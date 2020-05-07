تعافي 4 مصابين بكورونا وخروجهم من مستشفى العزل بالشرقية

تحرير:محمد فتحي ٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٠ م

هشام مسعود

قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن هناك 4 حالات تماثلوا للشفاء تماما من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، لافتا أن نتائج الفحوصات المعملية الخاصة بهم تحولت من إيجابية إلى سلبية، وخروجهم اليوم من مستشفي العزل والمخصص من الهلال الأحمر بالشرقية لمديرية الشئون الصحية بقرية شيبة بمركز الزقازيق، جاء ذلك أثناء زيارة وكيل الوزارة للمستشفى، للاطمئنان على حسن سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لجميع أفراد الفريق الطبي، والخدمات المعاونة بالمستشفي، على المجهود البطولي المبذول لصالح المرضى بالمحافظة، والمحافظات الأخرى، مثمنا دورهم الوطني لشعورهم بالمسئولية في تأدية عملهم تجاه المواطنين بكل عزم وإخلاص وتفاني.وأشار إلى أن كتائب الجيش الأبيض تجمع الآن بين الوطنية