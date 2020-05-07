صرف معونة الحكومة للعمالة اليومية عبر فودافون كاش

تحرير:أحمد البرماوي ٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٠ م

ألكسندر فرومان

أعلنت شركة "فودافون مصر"، تعاونها مع البنك المركزي المصري ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة القوى العاملة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لدعم مبادرة البنك والحكومة المصرية لدعم العمالة اليومية وغير المنتظمة من المتأثرين بالأوضاع الحالية، وتمكينهم اقتصاديا، حيث تشارك فودافون في المرحلة الثانية من صرف المعونة المستحقة، وتقوم "فودافون" بصرف المعونة لأكثر من 50?من اجمالي نصيب شركات المحمول التي تقدم خدمات المحافظ الإلكترونية في السوق المصرية وذلك لتمتع فودافون بالحصة السوقية الأكبر لسوق المحمول في مصر وايضا لخدمات تحويل الأموال عبر المحمول.

هذا وقد تم بالفعل صرف? المستحقات للعمالة من فروع الشركة والصراف الالي، كما تقوم "فودافون" بإرسال رسائل للمستفيدين بالتوجه لصرف المنحة من أقرب فرع لهم.‎وساعد علي نجاح عملية الصرف انتشار منافذ "فودافون" علي مستوي الجمهورية ووجود اكثر من 180 الف منفذ وماكينات صرف آلي في جميع أنحاء الجمهورية.‎وتأتي هذه

هذا وقد تم بالفعل صرف? المستحقات للعمالة من فروع الشركة والصراف الالي، كما تقوم "فودافون" بإرسال رسائل للمستفيدين بالتوجه لصرف المنحة من أقرب فرع لهم.



‎وساعد علي نجاح عملية الصرف انتشار منافذ "فودافون" علي مستوي الجمهورية ووجود اكثر من 180 الف منفذ وماكينات صرف آلي في جميع أنحاء الجمهورية.



‎وتأتي هذه الشراكة لتعكس الثقة في قدرة "فودافون مصر" على دعم التحول الرقمي للخدمات ومؤازرة الدولة خلال الأوضاع الحالية وتيسير حياة المواطنين، حيث أعلنت "فودافون" في وقت سابق ومنذ بداية أزمة "كورونا" إمكانية التسجيل لاستخدام المحفظة الإلكترونية من المنزل بالرقم القومي فقط، وذلك دعماً لمنظومة الدفع الرقمي في مصر بما يتماشى مع خطة الدولة والبنك المركزي للحد من التعامل النقدي وتحويل الخدمات إلى النمط الرقمي خلال الفترة الراهنة.



