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مساحة 128 جيجا.. هونر تطرح 9X Lite أقل من 3000 جنيها

يدعم كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا مساعدة للعمق بدقة 2 ميجابكسل، ومدعم بمعالج Kirin 710 ووحدة معالجة الرسوميات Turbo التي تضمن معالجة الصور بجودة عالية.
تحرير:أحمد البرماوي ٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٠ م
9X Lite
9X Lite
اطلقت شركة HONOR خلال مؤتمر كبير عبر الإنترنت هاتفها الأحدث HONOR 9X Lite، الذي يمتاز بمواصفات تفوق سعره، حيث يعد الهاتف الوحيد في فئته السعريه والأقل من 3000 جنيها الذي يقدم امكانيات تنافسيه غير موجوده في باقي الهواتف من نفس الفئه السعريه. ويقدم الهاتف تجربة ذكية ومتميزة للمستخدمين في مصر، أبرزها الماده المصنع منها الجهاز وهي الزجاج وليس البلاستيك وسعته التخزينيه 128 جيجا ، بالاضافه الي شاشة العرض الكاملة مقاس 6.5 بوصة ومزود ببطارية بقدرة 3750 مللي أمبير، مما يُمكن مستخدمي HONOR 9X Lite من استخدام الهاتف دون قلق بشأن شحنه طوال اليوم.
ويبرز هاتف HONOR 9X Lite بأدائه وإمكانياته الاستثنائية ويضم القطع التقنية والبرمجيات الأكثر ملاءمة التي تلبي احتياجات وعادات وتفضيلات المستخدمين والتي تنافس بقية العلامات في المجال بأحدث تقنياتها.وقال كريس سان بايغونغ، رئيس شركة HONOR في الشرق الأوسط وأفريقيا: "يسرنا أن نطرح هاتف HONOR 9X Lite في مصر
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برغم الحظر الأمريكي.. هواوي HiSilicon تطيح بمعالجات Qualcomm

أعلنت مؤسسة CINNO المتخصصة في الأبحاث السوقية في تقريرها أن هواوي قد شحنت 22.21 مليون وحدة من رقاقة معالج HUAWEI HiSilicon في الربع الأول من عام 2020، وذلك وفقًا لموقع Androidcentral العالمي. وبذلك فقد أطاحت معالجات هواوي بمعالجات Qualcomm من الصدارة بعد ان انخفضت حصتها السوقية من 48.1% في العام الماضي الي نسبة 32.8% في العام الجاري في الصين، وحققت هواوي نسبة سوقية برقاقة معالجها HUAWEI HiSilicon بلغت 43.9% في الربع الأول من عام 2020 مقارنة بتحقيق نسبة سوقية بلغت 24.3% في الربع الأول من عام 2019.
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Dell EMC PowerStore مرونة البنية التحتية للتخزين

كشفت شركة دل عن مصنة Dell EMC PowerStore، وهي منصة بنية تحتية حديثة تم إنشاؤها بالكامل بتكنولوجيا فائقة وخبرات معالجة تحديات عصر البيانات. وقال دان إنبار، المدير العام لحلول التخزين في شركة دل تكنولوجيز: "يخبرنا العملاء أن العقبة الرئيسية التي تحول دون تحقيق مبادراتهم في مجال التحول الرقمي هي الصراع المستمر بين دعم التزايد المستمر في أعباء العمل– بدءًا من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات التقليدية وصولًا إلى تحليلات البيانات- والواقع المتمثل في المعوقات الخاصة بالتكاليف والقيود والتعقيد الذي تتسم به البنية الأساسية الحالية لتكنولوجيا المعلومات.
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هل تعود أمريكا للتعاون مع هواوي لوضع معايير الـ«5G»

كشفت وكالة رويترز عن اتجاه وزارة التجارة الأمريكية نحو إطلاق قاعدة جديدة تسمح للشركات الأمريكية بالعمل مع شركة هواوي الصينية على وضع معايير لشبكات الجيل الخامس. وتوقف المهندسون في بعض شركات التقنية الأمريكية عن التعامل مع هواوي في تطوير المعايير بعد أن أدرجت وزارة التجارة الشركة إلى القائمة السوداء العام الماضي وبحسب التقرير فإن الأمر وضع الولايات المتحدة في موقف الخاسر، ففي اجتماعات وضع المعايير، حيث تُطوَّر البروتوكولات والمواصفات الفنية الخاصة بشبكات الجيل الخامس الـ5G، اكتسبت هواوي صوتًا أقوى حيث أصبح المهندسون الأمريكيون يجلسون صامتين.
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هونر تطلق هاتفها 9x lite الأسبوع القادم في مصر

تطلق شركة هونر فى مصر أحدث أعضاء عائلة 9x الجديد وهو 9x lite وذلك بعد نجاح هواتفها من نفس السلسله وتحقيقها نسبه مبيعات مرتفعة وهم 9x لايت و9x pro. ومن المتوقع أن يحدث الهاتف المنتظر بإمكانياته وسعره طفره فى سوق الهواتف الذكية، حيث أن أبرز إمكانياته السعه التخرينيه بسعة 128 جيجا، بالإضافه إلي أنه مصنع من الزجاج وليس البلاستيك وهى الامكانيات التى تستخدم فى هواتف الفئه السعرية الكبيره، بينما سينطلق هذا الهاتف ضمن هواتف الفئه السعريه المتوسطة والتي تقترب من ال 3000 جنيها، حيث أكدت الشركة أن السعر الرسمى سيعلن خلال حفل الاطلاق.
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