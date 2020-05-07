رياضة

أسامة نبيه: دافعت عن حسام غالي في أزمته مع المنتخب

تحرير:علي الزيني ٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٨ م
أسامه نبيه
أسامه نبيه
قال أسامة نبيه، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم السابق، إن حسام غالي مدير الكرة بنادي الجونة الحالي، فاجأه برد فعله بعد الأزمة التي حدثت مع الجهاز الفني لمنتخب مصر في حقبة الأرجنتيني هيكتور كوبر. وتحدث نبيه في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت"، قائلا: "فتحت دماغي في أزمة حسام غالي مع المنتخب لكن هو لم يقم بذلك، كنت أدافع عنه وأخبرت كوبر أنه لاعب مميز ويجب أن نستفيد منه ويمكنه اللعب في مركز صناعة اللعب وليس ديفيندر، وبالفعل اقتنع كوبر وأشاد به، ثم قال لي بعد افتعال الأزمة، هو دا اللي كنت بتقول عليه أحسن وأفضل، سيبني أتعامل معاه".
وواصل نبيه، قائلا: "بعد الأزمة تقابلنا مرة واحدة في السوبر المصري الأخير في أبو ظبي، ورد فعل غالي كان رائعا بالنسبة لي، توجه ناحيتي وسلم عليا وخدني بالحضن، رد فعله فاجأني وكان راقيا للغاية، وهذا هو حسام غالي". وتطرق نبيه: "حسام وإبراهيم حسن خلقا حالة استنفار مع انتقالهما للزمالك قادمين للأهلي في فترة
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هاني زادة مع احمد مرتضى

زادة: النقاز وكهربا سيخسران.. وماكليش الأفضل

راهن هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك، خلال حواره في برنامج ملعب "أون تايم" المذاع على قناة "أون تايم سبورت"، على خسارة الدولي التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق السابق، قضيته ضد النادي الأبيض في المحكمة الرياضية الدولية، إذ إن الحكم الذي حصل عليه النقاز مؤخرا بتغريم الزمالك مليون و200 ألف دولار، ليس نهائيا، قائلا: "أثق في فوز نادي الزمالك بالقضية عند اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية، فموقف النقاز وهروبه من الزمالك بطريقة استفزازية لا تمت للمحترفين بصلة، هذا الموقف أغضبني بشدة".
محمد صلاح (2)

أسامه خليل: صلاح أفضل من حسن شحاتة والخطيب

قال أسامة خليل نجم الإسماعيلي السابق، إن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، هو الأفضل في تاريخ الكرة المصرية، ويتفوق على محمود الخطيب وحسن شحاتة نجمي الأهلي والزمالك السابقين، على الترتيب، مضيفًا: "صلاح حقق ما لم يحققه أي لاعب مصري عندما حصد جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعامين متتاليين وترشيحه لأفضل لاعب في العالم وحصوله على جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي الممتاز، وصنع تاريخا كبيرا في أقوى دوريات العالم ووصل إلى مستوى مميز جدًّا، ولا يزال أمامه الكثير ليقدمه ومن الصعب وضعه في منافسة مع أي لاعب آخر، حول لقب أفضل لاعب في تاريخ مصر".
هاني أبو ريدة - أحمد أحمد

أبوريدة يتحدث عن عودة الدوري وانتخابات الجبلاية

أكد هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق، أن قرار إلغاء أو استكمال النشاط الرياضي في مصر، هو قرار دولة، جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس"، قائلا: "القرار في الأول والأخير بخصوص عودة المسابقات المحلية هو قرار دولة، والاتحاد الإفريقي نفسه لم يحدد موعد الارتباطات الخاصة بالأندية المنتخبات، من وجهة نظري الاتحاد الإفريقي يجب أن يخطر الاتحادات المحلية بخطته المستقبلية". وواصل أبو ريدة، قائلا: "عودة الدوري يجب أن تكون مرتبطة بإمكانية الاستعداد، وإنهاء فترة الإعداد بشكل جيد، ثم عودة المسابقة بشكل لا يؤثر على الموسم المقبل".
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إبراهيم سعيد يطالب بمنح لقب الدوري للأهلي

يرى إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك السابق، أن إلغاء بطولة الدوري الممتاز، هذا الموسم، ومنح اللقب للأهلي، هو الحل الأمثل، بعد توقف النشاط الرياضي على مستوى العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، الذي تسبب في وفاة الآلاف من الأشخاص. وتحدث إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج "البريمو" الذي يذاع على قناة "تن" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، قائلا:"لا داعي لعودة استئناف مباريات الموسم الحالي في هذا الوقت، أعتقد أن القرار الأفضل هو الإلغاء، سيكون مناسبا للجميع".
محمد إبراهيم (1)

محمد إبراهيم: إدارة الزمالك استبعدتني من المباريات

أكد محمد إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة الحالي، أنه تلقى عدة عروض من الأهلي، عندما كان لاعبًا في الزمالك، لكنه رفضها، جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس"، مساء اليوم الأربعاء، قائلا: "تلقيت عروضا كثيرة من النادي الأهلي، لكنني كنت أرفضها في كل مرة". وواصل لاعب الزمالك السابق، قائلا: "لم أفكر أبدًا في الانتقال إلى النادي الأهلي، ولن أعيد التفكير بسبب الأموال، لست من نوعية اللاعبين الذين ينظرون إلى الأموال".
ضياء السيد (1)

ضياء السيد: النني أفضل لاعب خط وسط في مصر

رفض ضياء السيد المدرب العام الأسبق لمنتخب مصر، في حواره مع برنامج "جمهور الثالثة"، اتهام الجهاز الفني للفراعنة بقيادة الأمريكي بوب برادلي بالفشل، عقب الخسارة بسداسية أمام غانا في ذهاب تصفيات كأس العالم 2014، إذ أن المنتخب المصري واجه ظروفا صعبة مع برادلي بسبب توقف النشاط وقلة الدخل المالي، فمباراة غانا كانت استثنائية كما أن منتخبات كبرى في العالم وقعت تحت الظروف نفسها، موضحا: "ألمانيا خسرت 7-1 أمام البرازيل مثلا في كأس العالم 2014، وللعلم بين شوطي هذه المباراة اتصل بي برادلي وقال إن هذه المباراة ذكرته بما حدث أمام غانا".
عماد-متعب (7)

عماد متعب: أحمد عادل رفض طلبي عندما كنت في الأهلي

كشف عماد متعب، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن مفاجأة، بشأن بطولة أمم إفريقيا 2010، التي أقيمت في غانا، وتوج بها الفراعنة على حساب أصحاب الأرض، بهدف محمد ناجي جدو. وتحدث متعب في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس"، قائلا: "بعض اللاعبين شاركوا في أمم إفريقيا 2010 وهم يعانون من إنفونزا الخنازير، كنا نلعب ودرجة حرارتنا 40"، وفي مباراة غانا النهائية كان 13 لاعبا يقومون بالتسخين بإضافة جدو وعبد الشافي بسبب إصابتي أنا وسيد معوض بمزق في العضلة الضامة في مباراة الجزائر واحتمالية عدم مشاركتنا".
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