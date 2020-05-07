المرور: غلق كوبري الجيزة المعدني جزئيا 4 أيام

٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٨ م

المرور - صورة أرشيفية

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن غلق جزئى لكوبرى الجيزة المعدنى لمدة 4 أيام، لاستكمال أعمال الصيانة، ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي، وتبدأ الأعمال في الساعة التاسعة مساء اليوم وحتى الساعة الخامسة صباح يوم الأحد المقبل، أعلى جسم الكوبري، لتحقيق سيولة مرورية وتحقيق أعلى معدلات الأمن، وسيكون العمل على مدار الـ24 ساعة دون تعطيل الحركة المرورية، وسيتم غلق حارة مرورية بالتبادل خلال الأعمال في الوقت الذي وجه مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة بتكثيف الخدمات بمحيط الأعمال ومطلع ومنزل الكوبري.

يأتي ذلك في ضوء استكمال أعمال الصيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي الخاصة بكوبري الجيزة المعدني لتحقيق السيولة المرورية وأعلى معدلات الأمن والسلامة على المحاور والطرق بالمحافظة. ووجه اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، بوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الأعمال بالكامل، وتعيين