Dell EMC PowerStore مرونة البنية التحتية للتخزين
مع خدمات دل تكنولوجيز عند الطلب (DTOD) ، يستطيع عملاء PowerStore الاستجابة لارتفاع أحمال العمل وطلبات الخدمة الجديدة بسعة مرنة واقتصاديات السحابة
تحرير:أحمد البرماوي
٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٠ م
Dell EMC PowerStore
كشفت شركة دل عن مصنة Dell EMC PowerStore، وهي منصة بنية تحتية حديثة تم إنشاؤها بالكامل بتكنولوجيا فائقة وخبرات معالجة تحديات عصر البيانات.
وقال دان إنبار، المدير العام لحلول التخزين في شركة دل تكنولوجيز: "يخبرنا العملاء أن العقبة الرئيسية التي تحول دون تحقيق مبادراتهم في مجال التحول الرقمي هي الصراع المستمر بين دعم التزايد المستمر في أعباء العمل– بدءًا من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات التقليدية وصولًا إلى تحليلات البيانات- والواقع المتمثل في المعوقات الخاصة بالتكاليف والقيود والتعقيد الذي تتسم به البنية الأساسية الحالية لتكنولوجيا المعلومات.
تجمع منصة Dell EMC PowerStore بين الأتمتة وتكنولوجيا الجيل التالي وبنية برمجيات جديدة لتقديم بنية أساسية تساعد المؤسسات على تلبية هذه الاحتياجات. البنية التحتية الحديثة لعصر البياناتتستطيع المؤسسات تسريع عملية اتخاذ القرار والوصول إلى البيانات وأداء التطبيقات باستخدام منصة PowerStore، المصممة خصيصًا
تجمع منصة Dell EMC PowerStore بين الأتمتة وتكنولوجيا الجيل التالي وبنية برمجيات جديدة لتقديم بنية أساسية تساعد المؤسسات على تلبية هذه الاحتياجات.
البنية التحتية الحديثة لعصر البيانات
تستطيع المؤسسات تسريع عملية اتخاذ القرار والوصول إلى البيانات وأداء التطبيقات باستخدام منصة PowerStore، المصممة خصيصًا لدرجة توافر كبيرة تصل إلي (99.9999?).
• أحمال العمل: يعمل PowerStore على تبسيط البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات من خلال دعم مجموعة كبيرة من أحمال العمل التقليدية والحديثة من خلال بنية واسعة النطاق ومتوسعة للكتل بالإضافة إلى vVols من VMware.
• الأداء المحسّن: يُعد PowerStore أسرع سبع مرات وأكثر استجابة بثلاث مرات من مصفوفات التخزين متوسطة المدى السابقة من Dell EMC، بسبب تصميم NVMe الشامل ودعم ذاكرة فئة التخزين كذاكرة تخزين دائمة مدعومة بمحركات أقراص Intel® Optane ™ SSD ثنائية المنفذ.
• الكفاءة بدون أية تنازلات: يستطيع للعملاء التوفير في ميزانية تكنولوجيا المعلومات وسعتها بفضل ميزة إلغاء البيانات المكررة الدائمة والضغط وتقليل البيانات بنسبة 4:1.
يسمح التعلم الآلي والأتمتة الذكية بتقديم التطبيقات والخدمات بشكل أسرع مع تقليل وقت الموظفين بنسبة تصل إلى 99? لموازنة الأحجام
• بنية أساسية قابلة للبرمجة: تعمل على تبسيط تطوير التطبيقات وتقليل الأطر الزمنية للنشر من أيام إلى ثوانٍ، مع تكامل أطر الإدارة والتنظيم الرائدة من VMware ودعمها بما في ذلك Kubernetes و Ansible و VMware vRealize Orchestrator.
• البنية التحتية الذاتي: يعمل التعلم الآلي المدمج على أتمتة العمليات التي تتطلب عمالة كثيرة مثل وضع وحدات التخزين الأولية والترحيل وموازنة الأحمال وحل المشكلات.
• رؤى البنية التحتية: يجمع برنامج المراقبة والتحليل للتخزين CloudIQ من Dell EMC بين التعلم الآلي والذكاء البشري للأداء في الوقت الحقيقي وتحليل القدرات والتتبع التاريخي لعرض واحد للبنية التحتية لـ Dell EMC. ستعمل شركة دل تكنولوجيز على دمج CloudIQ عبر مجموعة البنية التحتية الكاملة للشركة للحصول على رؤى أكبر.
يقوم PowerStore بتحويل عمليات مركز البيانات ويسمح للمؤسسات بتطوير بنيتها التحتية بشكل سريع مع احتياجات الأعمال المتغيرة باستمرار:
• البنية القائمة على الحاوية: PowerStoreOS، تتيح بنية البرامج القائمة على الحاويات في النظام إمكانية نقل الميزات والتوحيد القياسي والوقت السريع للسوق للحصول على إمكانات جديدة.
• تقديم AppsON: مصفوفة التخزين الوحيدة المصممة لغرض معين والتي تتضمن برنامج VMware ESXi Hypervisor المدمج، يستطيع المسؤولون نشر التطبيقات مباشرة على المصفوفة لمزيد من المرونة. يعد AppsON الأول من نوعه في الصناعة، وهو مثالي لأحمال العمل التي تتطلب بيانات كثيفة في المواقع الأساسية وتطبيقات البنية التحتية.
• سهولة الترحيل: تسمح الأدوات الأصلية الجديدة داخل معالج PowerStore Manager للعملاء بأتمتة عمليات الترحيل الكاملة بأقل من عشر نقرات. يمكن للعملاء الاستفادة من عدد من الخيارات الغير معطلة للترحيل من التخزين الحالي مثل Unity و SC و PS Series و VNX و XtremIO.
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