أسامة نبيه: دافعت عن حسام غالي في أزمته مع المنتخب

تحرير:علي الزيني ٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٨ م

أسامه نبيه

قال أسامة نبيه، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم السابق، إن حسام غالي مدير الكرة بنادي الجونة الحالي، فاجأه برد فعله بعد الأزمة التي حدثت مع الجهاز الفني لمنتخب مصر في حقبة الأرجنتيني هيكتور كوبر. وتحدث نبيه في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت"، قائلا: "فتحت دماغي في أزمة حسام غالي مع المنتخب لكن هو لم يقم بذلك، كنت أدافع عنه وأخبرت كوبر أنه لاعب مميز ويجب أن نستفيد منه ويمكنه اللعب في مركز صناعة اللعب وليس ديفيندر، وبالفعل اقتنع كوبر وأشاد به، ثم قال لي بعد افتعال الأزمة، هو دا اللي كنت بتقول عليه أحسن وأفضل، سيبني أتعامل معاه".

وواصل نبيه، قائلا: "بعد الأزمة تقابلنا مرة واحدة في السوبر المصري الأخير في أبو ظبي، ورد فعل غالي كان رائعا بالنسبة لي، توجه ناحيتي وسلم عليا وخدني بالحضن، رد فعله فاجأني وكان راقيا للغاية، وهذا هو حسام غالي". وتطرق نبيه: "حسام وإبراهيم حسن خلقا حالة استنفار مع انتقالهما للزمالك قادمين للأهلي في فترة