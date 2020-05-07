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برغم الحظر الأمريكي.. هواوي HiSilicon تطيح بمعالجات Qualcomm

تحرير:أحمد البرماوي ٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ٠٤:٤٨ م
هاتف هواوي P40
هاتف هواوي P40
أعلنت مؤسسة CINNO المتخصصة في الأبحاث السوقية في تقريرها أن هواوي قد شحنت 22.21 مليون وحدة من رقاقة معالج HUAWEI HiSilicon في الربع الأول من عام 2020، وذلك وفقًا لموقع Androidcentral العالمي. وبذلك فقد أطاحت معالجات هواوي بمعالجات Qualcomm من الصدارة بعد ان انخفضت حصتها السوقية من 48.1% في العام الماضي الي نسبة 32.8% في العام الجاري في الصين، وحققت هواوي نسبة سوقية برقاقة معالجها HUAWEI HiSilicon بلغت 43.9% في الربع الأول من عام 2020 مقارنة بتحقيق نسبة سوقية بلغت 24.3% في الربع الأول من عام 2019.
وفي الوقت الذي انخفضت فيه مبيعات الهواتف الصينية بشكل كبير حيث بلغت 22% بسبب تفشي فيروس كورونا، تمكنت شركة هواوى من تحقيق إيرادات بلغت 25.7 مليار دولار أمريكي بزيادة قدرها 1.4% سنوياً. وبهذا تظل هواوي تحتفظ بالمرتبة الثانية في قائمة أكبر مُصنعي الهواتف الذكية بالعالم، وتحتل المرتبة الأولي كأكبر مُصنع
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