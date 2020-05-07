تجاوز وفيات كورونا بولاية نيويورك الأمريكية 20 ألفا

تحرير:خالد وربي ٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ٠٤:٥٩ م

كورونا

أعلنت سلطات ولاية نيويورك الأمريكية اليوم الخميس، أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فيها تجاوزت عتبة الـ20 ألفا. وأكدت إدارة الصحة المحلية على موقعها الرسمي، أن 20597 شخصا على الأقل راحوا ضحية الفيروس التاجي في الولاية حتى الآن، أكثر من 58% منهم رجال. وتظهر الإحصاءات أن أغلبية ضحايا الوباء كانوا فوق سن 60 عاما. وسجلت سلطات الولاية حتى الآن 323978 إصابة بالعدوى. وكانت حصيلة الوفيات جراء وباء كورونا في ولاية نيويورك أمس عند مستوى 19645 وفاة طبقا لـ"موقع روسيا اليوم".

وبشكل عام، سجل في الولايات المتحدة حتى اليوم أكثر من 1228609 إصابة بكورونا، بما في ذلك 73431 حالة وفاة، حسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية. وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميًّا من حيث عدد الإصابات والوفيات بالفيروس، وتأتي من نصيبها 33.7% من المرضى المسجلين و27.5% من ضحايا الوباء العالمي. وفي