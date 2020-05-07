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تجاوز وفيات كورونا بولاية نيويورك الأمريكية 20 ألفا

تحرير:خالد وربي ٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ٠٤:٥٩ م
كورونا
كورونا
أعلنت سلطات ولاية نيويورك الأمريكية اليوم الخميس، أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فيها تجاوزت عتبة الـ20 ألفا. وأكدت إدارة الصحة المحلية على موقعها الرسمي، أن 20597 شخصا على الأقل راحوا ضحية الفيروس التاجي في الولاية حتى الآن، أكثر من 58% منهم رجال. وتظهر الإحصاءات أن أغلبية ضحايا الوباء كانوا فوق سن 60 عاما. وسجلت سلطات الولاية حتى الآن 323978 إصابة بالعدوى. وكانت حصيلة الوفيات جراء وباء كورونا في ولاية نيويورك أمس عند مستوى 19645 وفاة طبقا لـ"موقع روسيا اليوم".
وبشكل عام، سجل في الولايات المتحدة حتى اليوم أكثر من 1228609 إصابة بكورونا، بما في ذلك 73431 حالة وفاة، حسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية. وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميًّا من حيث عدد الإصابات والوفيات بالفيروس، وتأتي من نصيبها 33.7% من المرضى المسجلين و27.5% من ضحايا الوباء العالمي. وفي
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دونالد ترامب

ترامب: «كورونا» هجوم أسوأ من «بيرل هاربر و11 سبتمبر»

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بأنه أسوأ هجوم على الولايات المتحدة، متهما الصين بالتسبب في الأمر، قائلا إن الوباء العالمي ضرب الولايات المتحدة بشدة تفوق القصف الياباني على قاعدة بيرل هاربر في الحرب العالمية الثانية، وكذلك هجمات 11 سبتمبر 2001، وتبحث الإدارة الأمريكية اتخاذ إجراءات عقابية ضد الصين بسبب أسلوب تعاملها مع بداية تفشي الفيروس، فيما تقول بكين إن الولايات المتحدة تريد صرف الانتباه عن طريقة تعاملها هي مع الوباء.
مايك-بومبيو

بومبيو يرحب بمنح برلمان العراق الثقة لحكومة الكاظمي

رحب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس بتصويت البرلمان العراقي على التشكيلة الوزارية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي. وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الجانبين نقاشا خلال اتصال هاتفي العمل الجاد العاجل الذي ينتظر الحكومة العراقية، وتنفيذ الإصلاحات، ومعالجة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ومحاربة الفساد، مضيفة أنه "دعما للحكومة الجديدة، ستمضي الولايات المتحدة قدما في منح العراق إعفاء لمدة 120 يوما فيما يتعلق باستيراد الكهرباء، إظهارا لرغبتنا في المساعدة على توفير الظروف الصحيحة للنجاح".
فيروس- كورونا (7)

وفيات كورونا بالولايات المتحدة تتجاوز الـ74 ألف حالة

تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، مساء اليوم الأربعاء، حاجز 74 ألف حالة، إذ سجلت في الولايات المتحدة 1256039 إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، بينها 74093 وفاة، ما يساوي 5.9% من عدد الحالات المرصودة، و205215 شفاء، أي 16.3%. وارتفع عدد المصابين بالفيروس خلال اليوم الحالي بواقع 18406 أشخاص، بينما بلغت زيادة الوفيات حتى الآن 1822 حالة، وفقا لروسيا اليوم. وتأتي من نصيل الولايات المتحدة 33% من العدد الإجمالي للإصابات المسجلة في العالم و28.1% من حصيلة المتوفين جراء المرض.
المتحدثة-باسم-البيت-الأبيض (2)

البيت الأبيض: العلاقة بين أمريكا والصين في حالة من خيبة الأمل

قال البيت الأبيض يوم الأربعاء، إن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين هي واحدة من خيبة الأمل والخيانة، إذ أفادت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض، كايلي ماكناني، بأن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين في حالة من خيبة الأمل والإحباط، مضيفة أن العلاقة مع الصين ليست جيدة، مما يسلط الضوء على الخلاف المتعمق بين واشنطن وبكين. وتأتي التصريحات التي ألقيت خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، في الوقت الذي تصاعدت فيه حدة التصريحات بين بكين وواشنطن حول أصول فيروس كورونا الذي أودى بحياة مئات الآلاف في جميع أنحاء العالم وقلب الحياة في جميع أنحاء العالم.
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كورونا والحجر الصحي (8)

وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز 71 ألف حالة

تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في الولايات المتحدة، مساء اليوم الثلاثاء، حاجز الـ71 ألف حالة، إذ سجلت في الولايات المتحدة، حتى مساء الثلاثاء، 1225063 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بينها 71225 وفاة، ما يمثل 5.8% من حصيلة الحالات، و192177 شفاء، أي 15.7% من العدد الإجمالي للمصابين. وبلغ معدل ارتفاع الإصابات اليوم، حتى الوقت الحالي، 12228 حالة، فيما ازداد عدد الوفيات بواقع 1304. وتأتي من نصيب الولايات المتحدة 33.1% من العدد الإجمالي للإصابات بكورونا في العالم، و27.85 من حصيلة ضحايا المرض.
المدير -العام -لمنظمة -الصحة -العالمية

الصحة العالمية: كورونا سيبقى معنا لوقت طويل

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن فيروس كورونا المستجد سيبقى لوقت طويل بين البشر، مشددة على ضرورة تطوير ومشاركة الأدوات لهزيمته، إذ قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم جيبريسوس، في مؤتمر صحفي افتراضي، اليوم الإثنين: "هذا الفيروس سيبقى معنا لوقت طويل، لهذا السبب يجب علينا التوحد من أجل تطوير ومشاركة الأدوات لهزيمته"، مشيدًا بنتيجة مؤتمر المانحين الدولي، بـ "الرد العالمي على فيروس كورونا"، الذي أعلن خلاله اليوم عن تخصيص 7.4 مليار يورو لجهود تطوير لقاح وعلاج من المرض.
كورونا والحجر الصحي (8)

الوفيات بفيروس كورونا تتجاوز 67 ألف حالة في أمريكا

تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم السبت، حاجز 67 ألف حالة، في تفوق كبير من حيث هذا المؤشر على أي دولة أخرى في العالم. وسجلت في الولايات المتحدة، حتى مساء السبت، 1154760 إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، بينها 67075 وفاة (5.8%) و170181 حالة شفاء (14.7%). وتشير إحصاءات مراكز مكافحة الأمراض والجهات الطبية المعنية إلى ارتفاع حصيلة الوفيات على أساس يومي بـ1322 حالة وزيادة الإصابات بـ23640 حالة.
كورونا في ايطاليا

رئيس وزراء إيطاليا يحذر من التسرع في رفع قيود كورونا

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي اليوم الخميس إن بعض المناطق قد تتمكن من تخفيف القيود المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا بشكل أسرع من غيرها، لكنه حذر السلطات المحلية من تقليص القيود على نحو متسرع وفردي. وسجلت إيطاليا 27682 حالة وفاة بفيروس كورونا، وهي أعلى حصيلة في أوروبا، وفرضت مجموعة من أكثر إجراءات العزل العام صرامة في العالم التي يبدو من المؤكد أنها ستدفع اقتصاد البلاد الهش إلى ركود شديد. لكن المناطق التي تديرها الأحزاب اليمينية، التي لا تشارك في الائتلاف الحكومي، عارضت بشدة خططا لتخفيف تدريجي للقيود على مستوى البلاد، بحسب رويترز".
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