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توزيع مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور بالجزائر

تحرير:وكالات ٠٧ مايو ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٦ م
الرئيس الجزائري
الرئيس الجزائري
شرعت الرئاسة الجزائرية اليوم الخميس، في توزيع مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، على قادة الأحزاب السياسية وشخصيات وطنية وأكاديمية ونقابية وإعلامية، إذ جاء في بيان الرئاسة، أن توزيع المسودة كان قد تأجل بسبب أزمة كوفيد-19 التي لا تسمح بتنظيم مناقشة عمومية، لكن أمام رغبة العديد من الشركاء السياسيين ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والشخصيات الوطنية لاستغلال شهر رمضان المبارك وفرصة الحجر الصحي للاطلاع عليه، ارتأى رئيس الجمهورية تلبية طلبهم بتوزيعه، داعية إلى مناقشته وإثرائه مع مراعاة الإجراءات الوقائية لمكافحة انتشار كورونا.
وشدد البيان على أن هذا المشروع التمهيدي ليس سوى مسودة لتعديل الدستور تعديلا شاملا وعميقا، وهو بمثابة أرضية للنقاش لا غير، ومنهجية عمل ارتأى السيد الرئيس اتباعها، حتى لا ينطلق النقاش من فراغ، بل يرتكز على وثيقة معدة من طرف نخبة من كبار أساتذة القانون، وفقا لروسيا اليوم. وأشار البيان أن الإسهامات المرتقبة
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كورونا والحجر الصحي (3)

أقاموا «تجمع عائلي».. إصابة 30 شخصًا بكورونا في الإمارات

كشفت السلطات الإماراتية عن إصابة 30 شخصًا من عائلتين أقامتا تجمعًا عائليًّا دون الالتزام بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، إذ قالت المتحدثة باسم الحكومة الإماراتية آمنة الضحاك الشامسي، إن الاستهانة بخطورة وباء كورونا وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية تسببا بإصابة 30 شخصًا بينهم رضيع لم يتجاوز عمره شهرين وكبار في السن، من عائلتين أقامتا تجمعًا عائليًّا. وأضافت: "لا قيمة لأي شيء إن لم نحمِ أحبابنا الذين منهم آباؤنا وأمهاتنا وكبار مواطنينا، فالأمر مرهون بمدى التزامنا بحمايتهم، خصوصًا أنهم فئة تتعرض للإصابة بشكل أكبر من غيرهم"، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
كورونا والحجر الصحي (9)

السعودية تسجل 1793 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في السعودية ارتفاعا قياسيا جديدا بتسجيل السلطات الصحية 1793 حالة جديدة للفيروس في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية. وأكدت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا، أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا في المملكة بلغ 33731 حالة. وشهدت حصيلة الإصابات اليوم في المملكة ارتفاعا قياسيا ثانيا على التوالي، بعد تسجيل 1687 إصابة يوم أمس. وأعلنت الوزارة عن تسجيل 10 وفيات جديدة جراء الوباء خلال آخر 24 ساعة، مقارنة مع 9 وفيات في اليوم السابق.
السعودية

السعودية تعتمد لائحة عقوبات مخالفي إجراءات «كورونا»

أعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، موافقة وزير الداخلية اعتماد لائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وجاءت اللائحة بناء على الفقرة الثانية من الأمر الملكى، رقم (أ/584) وتاريخ 1441/9/6، وإلحاقا لما سبق إعلانه بتاريخ 12 رمضان 1441هـ بشأن الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، وجاءت اللائحة كالتالي: أولا: تهدف اللائحة فرض التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات البشرية التي تكون سببا مباشرا لتفشي فيروس كورونا، والحد منها بما يضمن الحيلولة دون تفشيه.
التظاهر -في -لبنان (8)

احتجاجات أمام البرلمان وقصر العدل في بيروت

انطلقت تحركات شعبية لبنانية، اليوم الخميس، أمام البرلمان وقصر العدل في بيروت، في تجدد للحركة الاحتجاجية اللبنانية، رغم قرار التعبئة العامة الذى أصدرته الحكومة احترازيا من تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، ووفقا لما نشر على موقع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، نفذت مجموعات من الناشطين وقفة احتجاجية أمام قصر العدل فى بيروت، للمطالبة بالإفراج عن عدد من الموقوفين من الحراك الشعبي في طرابلس "شمال لبنان"، وبلدة المرج البقاعية "وسط" وصيدا "جنوب لبنان"، وذلك إثر المواجهات التى حصلت الأسبوع الماضي.
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كورونا والحجر الصحي (9)

5 وفيات و190 إصابة بكورونا في الجزائر خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 5 وفيات و190 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يمثل ارتفاعا مقارنة مع أمس الإثنين، الذي سجلت فيه حالتا وفاة و174 إصابة، إذ كشف جمال فورار، الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 4838 حالة مؤكدة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 470. في المقابل، تماثل 69 شخصا مصابا بالفيروس للشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 2067 حالة، وفقا لروسيا اليوم.
كورونا والحجر الصحي (4)

الجزائر تُسجل حالتي وفاة و174 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الإثنين، عن تسجيل حالتي وفاة و174 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 465، والإصابات إلى 4648، إذ قال الناطق الرسمي باسم لجنة الرصد والمعاينة لفيروس كورونا، جمال فورار، إن 62 مصابا جديدا تماثلوا للشفاء، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 1998. وتشير الأرقام المسجلة إلى انخفاض في عدد الوفيات والإصابات مقارنة مع يوم أمس الأحد الذي سجلت فيه 4 وفيات و179 إصابة جديدة بالفيروس، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
عبد المجيد تبون

بعد فتحها.. الجزائر تغلق المحال التجارية في 11 ولاية

أعلنت السلطات الجزائرية اليوم الأحد إعادة إغلاق المحال فى 11 ولاية بعد إعادة فتحها منذ أسبوع، مشيرة إلى أن القرار جاء نتيجة عدم الالتزام بالحجر الصحي والتباعد الاجتماعي مما سبب ارتفاع حصيلة الاصابات بفيروس كورونا، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز. وأمس، أفادت وزارة الصحة الجزائرية، بتسجل 6 وفيات جديدة بوباء "كوفيد-19"، وأضافت الوزارة أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 4295 إصابة. وقال الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، إنه سيفرض حجرا صارما إذا كانت حياة المواطنين فى خطر بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد بعدما تم فتح المحلات التجارية.
كورونا والحجر الصحي (8)

الجزائر تسجل 12 وفاة و108 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أكدت السلطات الصحية الجزائرية، اليوم الخميس، تسجيل 12 وفاة و108 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 348 والإصابات إلى 2268. وقال الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، جمال فورار، إن السلطات الصحية سجلت تعافي 75 شخصا من الفيروس، ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء إلى 783. وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس الأربعاء عن تسجيل 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، بالإضافة إلى 10 حالات وفاة. وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد دعا الشعب لمزيد من الانضباط واليقظة لمحاربة فيروس كورونا المستجد.
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