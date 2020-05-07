مساحة 128 جيجا.. هونر تطرح 9X Lite أقل من 3000 جنيها

يدعم كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا مساعدة للعمق بدقة 2 ميجابكسل، ومدعم بمعالج Kirin 710 ووحدة معالجة الرسوميات Turbo التي تضمن معالجة الصور بجودة عالية.

تحرير:أحمد البرماوي ٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٠ م

9X Lite

اطلقت شركة HONOR خلال مؤتمر كبير عبر الإنترنت هاتفها الأحدث HONOR 9X Lite، الذي يمتاز بمواصفات تفوق سعره، حيث يعد الهاتف الوحيد في فئته السعريه والأقل من 3000 جنيها الذي يقدم امكانيات تنافسيه غير موجوده في باقي الهواتف من نفس الفئه السعريه. ويقدم الهاتف تجربة ذكية ومتميزة للمستخدمين في مصر، أبرزها الماده المصنع منها الجهاز وهي الزجاج وليس البلاستيك وسعته التخزينيه 128 جيجا ، بالاضافه الي شاشة العرض الكاملة مقاس 6.5 بوصة ومزود ببطارية بقدرة 3750 مللي أمبير، مما يُمكن مستخدمي HONOR 9X Lite من استخدام الهاتف دون قلق بشأن شحنه طوال اليوم.

ويبرز هاتف HONOR 9X Lite بأدائه وإمكانياته الاستثنائية ويضم القطع التقنية والبرمجيات الأكثر ملاءمة التي تلبي احتياجات وعادات وتفضيلات المستخدمين والتي تنافس بقية العلامات في المجال بأحدث تقنياتها.وقال كريس سان بايغونغ، رئيس شركة HONOR في الشرق الأوسط وأفريقيا: "يسرنا أن نطرح هاتف HONOR 9X Lite في مصر