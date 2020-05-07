السعودية تسجل 1793 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تحرير:خالد وربي ٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ٠٥:١٢ م

كورونا

شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في السعودية ارتفاعا قياسيا جديدا بتسجيل السلطات الصحية 1793 حالة جديدة للفيروس في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية. وأكدت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا، أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا في المملكة بلغ 33731 حالة. وشهدت حصيلة الإصابات اليوم في المملكة ارتفاعا قياسيا ثانيا على التوالي، بعد تسجيل 1687 إصابة يوم أمس. وأعلنت الوزارة عن تسجيل 10 وفيات جديدة جراء الوباء خلال آخر 24 ساعة، مقارنة مع 9 وفيات في اليوم السابق.

وترتفع بالتالي حصيلة ضحايا كورونا في البلاد حتى الآن إلى 219 حالة وفاة. وتماثل 1015 مريضا للشفاء من كورونا في المملكة منذ أمس، ليصبح إجمالي عدد المتعافين 7798. في السياق ذاته، أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، أنها قررت فرض غرامات على التجمعات العائلية والمناسبات الاجتماعية، وذلك في