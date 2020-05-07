Dell EMC PowerStore مرونة البنية التحتية للتخزين

مع خدمات دل تكنولوجيز عند الطلب (DTOD) ، يستطيع عملاء PowerStore الاستجابة لارتفاع أحمال العمل وطلبات الخدمة الجديدة بسعة مرنة واقتصاديات السحابة

تحرير:أحمد البرماوي ٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٠ م

Dell EMC PowerStore

كشفت شركة دل عن مصنة Dell EMC PowerStore، وهي منصة بنية تحتية حديثة تم إنشاؤها بالكامل بتكنولوجيا فائقة وخبرات معالجة تحديات عصر البيانات. وقال دان إنبار، المدير العام لحلول التخزين في شركة دل تكنولوجيز: "يخبرنا العملاء أن العقبة الرئيسية التي تحول دون تحقيق مبادراتهم في مجال التحول الرقمي هي الصراع المستمر بين دعم التزايد المستمر في أعباء العمل– بدءًا من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات التقليدية وصولًا إلى تحليلات البيانات- والواقع المتمثل في المعوقات الخاصة بالتكاليف والقيود والتعقيد الذي تتسم به البنية الأساسية الحالية لتكنولوجيا المعلومات.

تجمع منصة Dell EMC PowerStore بين الأتمتة وتكنولوجيا الجيل التالي وبنية برمجيات جديدة لتقديم بنية أساسية تساعد المؤسسات على تلبية هذه الاحتياجات. البنية التحتية الحديثة لعصر البياناتتستطيع المؤسسات تسريع عملية اتخاذ القرار والوصول إلى البيانات وأداء التطبيقات باستخدام منصة PowerStore، المصممة خصيصًا