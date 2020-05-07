جريمة

«هتسافروا بعد الحظر» سائق ومدرس يبيعان الوهم للغلابة

٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٤١ م
ضبط متهمين - صورة تعبيرية
ضبط متهمين - صورة تعبيرية
كشف بلاغ ورد لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد عن نشاط سائق مارس أعمال النصب والاحتيال على شخصين يقيمان مركز المراغة محافظة سوهاج، إذ استولى السائق، 39 سنة، منهما على مبالغ مالية بعد إيهامهما بقدرته على تسفيرهما للعمل في إحدى الدول العربية بعد رفع قرار حظر الطيران، وذلك في إطار تكثيف جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لضبط الخارجين على القانون، خاصة في مجال مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم.
بالبحث والتحري تبين قيام المشكو في حقه بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالدول العربية والاستيلاء من الشاكيين على مبلغ 37 ألف جنيه كمقدم لمبلغ 60 ألفا مقابل تسفيرهما لإحدى الدول العربية وتوفير فرصة عمل لهما بها، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد
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مرور

المرور: غلق كوبري الجيزة المعدني جزئيا 4 أيام

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن غلق جزئى لكوبرى الجيزة المعدنى لمدة 4 أيام، لاستكمال أعمال الصيانة، ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي، وتبدأ الأعمال في الساعة التاسعة مساء اليوم وحتى الساعة الخامسة صباح يوم الأحد المقبل، أعلى جسم الكوبري، لتحقيق سيولة مرورية وتحقيق أعلى معدلات الأمن، وسيكون العمل على مدار الـ24 ساعة دون تعطيل الحركة المرورية، وسيتم غلق حارة مرورية بالتبادل خلال الأعمال في الوقت الذي وجه مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة بتكثيف الخدمات بمحيط الأعمال ومطلع ومنزل الكوبري.
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العيون الساهرة تفسد خطة 345 محتكرا للسلع

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، شن حملاتها على كل مديريات الأمن، تنفيذا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وذلك بالتحقق من الالتزام ببيع المواد والسلع التموينية بأسعارها المقررة، وكذلك الالتزام بتنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب" وكذلك غلق مراكز الدروس الخصوصية، التي تحشد أعدادا كبيرة من الطلاب نظير تحصيل الأموال منهم، دون اعتبار للحفاظ على صحتهم بمنع التجمعات تفاديا لانتشار فيروس كورونا.
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رجل فقد ضميره..ضبط مدير مركز تجاري يبيع منتجات فاسدة

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة جرائم الغش التجاري والاتجار بالسلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، قيام المدير المسئول عن مركز لبيع السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة بحيازة كميات من العصائر المعبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر، وكميات من اللحوم المجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها وطرحها للبيع معرصا حياة المستهلكين للخطر.
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شرطة المرافق تواجه إشغالات شوارع الجيزة بحملة مكبرة

وجهت مديرية أمن الجيزة حملة مكبرة تحت إشراف اللواء الدكتور طارق مرزوق، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال، ورفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام والمخالفات المرورية وضبط الكافتيريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين، نظرا لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة.
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مسجل خطر بدرجة نصاب.. باع الوهم لراغبي العمل بالبترول

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم استغلال النفوذ المزعوم والنصب والاحتيال على المواطنين، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة نصر أول بالقاهرة، له معلومات جنائية مسجلة) بإنشاء شركة وهمية كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة بدون ترخيص، واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على راغبي الحصول على وظائف بعد الإعلان على شبكة الإنترنت والقنوات الفضائية لتعيينهم بشركات دون شرط أو مؤهلات.
حبس-كلابشات

حبس مستريح جمع 20 مليون جنيه: وعد ضحاياه بـ25% أرباح

مستغلا اسم شركة يعمل فيها مدير مبيعات، زعم أنه مالكها، وأنه بإمكانه حصد أرباح بملايين الجنيهات من تجارة الإلكترونيات والهواتف المحمولة بالشركة، طالبا أموال الرغبين في الثراء السريع والحصول على فوائد شهرية تعادل ربع قيمة رأس المال، وبالفعل نجحت حيلته في إيقاع الطامعين في شرك جريمة نصب واحتيال، تمكن مدير المبيعات خلالها من جمع 20 مليون جنيه، بزعم تشغيلها ومنح أصحابها أرباح، لكنه عجز عن السداد، ليلجأ أصحاب المال أخيرا إلى الشرطة أملا في استرداد أموالهم من المتهم.
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حجوزات في الحظر.. ليلة سقوط سيدة بدرجة زعيمة عصابة

سيدة بدرجة زعيمة عصابة، اختمرت في ذهنها فكرة سهلت لها أعمال النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في قضاء عدة أيام بإحدى المدن السياحية، فجاءت أولى خطواتها تأسيس صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" زعمت من خلالها عن امتلاكه شركة وقدرتها على توفير حجوزات لراغبي الاستمتاع بالمدن الساحلية، نسجت خيوطها انتظارا لسقوط فريستها حتى أحكمت قبضتها عليه بين أنيابها لتستولي من أحد الأشخاص على مبلغ مالي قدره 16 ظالف جنيه ولدى مطالبته إياها بتوفير الحجز كما وعدته لم تف بذلك.
المتهمة (2)

كشف دهاء سيدة نصبت على الغلابة لتوفير فرص عمل وهمية

سيدة بدرجة زعيم عصابة، تصف تلك الجملة القصيرة جريمة حاصلة على دبلوم تجارة مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، مارست نشاطاً احتيالياً غير مشروع فى الاستيلاء على أموال الشباب راغبى العمل داخل البلاد، وذلك بإدارة شركة غير مرخصة بدائرة قسم شرطة الطالبية، وأعلنت بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى بقدرتها على توفير "فرص عمل للشباب" بالفنادق الكبرى والشركات الخاصة برواتب مجزية، وذلك للاستيلاء على أموالهم، وتمكنت من استقطاب عدد كبير من الضحايا تحت ذلك الزعم.
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