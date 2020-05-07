«هتسافروا بعد الحظر» سائق ومدرس يبيعان الوهم للغلابة

٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٤١ م

ضبط متهمين - صورة تعبيرية

كشف بلاغ ورد لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد عن نشاط سائق مارس أعمال النصب والاحتيال على شخصين يقيمان مركز المراغة محافظة سوهاج، إذ استولى السائق، 39 سنة، منهما على مبالغ مالية بعد إيهامهما بقدرته على تسفيرهما للعمل في إحدى الدول العربية بعد رفع قرار حظر الطيران، وذلك في إطار تكثيف جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لضبط الخارجين على القانون، خاصة في مجال مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم.

بالبحث والتحري تبين قيام المشكو في حقه بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالدول العربية والاستيلاء من الشاكيين على مبلغ 37 ألف جنيه كمقدم لمبلغ 60 ألفا مقابل تسفيرهما لإحدى الدول العربية وتوفير فرصة عمل لهما بها، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد