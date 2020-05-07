مساحة 128 جيجا.. هونر تطرح 9X Lite أقل من 3000 جنيها

يدعم كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا مساعدة للعمق بدقة 2 ميجابكسل، ومدعم بمعالج Kirin 710 ووحدة معالجة الرسوميات Turbo التي تضمن معالجة الصور بجودة عالية.
اطلقت شركة HONOR خلال مؤتمر كبير عبر الإنترنت هاتفها الأحدث HONOR 9X Lite، الذي يمتاز بمواصفات تفوق سعره، حيث يعد الهاتف الوحيد في فئته السعريه والأقل من 3000 جنيها الذي يقدم امكانيات تنافسيه غير موجوده في باقي الهواتف من نفس الفئه السعريه.
ويقدم الهاتف تجربة ذكية ومتميزة للمستخدمين في مصر، أبرزها الماده المصنع منها الجهاز وهي الزجاج وليس البلاستيك وسعته التخزينيه 128 جيجا ، بالاضافه الي شاشة العرض الكاملة مقاس 6.5 بوصة ومزود ببطارية بقدرة 3750 مللي أمبير، مما يُمكن مستخدمي HONOR 9X Lite من استخدام الهاتف دون قلق بشأن شحنه طوال اليوم.
ويبرز هاتف HONOR 9X Lite بأدائه وإمكانياته الاستثنائية ويضم القطع التقنية والبرمجيات الأكثر ملاءمة التي تلبي احتياجات وعادات وتفضيلات المستخدمين والتي تنافس بقية العلامات في المجال بأحدث تقنياتها.وقال كريس سان بايغونغ، رئيس شركة HONOR في الشرق الأوسط وأفريقيا: "يسرنا أن نطرح هاتف HONOR 9X Lite في مصر
ويبرز هاتف HONOR 9X Lite بأدائه وإمكانياته الاستثنائية ويضم القطع التقنية والبرمجيات الأكثر ملاءمة التي تلبي احتياجات وعادات وتفضيلات المستخدمين والتي تنافس بقية العلامات في المجال بأحدث تقنياتها.
وقال كريس سان بايغونغ، رئيس شركة HONOR في الشرق الأوسط وأفريقيا: "يسرنا أن نطرح هاتف HONOR 9X Lite في مصر ونحن على ثقة تامة بأن هذا الهاتف الرائد سيلقى رضا عشاق العلامة.
صُمم HONOR 9X Lite للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي مبتكر وبسعر مناسب. وستكون ميزاته الذكية نقطة جذب إضافية للخبراء الرقميين الذين يتطلعون إلى الإبداع والعيش في عالم ذكي اليوم.
وتعد أبرز المزايا الأساسية في هاتف HONOR 9X Lite
قدرات التصوير الاستثنائية مع الكاميرا المزدوجة دقة 48 ميجابكسل الملائمة لكل مناسبة.
ويقدم هاتف HONOR 9X Lite بكاميرا مزدوجة بدقة 48 ميجابكسل تضم العدسات الأكثر تكاملاً لتصوير اللحظات الثمينة بغض النظر عن البيئة. ويوفر المستشعر الرئيسي 48 مليون بكسل من الدقة مما يمنح المستخدم تفاصيل مذهلة في الصور المعقدة. وتُعد عدسة العمق المساعدة بدقة 2 ميجابكسل رفيقاً مثالياً للهواة الذين يرغبون بتصوير العناصر عن قرب.
كما يُعدّ المستشعر الأساسي بدقة 48 ميجابكسل علامة فارقة في تصوير الهواتف الذكية وسيلقى إعجاب عشاق التصوير الفوتوغرافي ببراعته وسهولة استخدامه.
ويتميز هاتف HONOR 9X Lite ايضا بفتحة بعد بؤري تبلغ f/1.8 ومستشعر ½ بوصة لتعزيز دقة الصورة وجودتها وإدخال كمية كبيرة من الضوء والتقاط التفاصيل الدقيقة ليمنح المستخدم الصور الأقرب إلى الواقعية. وستبدو صوركم بأدق وأوضح تفاصيل عند التكبير.
ولأن HONOR تدرك القيود التي يفرضها التصوير الليلي، زودت الهاتف بوضع AIS Super Night Mode 2.0 للتصوير الليلي الذي يدمج الصور المختلفة بذكاء لينتج صور واضحة وواقعية في البيئات ذات الإضاءة المنخفضة.
وتماشياً مع اتجاه شاشات العرض الكاملة، يتميز هاتف HONOR 9X Lite بشاشة مقاس 6.5 بوصة في هيكل مريح عند الإمساك به بيد واحدة وذلك بفضل الشاشة الخالية من فتحة الكاميرا ، حيث تتميز شاشة العرض الكاملة والخالية من فتحة الكاميرا بدقة 2340 x 1080 التي لا تقبل المنافسة مما يوفر تجربة محسنة لمشاهدة الصور ومقاطع الفيديو وإنجاز المزيد.
ولأن العلامة دائماً تضع المستخدم في مقدمة أولوياتها، زودت هاتفها بفلتر الضوء الأزرق المعتمد من TUV Rheinland والذي يعمل على تقليل إشعاعات الضوء الأزرق الضارة والمنبعثة من الشاشة، مما يقلل من إجهاد العين بغض النظر عن الاستخدام الكثيف للهواتف الذكية.
ويقدم هاتف HONOR 9X Lite بطاريه تدوم طويلاً بقدرة 3750 مللي أمبير، فيتيح عمر البطارية الطويل 108 ساعات من تشغيل الموسيقى أو 28 ساعة من المكالمات الهاتفية أو 22 ساعة من تشغيل الفيديو أو 10 ساعات من اللعب المتواصل.
كما يأتي هاتف HONOR 9X Lite مع ذاكرة RAM بسعة 4 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت. وتعمل بطاقات SIM وmicroSD معاً لتوفير ما يصل إلى 512 جيجابايت من الذاكرة الخارجية، مما يتيح للمستخدمين حفظ ما يصل إلى 10,000 أغنية .