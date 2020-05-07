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تعافي 20 مصابًا بفيروس كورونا بمستشفى العزل بالمنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٢ م
كورونا
كورونا
احتفلت الأطقم الطبية والتمريض بمستشفي عزل ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الخميس، بتعافي 20 شخصا من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وتحول نتائج تحاليلهم من الإيجابية إلي السلبية. وقال مصدر داخل مستشفى عزل ملوي، إن عدد المتعافين وصلوا إلى 132 حالة منذ افتتاح المستشفي بشكل استثنائي وجزئي وتحويلها إلي مستشفي لعزل الحالات المصابة من محافظات الفيوم وبني سويف وأسيوط والمنيا وبعض الحالات من محافظة القاهرة.
وكانت المستشفي قد قررت تحويل 43 حالات لمدينة الجامعية بجامعة المنيا بعد استقرار حالتهم الصحية وبدء تماثلهم للشفاء وذلك لإفساح أماكن لاستقبال حالات آخري تكون أكثر احتياجا للتواجد بالمستشفى.


دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: تسجيل 393 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و13 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 72 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1887 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2378 حالة، من ضمنهم الـ 1887 متعافيًا.
طائرة- مصر -للطيران (1)

5 هيئات دولية تطالب: 10 مليارات دولار لإنقاذ السفر في إفريقيا

في مطالبة عاجلة، وجهت خمس هيئات دولية للنقل الجوي والسياحة، نداء إلى المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية الاقليمية والمانحين الدوليين لدعم قطاع السفر والسياحة في إفريقيا الذي يوظف حوالي 24.6 مليون شخص في القارة الإفريقية. وحذرت أنه بدون تمويل عاجل ، يمكن لأزمة COVID-19 أن تسبب انهيارًا للقطاع في إفريقيا، حيث تلتهم معها ملايين الوظائف، فيما يساهم القطاع بمبلغ 169 مليار دولار في الاقتصاد الأفريقي مجتمعة ، ويمثل 7.1 ? من الناتج المحلي الإجمالي للقارة.
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

مدبولي: أنفقنا 40 مليار جنيه لمواجهة كورونا حتى الآن

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، أن الدولة أنفقت 40 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا حتى الآن. وأضاف مدبولي خلال مؤتمر عقده لإعلان الموقف النهائي من حظر التجوال حتى نهاية رمضان، أن استمرار الخسائر الاقتصادية وعدم الالتزام من جانب المواطنين بالإجراءات الاحترازية ومواعيد الحظر يجبر الدولة على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة سواء احترازية أو حتى من الناحية الاقتصادية حتى يتم التخفيف من حجم الخسائر، مؤكدا أن عدد المحاضر التي تم تحريرها تخطى 4 آلاف محضر في الساعات الأخيرة لمواطنين اخترقوا حظر التجول.
مجلس-النواب-الجلسة-العامة

برلماني يطالب بسرعة إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الجرائم الإلكترونية

طالب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الحكومة بالإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، لما يمثله هذه التشريع من أهمية كبيرة في المرحلة الراهنة. وأشار النائب في بيان اليوم، إلى أنه مر قرابة عامين على موافقة مجلس النواب على القانون، إلا أن لائحته التنفيذية لم تصدر بعد وهو ما يعطل تنفيذ القانون على أرض الواقع.
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فيروس كورونا

تعافي 7 مُصابين بكورونا داخل مستشفى عزل ملوي بالمنيا

احتفلت الأطقم الطبية والتمريض بمستشفى عزل ملوي جنوب محافظة المنيا، بخروج 7 حالات بعد شفائهم وتعافيهم من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وتحول نتائج تحاليلهم من الإيجابية إلى السلبية. ومن بين الحالات السبعة سيدة تبلغ من العمر 66 عامًا وثلاث سيدات آخريات وشابان ومسن، جميعهم من أبناء محافظتي الفيوم وبني سويف، ليصل بذلك عدد من تم شفاؤهم من مرضى المستشفى إلى 112 حالة منذ افتتاح المستشفى بشكل استثنائي وجزئي وتحويلها إلى مستشفى عزل للحالات المصابة من محافظات: «الفيوم، وبني سويف، وأسيوط، والمنيا، وبعض الحالات من محافظة القاهرة».
كورونا والحجر الصحي (1)

تعافي 10 مصابين بكورونا داخل مستشفى عزل المنيا

ارتفعت عدد الحالات التي تم شفائها من مرض فيروس كورونا المستجد بمستشفى عزل ملوي بالمنيا، إلى 85 شخصا بعد شفاء 10 حالات اليوم الثلاثاء، تقرر خروجهم بعد تحول نتيجة عيناتهم من إيجابية لسلبية، إذ قال مصدر طبى بالمستشفى، إن إجمالي حالات الوفاة هو 9 أشخاص، متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا، موضحًا أن الحالات الموجوده داخل مستشفى العزل بملوى كانت قد تم تحويلها من مختلف المحافظات وليست قاصرة على محافظة المنيا فقط. ?كان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد أعلن عن فتح حساب بنكي لقبول جميع التبرعات المادية من الأفراد والكيانات والمؤسسات المختلفة.
احمد-حسن-بيراميدز

عميد لاعبي العالم يدعو أبناء المنيا للتبرع لمواجهة كورونا

دعا الكابتن أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية سابقا، أبناء محافظة المنيا، في الداخل والخارج، وجميع أفراد المجتمع من رجال أعمال ومستثمرين وشخصيات عامة، بالتبرع والمساهمة في الحساب البنكي رقم 22100111 وهو الحساب الذي خصصته محافظة المنيا "لمواجهه كورونا"، بعدد من البنوك، وهي "الأهلي، ومصر، والقاهرة، وقناة السويس". جاء ذلك خلال استقبال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، للكابتن أحمد حسن، للتبرع للحساب البنكي المُخصص لمواجهة أزمة فيروس كورونا، بحضور الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب المحافظ، والعميد إيهاب عبد العظيم، عضو مجلس النواب.
كورونا والحجر الصحي (12)

«كورونا في الإسكندرية».. مبادرة وشفاء 3 حالات جديدة

دعت أزمة فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، مجموعة من الشباب للتفكير في تنفيذ مبادرة شبابية هدفها دعم الدولة المصرية في مواجهة انتشار الفيروس، إذ صمم المشاركون في المبادرة التي حملت اسم «شباب في صحة مصر»، وقاموا بعمل حملة داخل منطقة ميدان المنشية بوسط محافظة الإسكندرية، وداخل الأسواق الشعبية والميادين العامة التي تشهد زحامًا كبيرًا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما قاموا بتوزيع كمامات وجوانتيات على المواطنين بهدف حمايتهم من انتقال العدوى، بالإضافة إلى فحصهم من خلال بوابة التعقيم.
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