الصحة العالمية: لن يتم إيجاد لقاح لكورونا قبل 2021

تحرير:خالد وربي ٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٣ م

كورونا

اعتبرت منظمة الصحة العالمية، أن المستقبل يتطلب تلقيح جميع المواطنين ضد وباء كوفيد 19، لكن اللقاحات الواعدة التي يمكنها أن تكون فعالة لن تظهر قبل الربع الأول من العام القادم، مؤكدة أن: "هناك نحو 80 لقاحا قيد التقييم، 5 أو 6 منها على الأقل واعدة للغاية، يمكنها أن تكون فعالة بحلول الربع الأول من العام المقبل". وفي تصريحات لصحيفة "ميساجيرو" الإيطالية الخميس، أوضح نائب مدير منظمة الصحة العالمية رانييري جويرا، أن "منصة دراسة اللقاح هي نفسها التي كانت مع السارس"، وأن "الشروع بالبحث لم يتم من الصفر".

وتابع: "على مستوى منظمة الصحة العالمية، نتخذ الاحتياطات لضمان أن تكون تكلفة اللقاح قابلة للتحكم بها من قبل أي جهة تقوم بتطويره"، فلا يمكن أن يقتصر توفير اللقاح لمن يستطيعون تحمل تكلفته فقط". وأكد جويرا، أنه في غضون ذلك، هناك حاجة إلى تطبيق قواعد الوقاية واحترامها، وبشكل خاص في الأماكن المزدحمة كوسائل