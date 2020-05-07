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أقاموا «تجمع عائلي».. إصابة 30 شخصًا بكورونا في الإمارات

تحرير:وكالات ٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:٣١ م
كورونا
كورونا
كشفت السلطات الإماراتية عن إصابة 30 شخصًا من عائلتين أقامتا تجمعًا عائليًّا دون الالتزام بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، إذ قالت المتحدثة باسم الحكومة الإماراتية آمنة الضحاك الشامسي، إن الاستهانة بخطورة وباء كورونا وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية تسببا بإصابة 30 شخصًا بينهم رضيع لم يتجاوز عمره شهرين وكبار في السن، من عائلتين أقامتا تجمعًا عائليًّا. وأضافت: "لا قيمة لأي شيء إن لم نحمِ أحبابنا الذين منهم آباؤنا وأمهاتنا وكبار مواطنينا، فالأمر مرهون بمدى التزامنا بحمايتهم، خصوصًا أنهم فئة تتعرض للإصابة بشكل أكبر من غيرهم"، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
ودعت الجميع إلى الالتزام بمعايير الوقاية من أجل تجاوز مرحلة الخطر الناجم عن كورونا، واستمرار الإجراءات الصحية الاحترازية، حفاظًا على سلامة المواطنين وصحتهم.
عبد المجيد تبون رئيس الجزائر

توزيع مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور بالجزائر

شرعت الرئاسة الجزائرية اليوم الخميس، في توزيع مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، على قادة الأحزاب السياسية وشخصيات وطنية وأكاديمية ونقابية وإعلامية، إذ جاء في بيان الرئاسة، أن توزيع المسودة كان قد تأجل بسبب أزمة كوفيد-19 التي لا تسمح بتنظيم مناقشة عمومية، لكن أمام رغبة العديد من الشركاء السياسيين ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والشخصيات الوطنية لاستغلال شهر رمضان المبارك وفرصة الحجر الصحي للاطلاع عليه، ارتأى رئيس الجمهورية تلبية طلبهم بتوزيعه، داعية إلى مناقشته وإثرائه مع مراعاة الإجراءات الوقائية لمكافحة انتشار كورونا.
كورونا والحجر الصحي (9)

السعودية تسجل 1793 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في السعودية ارتفاعا قياسيا جديدا بتسجيل السلطات الصحية 1793 حالة جديدة للفيروس في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية. وأكدت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا، أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا في المملكة بلغ 33731 حالة. وشهدت حصيلة الإصابات اليوم في المملكة ارتفاعا قياسيا ثانيا على التوالي، بعد تسجيل 1687 إصابة يوم أمس. وأعلنت الوزارة عن تسجيل 10 وفيات جديدة جراء الوباء خلال آخر 24 ساعة، مقارنة مع 9 وفيات في اليوم السابق.
السعودية

السعودية تعتمد لائحة عقوبات مخالفي إجراءات «كورونا»

أعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، موافقة وزير الداخلية اعتماد لائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وجاءت اللائحة بناء على الفقرة الثانية من الأمر الملكى، رقم (أ/584) وتاريخ 1441/9/6، وإلحاقا لما سبق إعلانه بتاريخ 12 رمضان 1441هـ بشأن الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، وجاءت اللائحة كالتالي: أولا: تهدف اللائحة فرض التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات البشرية التي تكون سببا مباشرا لتفشي فيروس كورونا، والحد منها بما يضمن الحيلولة دون تفشيه.
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احتجاجات أمام البرلمان وقصر العدل في بيروت

انطلقت تحركات شعبية لبنانية، اليوم الخميس، أمام البرلمان وقصر العدل في بيروت، في تجدد للحركة الاحتجاجية اللبنانية، رغم قرار التعبئة العامة الذى أصدرته الحكومة احترازيا من تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، ووفقا لما نشر على موقع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، نفذت مجموعات من الناشطين وقفة احتجاجية أمام قصر العدل فى بيروت، للمطالبة بالإفراج عن عدد من الموقوفين من الحراك الشعبي في طرابلس "شمال لبنان"، وبلدة المرج البقاعية "وسط" وصيدا "جنوب لبنان"، وذلك إثر المواجهات التى حصلت الأسبوع الماضي.
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كورونا والحجر الصحي (9)

42 إصابة و37 وفاة بكورونا في تونس خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في تونس اليوم الخميس، تسجيل 42 حالة جديدة تحمل فيروس كورونا، إثر تحليل مسحات أخذت من 793 شخصا، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 822 حالة مؤكدة، من أصل 13930 تحليلا، إذ قالت الوزارة، إنها سجلت حالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس في البلاد إلى 37، موزعين كالتالي: «5 تونس، 5 صفاقس، 5 سوسة، 5 أريانة، 1 الكاف، 1 المهدية، 1 تطاوين، 1 بنزرت، 3 مدنين، 5 منوبة، 1 سيدي بوزيد، 1 نابل، 3 بن عروس»، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم.
كورونا والحجر الصحي (15)

خلال 24 ساعة.. وفاة 861 مصابا بكورونا في بريطانيا

أظهرت بيانات وزارة الصحة البريطانية، اليوم الخميس، وفاة 861 شخصا إضافيا في المستشفيات جراء الإصابة بكوفيد-19، وذلك قبل أن تعلن الحكومة مساء تمديد إجراءات الحجر. وبعد عدة أيام شهدت تراجعا في الأرقام، سجّل الخميس ارتفاعا بمئة وفاة عن يوم الأربعاء، وتظهر أحدث البيانات أيضا أن عدد الذين أثبتت الفحوص الطبية إصابتهم بالفيروس تخطى المئة ألف. ووصل مجموع الوفيات الآن إلى 13729 وفق بيان صدر عن وزارة الصحة البريطانية. ولفتت السلطات الصحية إلى ارتفاع محتمل في الأرقام بسبب التأخر في احتساب وفيات عطلة نهاية الأسبوع الطويلة لعيد الفصح.
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خلال 24 ساعة.. إيطاليا تُسجل 578 وفاة جديدة بسبب كورونا

سجلت إيطاليا اليوم الأربعاء، 578 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد الذي انتشر في عددًا من الدول مؤخرًا، انخفاضا من 600 وحالتين أمس، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 21645. كما تراجع عدد الحالات الجديدة إلى 2667 انخفاضا من 2972?، في استمرار لانخفاض عدد الإصابات اليومية بالبلاد في الآونة الأخيرة. وكان عدد حالات الإصابة الجديدة هو الأدنى منذ 13 مارس، لكن العدد اليومي للوفيات لا يزال مرتفعا، وبلغ أجمالي الإصابات 165155 حالة، وفقا لروسيا اليوم.
كورونا والحجر الصحي (14)

90 إصابة و10 وفيات بكورونا خلال 24 ساعة في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، بالإضافة إلى 10 حالات وفاة، مشيرة أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا وصل إلى 2160 حالة في 47 ولاية جزائرية، فيما بلغت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا 336 شخصا، مؤكدة تعافي 708 أشخاص من الفيروس، وفقا لروسيا اليوم. كان وزير الصحة الجزائري قد قال في وقت سابق، إن الأرقام المسجلة في العاصمة الجزائر حاليا لا تستدعي فرض حجر كلي، لافتا أن الجزائر استقبلت ملايين الكمامات وكل الطلبات تمت تلبيتها.
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