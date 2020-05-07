تعافي 20 مصابًا بفيروس كورونا بمستشفى العزل بالمنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٢ م

كورونا

احتفلت الأطقم الطبية والتمريض بمستشفي عزل ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الخميس، بتعافي 20 شخصا من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وتحول نتائج تحاليلهم من الإيجابية إلي السلبية. وقال مصدر داخل مستشفى عزل ملوي، إن عدد المتعافين وصلوا إلى 132 حالة منذ افتتاح المستشفي بشكل استثنائي وجزئي وتحويلها إلي مستشفي لعزل الحالات المصابة من محافظات الفيوم وبني سويف وأسيوط والمنيا وبعض الحالات من محافظة القاهرة.

وكانت المستشفي قد قررت تحويل 43 حالات لمدينة الجامعية بجامعة المنيا بعد استقرار حالتهم الصحية وبدء تماثلهم للشفاء وذلك لإفساح أماكن لاستقبال حالات آخري تكون أكثر احتياجا للتواجد بالمستشفى.





