدفع الالكتروني لأكثر من مليون عميل دائم الاستخدام شهرياً.
السيسي بالكمامة

السيسي خلال تفقده المشروعات الإنشائية: «الناس مش لابسة كمامات ليه»

صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تفقد بعد ظهر اليوم الخميس، بعض مواقع المشروعات الإنشائية، إذ قال راضي، في بيان له اليوم، إنه في ضوء ما تلاحظ من عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالموقع، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كافة الجهات المعنية بالتشديد على جميع الشركات بضرورة توفير أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية، وعلى وجه الخصوص ارتداء الكمامات وتجنب التجمعات المزدحمة.
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