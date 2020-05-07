البنك المركزي: تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 37 مليار دولار

تحرير:أحمد البرماوي ٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٩ م

البنك المركزي

أعلن البنك المركزي، تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر إلى 37.037 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي، مقابل 40.108 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، موضحا أنه نتيجة لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد للشهر الثاني على التوالي وعلى أثارها، تواصلت عمليات التخارج لاستثمارات الصناديق المالية الأجنبية من الأسواق الناشئة، وكذلك السوق المصرية خلال شهر أبريل الماضي.

وأكد البنك المركزي، أنه تم استخدام نحو 3.1 مليار دولار من الاحتياطي النقدي في تغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي، لضمان استيراد السلع الاستراتيجية. وأشار إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية بقيمة 1.6 مليار دولار والتى تضمنت استحقاق سندات دولية بمبلغ مليار دولار، وكذلك خروج